Mamata Banerjee Unique Words: 'শুভনন্দন’ থেকে 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ', 'হাম্বা হাম্বা রম্বা রম্বা'- ১৫ বছরে যে যে শব্দের 'জন্ম' দিয়েছেন মমতা

Mamata Banerjee Created Unique Words: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বানানো সেসব শব্দ বাংলা অভিধানে কখওনই খুঁজে পাওয়া যেত না। গুগল সার্চ হাতড়েও মানে খুঁজে পেতেন নেটিজেনরা।

| May 09, 2026, 09:33 PM IST
মমতার 'আবিষ্কৃত' শব্দবন্ধ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি কথা বলা মানেই ছিল নতুন নতুন শব্দের উৎপত্তি। বক্তৃতা দিতে দিতে অনেক নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

নিজে বলতেনও সেকথা। বলতেন, ‘আমি এখনই বানালাম।’ বলাই বাহুল্য যে, বাংলা অভিধানে সেসব শব্দ কখওনই খুঁজে পাওয়া যেত না। মানে বলতে পারত না গুগল সার্চও।

যেমন,  ‘শুভনন্দন’, 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ', ‘জগাই-মাধাই-গদাই’। আবার, 'হাম্বা হাম্বা রম্বা রম্বা'। যা রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। রয়েছেন, 'সিধু-কানু-ডহরবাবু'ও!  

এককথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বক্তৃতা মানেই যেন ছিল মিম মেটেরিয়াল। বহু সময়ে মমতার তৈরি এমন শব্দবন্ধ নিয়ে মিম ছেয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

শুভ আর অভিনন্দন এই মিলিয়ে মমতার তৈরি শব্দ ছিল 'শুভনন্দন'। ২০২৩ সালে নববর্ষের আগে মমতা দিঘায় প্রেস ক্লাব উদ্বোধন করতে গিয়ে মমতা প্রথমবার বলেন এই শব্দটি। 

তার আগে CAA-এর প্রতিবাদে মমতা জন্ম দেন 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ'। মমতার এই 'ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ'ও রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। 

এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রাস্তার নামকরণ করতে গিয়ে 'সরণি'র বদলে করেন 'ধরণী'। কারণ সেটাই ছিল তাঁর চয়েস। আর তাই বিশফ লেফ্রয় রোডের পাশের ছোট্ট লি রোডের নাম হয়েছিল 'সত্যজিৎ রায় ধরণী'।

