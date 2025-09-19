English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Investment Plan: স্বল্প বেতনেও মাত্র ৯ বছরে কোটি টাকার মালিক! কীভাবে হবেন? জেনে নিন দুর্দান্ত ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান...

From Rs 53,000 salary to Rs 1.09 crore networth:  ৯ বছরে ১.০৯ কোটি টাকার মালিক! লক্ষ্য এখন শুধুমাত্র ইকুইটি বিনিয়োগে ১ কোটি টাকা অর্জন।

| Sep 19, 2025, 12:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কোটি টাকার মালিক হতেই পারেন! কিন্তু সেই কোটি টাকার মালিক যদি আপনি মাত্র ৯ বছরে ও মধ্যবিত্ত আয়ে হন? কোনও রকম রিয়েল এস্টেট বা পারিবারিক সম্পদের উপর নির্ভর না করেই হন?  

একজন কর্পোরেট কর্মচারী রেডিটে শেয়ার করেছেন তাঁর সেই বিনিয়োগ প্ল্যান। যা থেকে অন্যদেরও শেখার আছে। মাত্র ৫৩,০০০ টাকা মাসিক বেতন দিয়ে শুরু। শুরু বিনিয়োগও। পরবর্তী তার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ প্ল্যান করায় স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া।  

যার জেরে মাত্র ৯ বছরে তিনি ১.০৯ কোটি টাকার মালিক। তিনি বছর বছর চাকরি পরিবর্তন করেছেন। পদোন্নতি ঘটেছে তাঁর। সেইসঙ্গে তাঁর বেতন ৫৩,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ২.৫ লক্ষ টাকা হয়েছে।  

কিন্তু আয় বাড়লেও তিনি ব্যয় বাড়াননি। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে তিনি সেভিংস করেছেন। ফিক্সড ডিপোজিট থেকে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করেছেন। ৭০ লাখের ইক্যুইটির মধ্যে রয়েছে তাঁর মিউচুয়াল ফান্ড, স্টক, ইপিএফ এবং পিপিএফ।  

৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ রয়েছে তাঁর। সঙ্গে ১৫ লাখের লিক্যুইড ক্যাশও রয়েছে। সপ্তম বছরে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৭ লক্ষ টাকা। এরপরই তিনি নতুন করে আরও বিনিয়োগ করতে শুরু করেন।  

তাঁর কথায় কোভিডের সময় তিনি ব্যাংকে ২৫ লক্ষ টাকা এমনি সেভিংস রেখেছিলেন। বিনিয়োগের "সঠিক" সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যার ফলে তাঁর অনেক সম্ভাব্য লাভ নষ্ট হয়ে যায়।  

তিনি জানিয়েছেন, তিনি ধারাবাহিকভাবে একটি এক্সেল শিটে তাঁর সম্পদের হিসাব রাখেন। যাতে তাঁর ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান করতে সুবিধা হয় ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁর লক্ষ্য পরবর্তী মাইলফলক- শুধুমাত্র ইকুইটি বিনিয়োগে ১ কোটি টাকা অর্জন।

