Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /LIQUOR BAN BIG BREAKING: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভারতে এবার ব্যান হল হুইস্কি ও রাম! আচমকাই বিরাট ঘোষণায় দেশ তোলপাড়

LIQUOR BAN BIG BREAKING: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভারতে এবার ব্যান হল হুইস্কি ও রাম! আচমকাই বিরাট ঘোষণায় দেশ তোলপাড়

Published: Aug 03, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:21 PM IST

LIQUOR BAN BIG BREAKING: স্বাদবর্ধক উপাদান ব্যবহারের কারণে ভারতে একাধিক জনপ্রিয় হুইস্কি ও রাম ব্র্যান্ডের বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া ওরফে এফএসএসএআই

 

FSSAI1/7

এফএসএসএআই

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া ওরফে এফএসএসএআই ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মানদণ্ড কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। এফএসএসএআই ভারতে বিক্রি হওয়া খাবারের মান ঠিক করার পাশাপাশি নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম প্রণেতা। খাদ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাকে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশনও দেয়। বাজারে খাবারের গুণগত মানের পরীক্ষাও নেয়। 

 

Over flavouring2/7

'আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভার'

নিয়মবহির্ভূত কৃত্তিম ফ্লেভারিং ব্যবহারের অভিযোগে একাধিক ভারতীয় হুইস্কি ও রাম ব্র্যান্ডের বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল এফএসএসএআই। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরীক্ষা করে দেখেছে যে, এসব ব্র্যান্ডে ব্যবহৃত কিছু ফ্লেভারিং পদ্ধতি স্বীকৃত খাদ্যমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়!  

Listed Brands3/7

তালিকায় কারা

ডিয়াজিয়ো ইন্ডিয়ার ইউনাইটেড স্পিরিটস, ইনব্রিউ বেভারেজেস এবং মোহন রকি স্প্রিংওয়াটারের তৈরি কয়েকটি হুইস্কি ও রাম ব্র্যান্ডই আসামীর কাঠগড়ায়। যারা স্বাদ ও সুগন্ধ তৈরি করতে কৃত্রিম স্বাদ ব্যবহার করছে। যা নির্ধারিত মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই অভিযোগ করেছে এফএসএসএআই। 

FSSAI Says4/7

এফএসএসএআই বলছে

'আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রামে আলাদা করে রাম ফ্লেভার বা হুইস্কিতে হুইস্কি ফ্লেভার যোগ করার কোনও নিয়মই নেই। পণ্যগুলিতে কৃত্রিম বা প্রকৃতি-সদৃশ ফ্লেভার ব্যবহারের কারণে সেগুলিকে নিম্নমানের হিসেবেই চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

 

Banned liquor lines5/7

ব্যানড লিকারের তালিকা

ডিয়াজিয়ো ইন্ডিয়ার ইউনাইটেড স্পিরিটসের জোড়া হুইস্কি ব্র্যান্ড মধ্যপ্রদেশে উৎপাদিত হয়। একই রাজ্যে তৈরি হয় ইনব্রিউ বেভারেজেসের একটি হুইস্কি ও একটি রাম ব্র্যান্ড। রয়েছে মোহন রকি স্প্রিংওয়াটারের মহারাষ্ট্রে উৎপাদিত তিনটি নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্টের রামও, যা দেশের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে পরিচিত রাম ব্র্যান্ডগুলিরই একটি।

Banned Brands List6/7

কোন কোন ব্র্যান্ড ব্যান?

ব্যান হওয়া ব্র্যান্ডের তালিকায় আছে Antiquity Blue Whisky, Royal Challenge Whisky, Bagpiper Deluxe Whisky, Old Cask Deluxe XXX Rum, Old Monk Rum! এগুলি এখন বিষেরই সমান! মার্কেট শেয়ারের নিরিখে ডিয়াজিয়ো দেশের সবচেয়ে বড় অ্যালকোহল কোম্পানি।

India Alcohol Market7/7

ভারতের মদের বাজার

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মদ্যপানের বাজার হিসেবে ভারত নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। এখানে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার বলেই ধারণা করা হয়। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা।  

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ: নিট আন্দোলনে জয়ের পরেই এবার কোন নতুন ইস্যুতে সরব CJP?
2
3
4
5