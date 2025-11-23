English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nostradamus Prediction 2026: তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে পশ্চিমি দুনিয়া, ভয়ংকর মৌমাছির দল ঢেকে দেবে আকাশ! ২০২৬ নিয়ে নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী, সত্যিই...

Nostradamus Dangerous Prediction: নস্ট্রাদামুসের ২০২৬ সালের হাড়-কাঁপানো ভবিষ্যদ্বাণী যা ভাইরাল হয়েছে। ফরাসি ভবিষ্যদ্বক্তা মিশেল দে নোস্ট্রাদামুস (Michel de Nostredame)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি centuries (শতাব্দী) ধরে মানুষ আগ্রহের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে আসছে। তাঁর কাব্যিক চতুর্পদী শ্লোক বা 'কোয়াট্রেন' (Quatrains)-এর ওপর ভিত্তি করে ২০২৬ সালের জন্য বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা চলছে। 

| Nov 23, 2025, 08:28 PM IST
1/6

পশ্চিমা বিশ্বের পতন (The Fall of the West):

নস্ট্রাদামুস কথিত আছে যে পশ্চিমী সভ্যতা এবং শক্তিশালী দেশগুলির একটি বড় পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই পতন হতে পারে অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা অথবা ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে।

2/6

মৌমাছির ঝাঁক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় (A Swarm of Bees and Environmental Disaster):

একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীতে 'মৌমাছির ঝাঁকের' উল্লেখ রয়েছে, যা ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিবেশগত সংকট বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার প্রতীক হতে পারে। এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে ২০২৬ সালে পরিবেশ সংক্রান্ত বড় ধরনের বিপর্যয় বা কৃষিতে বড় কোনো আঘাত আসতে পারে।

3/6

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সংঘাত:

নস্ট্রাদামুসের বহু ভবিষ্যদ্বাণীতে যুদ্ধ এবং সামরিক সংঘাতের উল্লেখ আছে। ২০২৬ সালে পূর্ব ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যের মতো অঞ্চলে একটি নতুন বা তীব্রতর সামরিক সংঘর্ষ শুরু হতে পারে, যা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।

4/6

গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব:

তাঁর কিছু কোয়াট্রেন ইঙ্গিত দেয় যে ২০২৬ সালে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উত্থান বা ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত দেখা যেতে পারে।

5/6

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ:

যদিও কোনো নির্দিষ্ট মহামারি উল্লেখ নেই, কিছু ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে নতুন কোনো রোগ বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

6/6

নস্ট্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী

নস্ট্রাদামুসের মূল শ্লোকগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং সাংকেতিক। ২০২৬ সালের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি হলো বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাখ্যাকারীদের দ্বারা করা আধুনিক ব্যাখ্যা এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত নয়। এগুলি শুধুমাত্র জল্পনা ও আলোচনার বিষয়।

New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

