নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন?

নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন?
1/6
নীল আলোয় মোড়া কলকাতা: উৎসব না বার্তা?
2/6
2.বিশ্ব শিশু দিবসে নীল আলোয় রাঙল কলকাতা—স্বপ্নের পৃথিবীর জন্য এক নীরব কুর্নিশ
photos
TRENDING NOW
3/6
নীল আলোয় স্মৃতির হাতছানি—শিশুদের অধিকারের জন্য ইউনিসেফের প্রতীকি বার্তা কলকাতায়
শুধু বিধানসভা বা বাণিজ্য ভবনই নয়, এই নীল আলোর জৌলুসে ভেসেছে কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং ইউনিসেফের (UNICEF) দপ্তরও। নীল আলোর এই দ্যুতি আসলে এক প্রতীকি বার্তা। ইউনিসেফের এই অভিনব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য একটাই— বড়রা যেন তাঁদের ছোটবেলার স্মৃতিতে একবার ফিরে যান এবং আজকের শিশুদের অধিকার রক্ষায় নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।
4/6
শিশু দিবসে ইউনিসেফের বার্তা
5/6
ইউনিসেফের বার্তা কলকাতার আকাশে
6/6
তবে শুধু আলোকসজ্জাই নয়, কাজের কথাতেও খামতি ছিল না। এদিন রাজ্যের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (Civil Society Organizations) সঙ্গে বৈঠক করে ইউনিসেফ। লক্ষ্য— পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা। সব মিলিয়ে, নীল আলোর বার্তায় আজ এক অন্য অঙ্গীকারের সাক্ষী থাকল কলকাতা।
photos