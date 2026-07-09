/তেলের দামে ছ্যাঁকা! চড়চড়িয়ে বাড়ল ১০%, জ্বালানির যোগানে ফের অশনিসংকেত?

Fuel price: বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় জ্বালানির যোগানে বড় সংকটের আভাস মিলছে।
অয়ন ঘোষাল : জ্বালানির দামে অশনি সংকেত। গত ৭২ ঘণ্টায় অপরিশোধিত তেলের দামে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।
২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। গত সপ্তাহে ৭১ ডলারে নেমে যাওয়া ক্রুড অয়েলের দাম বর্তমানে ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারেরও বেশি।
ব্রেন্ট ক্রুডের দাম পৌঁছেছে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৮০ ডলারে। বুধবার বাজার বন্ধের আগে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৫ শতাংশেরও বেশি বাড়ে।
ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৫ শতাংশেরও বেশি বেড়ে ৭৮.০২ ডলারে পৌঁছয়। ট্রেডিং চলাকালীন ব্যারেল প্রতি সেই দাম একসময় ৮০ ডলারও পার করেছিল।
অন্যদিকে, আমেরিকার ডব্লিউটিআই বেঞ্চমার্ক ক্রুডের দাম বেড়েছে ৬.৪ শতাংশ। দাম পৌঁছেছে ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে।