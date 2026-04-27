English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Petrol Pump close Big Update: জ্বালানির জ্বালার ভয়ংকর খবর: অস্বাভাবিক চাহিদায় সাপ্লাই নেই একফোঁটাও, বিরাট লাইন সারা রাত-- ঝাঁপ ফেলছে একের পর এক পেট্রল পাম্প

রাজ্যের সব পেট্রোল পাম্পে এখন দীর্ঘ সারি, তবে তা কোনও উৎসবের নয়, বরং এক ফোঁটা পেট্রোল বা ডিজেলের প্রত্যাশায় থাকা হাজার হাজার যানবাহনের। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পেট্রোল পাম্পগুলোতে দেখা দিয়েছে তীব্র জ্বালানি সংকট। অনেক পাম্পে 'নো স্টক' বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও জ্বালানি থাকলেও তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বা 'প্যানিক বায়িং'-এর জন্ম দিয়েছে। কেন এই হঠাৎ সংকট? 

| Apr 27, 2026, 04:38 PM IST
1/16

পেমেন্ট ও ক্রেডিট সংক্রান্ত সমস্যা

অনেক ডিলার এবং তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMCs) মধ্যে বকেয়া টাকা বা ক্রেডিট সীমা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে তেল সংস্থাগুলো নিয়মিত সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে।  

2/16

পরিবহন ধর্মঘট ও লজিস্টিক বাধা

রাজ্যের কিছু অংশে ট্যাঙ্কার চালকদের আন্দোলন বা লজিস্টিক সমস্যার কারণে ডিপো থেকে পাম্প পর্যন্ত তেল পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।  

3/16

অতিরিক্ত চাহিদা ও গুজব

জ্বালানি ফুরিয়ে যাচ্ছে—এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি মজুত করতে শুরু করে। যারা প্রতিদিন ২ লিটার তেল নিতেন, তারা ট্যাঙ্ক ফুল করার পাশাপাশি জার বা বোতলে তেল ভরতে শুরু করেছেন, যা মজুত ভাণ্ডারে টান ফেলেছে।  

4/16

প্যানিক বায়িং

এই সমস্যা অন্ধ্রপ্রদেশের। বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম এবং গুন্টুরের মতো প্রধান শহরগুলোতে পেট্রোল পাম্পের সামনে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে।   

5/16

পেট্রোল পাম্প বন্ধ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অনেকে তেল না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অফিসযাত্রী, ডেলিভারি বয় এবং সাধারণ নাগরিকরা এই পরিস্থিতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।   

6/16

পেট্রোল পাম্প বন্ধ

পরিস্থিতির গুরুত্ব এতটাই বেড়েছে যে, ভিড় সামলাতে অনেক পাম্পে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে।  

7/16

মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর পদক্ষেপ

রাজ্যে জ্বালানি সংকট চরমে পৌঁছাতেই সক্রিয় হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে জরুরি বৈঠক করেছেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন।

8/16

পেট্রোল পাম্প বন্ধ

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, রাজ্যে জ্বালানির কোনও স্থায়ী অভাব নেই। যারা কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে বা কালোবাজারি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

9/16

তেল সংস্থাগুলো

 ওএমসি (IOCL, HPCL, BPCL)-এর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে দ্রুত বকেয়া মেটানো এবং সরবরাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

10/16

মজুতদারিতে লাগাম

অতিরিক্ত তেল মজুত করা বা পাম্পগুলোতে নির্ধারিত কোটার বাইরে তেল দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই সমানভাবে জ্বালানি পায়।  

11/16

সাধারণ তথ্য

সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরকার থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।  

12/16

অর্থনীতি ও জনজীবনে প্রভাব

জ্বালানি সংকটের ফলে গণপরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অটো-রিকশা এবং অ্যাপ-ক্যাব চালকরা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন।   

13/16

অর্থনীতি ও জনজীবনে প্রভাব

কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প সেট বা ট্রাক্টরের জন্য ডিজেল না পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা।

14/16

অর্থনীতি ও জনজীবনে প্রভাব

অন্ধ্রপ্রদেশের এই জ্বালানি সংকট একটি শক্তিশালী প্রশাসনের জন্য বড় পরীক্ষা। যদিও সরকার দাবি করছে যে এটি সাময়িক সমস্যা, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অন্য কথা বলছে।   

15/16

পেট্রোল পাম্প বন্ধ

প্যানিক বায়িং বা আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। 

16/16

পেট্রোল পাম্প বন্ধ

সরকারের উচিত দ্রুত লজিস্টিক সমস্যার সমাধান করা এবং পাম্পগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা। একই সাথে জনগণকে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন যে, অন্ধ্রপ্রদেশের জ্বালানি ভাণ্ডার সুরক্ষিত।

পরবর্তী
অ্যালবাম

LPG Card: গৃহবধূদের জন্য বিরাট খবর, রান্নার গ্যাসের আকালের এই সময়ে সরকার চালু করছে LPG কার্ড

পরবর্তী অ্যালবাম

LPG Card: গৃহবধূদের জন্য বিরাট খবর, রান্নার গ্যাসের আকালের এই সময়ে সরকার চালু করছে LPG কার্ড

LPG Card: গৃহবধূদের জন্য বিরাট খবর, রান্নার গ্যাসের আকালের এই সময়ে সরকার চালু করছে LPG কার্ড

LPG Card: গৃহবধূদের জন্য বিরাট খবর, রান্নার গ্যাসের আকালের এই সময়ে সরকার চালু করছে LPG কার্ড 6
School Close: বড় খবর- গরমের জ্বলুনি থেকে স্বস্তি, ১ মে থেকেই টানা ছুটি রাজ্যের সব স্কুলে

School Close: বড় খবর- গরমের জ্বলুনি থেকে স্বস্তি, ১ মে থেকেই টানা ছুটি রাজ্যের সব স্কুলে

School Close: বড় খবর- গরমের জ্বলুনি থেকে স্বস্তি, ১ মে থেকেই টানা ছুটি রাজ্যের সব স্কুলে 9
WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন

WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন

WhatsApp Update: তৈরি থাকুন, বিকল্প রেডি রাখুন: যেকোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, জারি ডেডলাইন 8
West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আর বাকি একদিন: নির্বাচনের দিন ভুলেও করবেন না এই কাজগুলো, না হলেই যেতে পারেন জেলেও

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আর বাকি একদিন: নির্বাচনের দিন ভুলেও করবেন না এই কাজগুলো, না হলেই যেতে পারেন জেলেও

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আর বাকি একদিন: নির্বাচনের দিন ভুলেও করবেন না এই কাজগুলো, না হলেই যেতে পারেন জেলেও 18