Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...

Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে নিজের মামলায় নিজেই সওয়াল করে নজির গড়লেন। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় পুলিসের গুলিতে মৃত হলধর মণ্ডলের দেহ উদ্ধারের জন্য তাঁর ঐতিহাসিক আইনি লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিন দশক আগে তিনি লড়েছিলেন একটি পরিবারের জন্য, আর এখন লড়ছেন বাংলার মানুষের অধিকারের স্বার্থে।

| Feb 04, 2026, 06:22 PM IST
বিধান সরকার: সুপ্রিম কোর্টে নজির ইতিহাস গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। SIR বিতর্কে নিজের মামলায় নিজেও সওয়াল করলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যুক্তি সাজালেন প্রধান বিচারপতির সামনে। তবে এটাই প্রথম নয়, আগেও আদালতে সওয়াল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  

আইনজীবী মমতাকে সামনে থেকে দেখেছে হুগলিবাসী। সালটা ছিল ১৯৯৭, ৬ জুলাই। রথযাত্রার দিন হুগলির গুপ্তিপাড়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পুলিসের মধ্যে বিবাদ চরম আকার নেয়।   

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিস গুলি চালালে হলধর মণ্ডল ও বুড়ো বাগ নামে দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। মৃত্যু হয় হলধর মণ্ডলের।  

পরদিন, ৭ জুলাই তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি পৌঁছে যান গুপ্তিপাড়ায়। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। রথের সড়কে ছোটো সভা করে সোজা চুঁচুড়া আদালতে পৌঁছে যান।   

খবর ছিল মৃত হলধর মণ্ডলের দেহ চুঁচুড়াতেই দাহ করে দেবে পুলিস। এর বিরুদ্ধে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চুঁচুড়ায় জেলা জজ কোর্টে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন কালো গাউন পরে মমতাকে আদালতে সওয়াল করতে দেখেছিলেন অনেকেই। সেই ঘটনা মনে আছে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরও।  

প্রায় ৩০ বছর পর আবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই একই ভূমিকায় দেখল দেশ। তবে এবার তিনি বিরোধী নেত্রী নন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'এসআইআর' সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন তিনি। 

যাকে তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে, ১৯৯৭ সালে একটি পরিবারের হয়ে সওয়াল করেছেন হুগলি জজ কোর্টে। আর ২০২৬ সালে বাংলার সব পরিবারের জন্য সওয়াল করলেন সুপ্রিম কোর্টে।

উল্লেখ্য, তত্‍কালীন তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারি কোর্টে সওয়াল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ভিক্টোরিয়া জুটমিলের ভিখারি পাসওয়ানের কেসে তাঁর অন্তর্ধান মামলায় সওয়াল করেছিলেন সেই সময়ের বিরোধী দলনেত্রী। এরপরও বালুরঘাটে পুলিসের গুলিতে বামফ্রন্টের সময় দুজন ছাত্র মারা গিয়েছিল, তাতে বালুরঘাট কোর্টে সওয়াল করেছিলেন। 

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পৌরপ্রতিনিধি মামলাতে, কলকাতা হাইকোর্টেও সামলা পরিধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল।

