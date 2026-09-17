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চা বিক্রেতা থেকে টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী! বিশ্বের সর্বশক্তিমান নেতা মোদীর অদেখা দুষ্প্রাপ্য ছবির এক ঝলক

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:33 PM IST

PM Modi unseen photos: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজ ৭৬ তম জন্মদিন। একজন চা বিক্রেতা থেকে বিশ্বের সর্বশক্তিমান নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্থান কোনও কল্পকথা নয়, ঘোর বাস্তব। চলুন তাঁর জন্মদিনে দেখে নেওয়া যাক প্রধানমন্ত্রীর কিছু অদেখা দুষ্প্রাপ্য ছবি-

৮ বছর বয়সেই সংঘের সঙ্গে প্রথম পরিচয়1/9

৮ বছর বয়সেই সংঘের সঙ্গে প্রথম পরিচয়

১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গুজরাটের মেহসানা জেলার ভাদনগরে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৮ বছর বয়সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর প্রথম পরিচয় হয়। 

আরএসএস কর্মী থেকে বিজেপিতে2/9

আরএসএস কর্মী থেকে বিজেপিতে

এরপর ১৯৭০-এর দশকে তিনি আরএসএস কর্মী হন, যেখান থেকে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার সূচনা। এরপর ১৯৮৭ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপিতে যোগ দেন মোদী।

একতা যাত্রা রথ কর্মসূচিতে মোদী3/9

একতা যাত্রা রথ কর্মসূচিতে মোদী

এই ছবিটি ১৯৯২-এর ২৯ এপ্রিলের। তৎকালীন বিজেপি সভাপতি মুরলী মনোহর যোশী 'একতা যাত্রা রথ' নিয়ে আমদাবাদে এসেছিলেন। মোদী তখন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। মুরলী মনোহর যোশীর বাঁ পাশে নরেন্দ্র মোদী।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ4/9

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ছবিটি ২০০১-এর ১০ অক্টোবরের। যেদিন তিনি গান্ধীনগরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। 

গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী তখন5/9

গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী তখন

এই ছবিটি ২০০১ -এর ৭ অক্টোবরের। গান্ধীনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর গুজরাটের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন মোদী।

ছবি তুলতে ব্যস্ত মোদী6/9

ছবি তুলতে ব্যস্ত মোদী

এই ছবিটি ২০১০-এর ৮ সেপ্টেম্বর আমদাবাদে তোলা। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদী কাঁকরিয়া হ্রদে একটি হট এয়ার বেলুন রাইড উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁকে আমদাবাদের ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে দেখা যায়।

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী7/9

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী

২০১৪-র ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদী। ভারতের চতুর্দশ প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর ২০১৯ এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও জিতে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা8/9

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

২০১৪ এবং ২০১৯ পর পর দুবার মোদীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে।

মা হীরাবেন মোদীর সঙ্গে9/9

মা হীরাবেন মোদীর সঙ্গে

এই ছবিটি ২০১৪ সালের ১৬ই মে-র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মা হীরাবেন মোদীর আশীর্বাদ গ্রহণ করার পর আমদাবাদের বাড়ির বারান্দায় তাঁর সঙ্গে বসে আছেন।

TAGS:
PM Modi unseen photos
PM Modi Birthday

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