Zee News Bengali
নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন?

| Nov 20, 2025, 08:24 PM IST
নীল আলোয় মোড়া কলকাতা: উৎসব না বার্তা?

সন্ধ্যা নামতেই বদলে গেল শহরের চেনা ছবি। বিধানসভা ভবন হোক বা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স— সব কিছুই আচমকা ঢেকে গেল মায়াবী নীল আলোয়। পথচলতি মানুষের মনে প্রশ্ন, হঠাৎ কেন এই রংবদল? কোনো উৎসব, নাকি অন্য কিছু?

2.বিশ্ব শিশু দিবসে নীল আলোয় রাঙল কলকাতা—স্বপ্নের পৃথিবীর জন্য এক নীরব কুর্নিশ

রহস্যের জট খুলল একটু পরেই। উপলক্ষ্য অত্যন্ত বিশেষ। আজ, ২০ নভেম্বর ‘বিশ্ব শিশু দিবস’ (World Children's Day)। শিশুদের অধিকার, তাদের স্বপ্ন এবং আগামীর সুন্দর পৃথিবীকে কুর্নিশ জানাতেই আজ আক্ষরিক অর্থে ‘নীল’ হয়ে উঠল তিলোত্তমার একাধিক আইকনিক ইমারত।

নীল আলোয় স্মৃতির হাতছানি—শিশুদের অধিকারের জন্য ইউনিসেফের প্রতীকি বার্তা কলকাতায়

শুধু বিধানসভা বা বাণিজ্য ভবনই নয়, এই নীল আলোর জৌলুসে ভেসেছে কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং ইউনিসেফের (UNICEF) দপ্তরও। নীল আলোর এই দ্যুতি আসলে এক প্রতীকি বার্তা। ইউনিসেফের এই অভিনব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য একটাই— বড়রা যেন তাঁদের ছোটবেলার স্মৃতিতে একবার ফিরে যান এবং আজকের শিশুদের অধিকার রক্ষায় নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

শিশু দিবসে ইউনিসেফের বার্তা

এবারের শিশু দিবসে ইউনিসেফ ইন্ডিয়ার ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে দু’টি বিষয়— ‘আমার দিন, আমার অধিকার’ (My Day, My Rights) এবং ‘আমার ভিতরের শিশু, শিশুদের প্রতি আমার প্রতিজ্ঞা’ (The Child in Me, My Promise to Children)।  

ইউনিসেফের বার্তা কলকাতার আকাশে

 ইউনিসেফ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ডঃ মনজুর হোসেন এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘শহরের এই নীল আলোকসজ্জা মানুষের মনে কৌতূহল জাগাবে, আর সেই কৌতূহলই মানুষকে সচেতন করবে। শান্তি, সাম্য, নিরাপত্তা আর সুযোগে ভরা এক পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য, যেখানে প্রতিটি শিশু মাথা উঁচু করে বাঁচবে।’’

আলো শুধু বাহারি নয়, বার্তাবাহী—শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়তে আজ একজোট কলকাতা ও ইউনিসেফ

তবে শুধু আলোকসজ্জাই নয়, কাজের কথাতেও খামতি ছিল না। এদিন রাজ্যের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (Civil Society Organizations) সঙ্গে বৈঠক করে ইউনিসেফ। লক্ষ্য— পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা। সব মিলিয়ে, নীল আলোর বার্তায় আজ এক অন্য অঙ্গীকারের সাক্ষী থাকল কলকাতা।

Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি?

