/প্রতিদিন ১ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে: দেশে কি পুরোপুরি ব্যান হয়ে গেল ওল্ড মঙ্ক? হাইকোর্টের বিরাট আপডেট

Old Monk FSSAI ban Bombay High Court: ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী মদের ব্র্যান্ড 'ওল্ড মঙ্ক' (Old Monk)-এর নির্দিষ্ট কিছু ভ্যারিয়েন্টের বিক্রি ও উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ধারণকারী সংস্থা (FSSAI)। এই সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং তা বাতিলের দাবিতে বোম্বে হাইকোর্টের (Bombay High Court) গিয়েছে ওল্ড মঙ্কের মূল প্রস্তুতকারক মোহন মেকিন ও মোহন রকি স্প্রিংওয়াটার ব্রিউয়ারিজ। আদালতে শুনানির সময় সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এফএসএসএআই-এর এই নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রতিদিন তাদের প্রায় ১ কোটি টাকা করে রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। কী বলল হাইকোর্ট? তাহলে কি দেশে নিষিদ্ধ হতে চলেছে বিখ্যাত ওল্ড মঙ্ক ওরফে বুড়ো সাধু?
সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন মদ প্রস্তুতকারক কারখানায় পরীক্ষা চালায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফএসএসএআই। তাদের ল্যাব রিপোর্টে দাবি করা হয়, ওল্ড মঙ্ক, ম্যাকডোয়েলস নাম্বার ওয়ান (McDowell's No. 1), রয়্যাল চ্যালেঞ্জের মতো প্রখ্যাত ব্র্যান্ডগুলির কিছু নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্টে কৃত্রিম ফ্লেভার বা স্বাদ যুক্ত করা হচ্ছে।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, মূল অ্যালকোহলের প্রাকৃতিক গন্ধ ও স্বাদ ঢাকতে কৃত্রিম স্বাদ ব্যবহার করা 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (অ্যালকোহলিক বেভারেজেস) রেগুলেশন, ২০১৮'-এর লঙ্ঘন।
এছাড়া, ওল্ড মঙ্কের একটি ভ্যারিয়েন্টে ‘৭ ইয়ার্স ওল্ড ব্লেন্ডেড’ দাবির ওপর আপত্তি জানায় সংস্থা। এফএসএসএআই-এর দাবি, এই মদে পরিপক্ব রম স্পিরিটের পরিমাণ ছিল ৫ শতাংশেরও কম এবং বাকিটা ছিল আন-মেচুরড নিউট্রাল স্পিরিট।
নিয়ম অনুযায়ী সবচেয়ে কম মেচুরড স্পিরিটের বয়সের ওপর ভিত্তি করেই বোতলের গায়ে লেবেল দেওয়া উচিত, যা এই ক্ষেত্রে মানা হয়নি বলে অভিযোগ।
বোম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগগে এবং বিচারপতি গৌতম আনখাদের ডিভিশন বেঞ্চে মোহন মেকিনের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী নভরোজ এইচ সিরভাই জানান, ওল্ড মঙ্ক বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিক্রি হয়ে আসছে। এই পানীয় গ্রহণ করে কোনো গ্রাহক অসুস্থ হয়েছেন বা কোনো অভিযোগ জমা পড়েছে এমন কোনও রেকর্ড নেই।
সংস্থার আইনজীবী সওয়াল করেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা একটি বোতলের লেবেল বা প্রস্তুত প্রণালী রাতারাতি বদলাতে বাধ্য করা মানেই এটা মেনে নেওয়া যে কোম্পানি এতদিন ভুল তথ্য প্রচার করে এসেছে।
কোনও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বা সরাসরি সুরক্ষাজনিত বিপদ ছাড়া একজন ডেজিগনেটেড অফিসার কীভাবে সম্পূর্ণ বিক্রি বন্ধের মতো চরম নির্দেশ দিতে পারেন, তা নিয়েও আইনি প্রশ্ন তোলে প্রস্তুতকারক সংস্থাটি।
ওল্ড মঙ্কের পাশাপাশি ম্যাকডোয়েলস পরিচালনকারী সংস্থা 'ইউনাইটেড স্পিরিটস'-এর দায়ের করা একই ধরনের আবেদনকেও এই মামলার সাথে যুক্ত করেছে বোম্বে হাইকোর্ট।
আদালত উভয়পক্ষের যুক্তি শোনার পর মামলাটি খতিয়ে দেখছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও এফএসএসএআই-এর কাছে জবাব তলব করেছে হাইকোর্ট।
আগামী ১৯ আগস্টের মধ্যে কেন্দ্রকে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২৪ আগস্ট।
শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রাহকদের কোনও স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকলেও নিছক লেবেলিং ও ক্যাটাগরি সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভারতীয় মদ বাজারের এই ঐতিহ্যবাহী ব্র্যান্ডগুলি বর্তমানে এক বিরাট অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়েছে।