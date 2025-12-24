English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Indian Railways changes in 2026: গতিময় ভারত! ২০২৬-এই ভারতের বুলেট ট্রেনের প্রথম... দেশের মানুষ পাচ্ছে আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

Indian Railways changes in 2026: সড়ক ও বিমানে ভ্রমণের তুলনায় পরিবহনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় ভারতীয় রেলওয়ে (IR)। এখন যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য ২০২৬-এ একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে ভারতীয় রেল। 

| Dec 24, 2025, 05:50 PM IST
1/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

ভারতীয় রেল 'ট্রেনস অ্যাট আ গ্লান্স ২০২৬' নামে ট্রেনের একটি নতুন সময়সূচি প্রকাশ করতে চলেছে। নতুন সময়সূচিতে প্রিমিয়াম পরিষেবা সহ গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির রুট এবং সময় সম্পর্কে বিস্তারিত এবং আপডেট করা তথ্য থাকবে।

2/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

২০২৬ থেকে ভাড়ছে ট্রেনের ভাড়া। ২০২৬ সালে ট্রেন ভ্রমণ আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে। ২১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এক পয়সা করে ভাড়া বাড়াবে জেনারেল কামরার জন্য। মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেন নন এসি ও এসি ক্লাসে প্রতি কিমি দু পয়সা করে ভাড়া বাড়বে।

3/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

আধার লিংকড IRCTC ব্যবহারকারীদের জন্য ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ের সময়সীমা বাড়িয়েছে। খোলার দিনে অনলাইনে সংরক্ষিত টিকিট বুক করার সময় আধার অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য রাত ১২টা পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

4/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

দীর্ঘ ও মাঝারি দূরত্বের রাতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ২০২৬-এ চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার। বন্দে ভারত স্লিপারের জন্য় দু'ধরনের রেক তৈরি করা হয়েছে। যেগুলি কমিশনিংয়ের অধীনে রয়েছে। 

5/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

ইন্দো-রাশিয়ান জেভি কিনেট রেলওয়ে সলিউশনস ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের প্রোটোটাইপ উন্মোচন করতে চলেছে। কোম্পানিটি ১২০টি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন সেট তৈরির চুক্তি পেয়েছে।

6/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

২০২৬ সালেই ভারতে চালু হতে চলেছে হাইড্রোজেন ট্রেন। এই বছরের শুরুতেই চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে (ICF) প্রথম হাইড্রোজেন চালিত কোচ বা ড্রাইভিং পাওয়ার কার পরীক্ষা করা হয়েছিল।

7/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে স্থায়ী যাত্রী যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, রেলপথ মন্ত্রক দেশের আরও ৭৫টি স্টেশনে স্থায়ী যাত্রী যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র এলাকা নির্মাণের লক্ষ্য নিয়েছে। 

8/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

ভারতের বুলেট ট্রেনের জন্য প্রথম ডেডিকেটেড হাই-স্পিড টেস্ট ট্র্যাক ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চালু হতে চলেছে আরও বেশি সংখ্যক রুটে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং নমো ভারত র‍্যাপিড রেলও।

9/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

ভারতীয় রেল তার সম্পূর্ণ ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের খুব কাছাকাছি। বর্তমানে, ভারতীয় রেল ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের বিদ্যুতায়ন ৯৯.২% সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। যা ২৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি) জুড়ে রয়েছে। ২০২৬ সালে এটি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

10/10

২০২৬-এ আরও ৪টি হাইস্পিড ট্রেন!

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১৩০০ টিরও বেশি রেলস্টেশনের পুনর্নির্মাণ করছে। এই রেলস্টেশনগুলিকে পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ২০২৬ সালে আরও বেশ কয়েকটি স্টেশনের আপগ্রেডেশনের কাজও শুরু হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Guru Margi 2026: নতুন বছরে অঢেল কৃপা মিলবে গুরু বৃহস্পতির! ৩ রাশির জীবনে শুধু টাকা আর টাকা, সঙ্গে শ্রী ও সম্পদ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Guru Margi 2026: নতুন বছরে অঢেল কৃপা মিলবে গুরু বৃহস্পতির! ৩ রাশির জীবনে শুধু টাকা আর টাকা, সঙ্গে শ্রী ও সম্পদ...

Guru Margi 2026: নতুন বছরে অঢেল কৃপা মিলবে গুরু বৃহস্পতির! ৩ রাশির জীবনে শুধু টাকা আর টাকা, সঙ্গে শ্রী ও সম্পদ...

Guru Margi 2026: নতুন বছরে অঢেল কৃপা মিলবে গুরু বৃহস্পতির! ৩ রাশির জীবনে শুধু টাকা আর টাকা, সঙ্গে শ্রী ও সম্পদ... 7
First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’

First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’

First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’ 15
Transit of Ketu 2026: নিউ ইয়ার-লগ্নে ছায়াগ্রহ কেতুই ঘোরাবে খেলা! কেতুর অচিন্ত্যনীয় শুভ প্রভাবে মিব়্যাকল ঘটবে এই রাশিদের জীবনে...

Transit of Ketu 2026: নিউ ইয়ার-লগ্নে ছায়াগ্রহ কেতুই ঘোরাবে খেলা! কেতুর অচিন্ত্যনীয় শুভ প্রভাবে মিব়্যাকল ঘটবে এই রাশিদের জীবনে...

Transit of Ketu 2026: নিউ ইয়ার-লগ্নে ছায়াগ্রহ কেতুই ঘোরাবে খেলা! কেতুর অচিন্ত্যনীয় শুভ প্রভাবে মিব়্যাকল ঘটবে এই রাশিদের জীবনে... 8
Unnao Accused Bail: উন্নাও ধর্ষণের জঘন্য অপরাধী বিজেপির কুলদীপ জামিনে মুক্ত, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নির্যাতিতা

Unnao Accused Bail: উন্নাও ধর্ষণের জঘন্য অপরাধী বিজেপির কুলদীপ জামিনে মুক্ত, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নির্যাতিতা

Unnao Accused Bail: উন্নাও ধর্ষণের জঘন্য অপরাধী বিজেপির কুলদীপ জামিনে মুক্ত, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নির্যাতিতা 6