Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...

Mamata Banerjee: ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ কাণ্ড থেকে বালুরঘাটে ২ ছাত্রের মৃত্যুর তদন্ত-- আইনজীবীর ভূমিকায় আগে যেখানে উজ্জ্বল মমতা...
Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে নিজের মামলায় নিজেই সওয়াল করে নজির গড়লেন। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় পুলিসের গুলিতে মৃত হলধর মণ্ডলের দেহ উদ্ধারের জন্য তাঁর ঐতিহাসিক আইনি লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিন দশক আগে তিনি লড়েছিলেন একটি পরিবারের জন্য, আর এখন লড়ছেন বাংলার মানুষের অধিকারের স্বার্থে।
উল্লেখ্য, তত্কালীন তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারি কোর্টে সওয়াল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ভিক্টোরিয়া জুটমিলের ভিখারি পাসওয়ানের কেসে তাঁর অন্তর্ধান মামলায় সওয়াল করেছিলেন সেই সময়ের বিরোধী দলনেত্রী। এরপরও বালুরঘাটে পুলিসের গুলিতে বামফ্রন্টের সময় দুজন ছাত্র মারা গিয়েছিল, তাতে বালুরঘাট কোর্টে সওয়াল করেছিলেন।
