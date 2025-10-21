English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Diwali 2025: শাহরুখ থেকে কৃতি, অক্ষয় থেকে আলিয়া — দীপাবলিতে বলিউড তারকাদের গ্ল্যামারের টক্কর!

Bollywood Diwali 2025: শারুখ থেকে সোনাক্ষী, আলিয়া থেকে অক্ষয় সকলেই তাঁদের সোশাল মিডিয়ার দ্বারা তাঁদের ভক্তদের দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানান। আলোর উত্‍সব কে কীভাবে উদযাপন করল এবার? দেখে নিন...  

| Oct 21, 2025, 07:25 PM IST
1/17

শারুখ খান ও গৌরী খান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারুখ খান তাঁর বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর মুহূর্তের এক ছবি পোস্ট করেন যেখানে দেখা যায় গৌরী খানকে মা লক্ষ্মীর পুজো করতে।    

2/17

অক্ষয় কুমার এবং টুইঙ্কল খান্না

এই বছর অক্ষয় কুমার এবং টুইঙ্কল খান্না লন্ডনে উদযাপন করলেন দীপাবলি। কিন্তু এ কী লাড্ডুর পরিবর্তে খাওয়ালেন কমলা লেবু? ছবি সোশাল মিডিয়াতে ছাড়তেই ভাইরাল। 

3/17

কৃতি শ্যানন

চর্চিত প্রেমিক কবীর বহিয়াও, বোন নূপুর, এবং মা গীতা শ্যাননের সঙ্গে বাড়িতেই দীপাবলি পার্টি করলেন কৃতি। স্টেবিন বেন, গায়ক ও নূপুরের চর্চিত প্রেমিকও উপস্থিত ছিলেন পার্টিতে। সম্পর্কে কী তাহলে পড়ল শীলমোহর? 

4/17

সিদ্ধার্থ মলহোত্র ও কিয়ারা আডবাণী

দীপাবলির রাত্রে হলুদ রঙে twinning করতে দেখা গেল বলিউড জুটি সিড-কিয়ারা।

5/17

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর

বেশ কিছু ছবি দিয়ে আলিয়া ভাট নিজের ভক্তদের উদ্দেশ্যে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান। 

6/17

অয়ন মুখোপাধ্যায়

দীপাবলি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন অয়ন মুখোপাধ্যায় এবং শাহীন ভাট।   

7/17

সোহা আলি খান ও কুণাল খেমু

সইফ আলি খান এবং করিনা কাপুর খানের বাড়ির দীপাবলি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন বাড়ির মেয়ে সোহা এবং তাঁর স্বামী কুণাল। 

8/17

দীপাবলি পার্টি

পটৌডি বাড়ির দীপাবলি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন নীতু, করিশ্মা, আলিয়া এবং আরও অনেকে।

9/17

মৌনী রায়

মৌনীর এবং সুরাজের বাড়ির পুজোতে উপস্থিত ছিলেন দিশা পটানি। 

10/17

করণ জোহর

করণ তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছবি দিয়ে তাঁর ভক্তদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানায়। 

11/17

অনন্যা পাণ্ডে

অনন্যা এই বছর দীপাবলি উদযাপন করলেন পরিবারের সঙ্গে। তাঁর বাবা চাঙ্কি পান্ডে ও মা ভাবনা পান্ডের সঙ্গে ছবি দিলেন সোশাল মাধ্যমে এবং লিখলেন - আলো ও ভালোবাসায় ভরপুর। 

12/17

কার্তিক আরিয়ান

তিনি সমপূর্ণ আলাদা ভাবে পালন করলেন এই বছরের দীপাবলি। নিজের বাড়িতে তাঁর পোষ্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গেল। 

13/17

শ্রদ্ধা কাপুর

পুজোর থালা হাতে শ্রদ্ধার পোজ।   

14/17

বরুন ধাবন

শুভেচ্ছা বার্তা দাওয়ার জন্য ছবি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মন্তব্যে ভড়ে ওঠে কমেন্ট সেকশান।   

15/17

সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল

'জীবনে আলো নিয়ে আসো।' ভালোবাসার সাহিত দীপাবলি উদযাপন করার বার্তা দিলেন সোনাক্ষী তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে। 

16/17

টাইগার শ্রফ

সাদা মিনিমাল এই শেরওয়ানিতে বেশ আকর্ষণীয় লাগছিল টাইগার শ্রফ দীপাবলির রাতে। 

17/17

বিক্রান্ত ম্যাসি ও শীতল ঠাকুর

তাঁদের সন্তান বর্দান - এর এটা দ্বীতিয় দীপাবলি। ঘরোয়া এই উদযাপনের ছবি দিয়ে বিক্রান্ত নিজের ভক্তদের শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন।   

