Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /তেলের দামে ছ্যাঁকা! চড়চড়িয়ে বাড়ল ১০%, জ্বালানির যোগানে ফের অশনিসংকেত?

তেলের দামে ছ্যাঁকা! চড়চড়িয়ে বাড়ল ১০%, জ্বালানির যোগানে ফের অশনিসংকেত?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 09, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:07 AM IST

Fuel price: বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় জ্বালানির যোগানে বড় সংকটের আভাস মিলছে।

 

১০ শতাংশ বৃদ্ধি জ্বালানির দাম1/5

১০ শতাংশ বৃদ্ধি জ্বালানির দাম

অয়ন ঘোষাল : জ্বালানির দামে অশনি সংকেত। গত ৭২ ঘণ্টায় অপরিশোধিত তেলের দামে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। 

 

২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি ৬ শতাংশ2/5

২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি ৬ শতাংশ

২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। গত সপ্তাহে ৭১ ডলারে নেমে যাওয়া ক্রুড অয়েলের দাম বর্তমানে ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারেরও বেশি। 

ব্রেন্ট ক্রুডের দাম3/5

ব্রেন্ট ক্রুডের দাম

ব্রেন্ট ক্রুডের দাম পৌঁছেছে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৮০ ডলারে। বুধবার বাজার বন্ধের আগে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৫ শতাংশেরও বেশি বাড়ে। 

৮০ ডলারে পৌঁছয় দাম4/5

৮০ ডলারে পৌঁছয় দাম

ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৫ শতাংশেরও বেশি বেড়ে ৭৮.০২ ডলারে পৌঁছয়। ট্রেডিং চলাকালীন ব্যারেল প্রতি সেই দাম একসময় ৮০ ডলারও পার করেছিল। 

তেলের দাম আগুন5/5

তেলের দাম আগুন

অন্যদিকে, আমেরিকার ডব্লিউটিআই বেঞ্চমার্ক ক্রুডের দাম বেড়েছে ৬.৪ শতাংশ। দাম পৌঁছেছে ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে।

TAGS:
Fuel price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'দোষী প্রমাণিত হলে রেয়াত নয়', মেদিনীপুর মেডিক্যালের স্যালাইন বিতর্কে কড়া স্বাস্থ্যম
Midnapore Medical saline controversy44 min ago
2
kolkata metro47 min ago
3
Baruipur Incident1 hr ago
4
expired saline1 hr ago
5
Baruipur encounter1 hr ago