Gig workers Strike: গিগ কর্মীদের ধর্মঘট: শনিবার দেশজুড়ে সব Swiggy-Zomato-Blinkit-OLA-Uber-Rapido অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবা বন্ধ, কেন?

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 16, 2026, 01:27 PM IST|Updated: May 16, 2026, 02:10 PM IST

Gig workers Shutdown Today: রান্নার গ্যাস (LPG) ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামের মাঝেই জ্বালানির এই নতুন ধাক্কায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। এর প্রতিবাদে ১৬ মে (শনিবার) দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দেশ জুড়ে ৫ ঘণ্টার এক প্রতীকী ধর্মঘট বা কর্মবিরতির ডাক দেয় গিগ কর্মীদের প্রধান সংগঠন ‘গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’ (GIPSWU)। 

 

এই আকস্মিক অচলাবস্থার কারণে সুইগি, জোম্যাটো, ব্লিনকিট, জেপ্টো, ওলা, উবার ও রাপিডোর মতো জনপ্রিয় অ্যাপ-ভিত্তিক খাবার সরবরাহ, কুইক-কমার্স ও রাইড শেয়ারিং পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

 

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি হল-- প্রতি কিলোমিটার ডেলিভারি বা যাতায়াতের জন্য ন্যূনতম ২০ টাকা সার্ভিস রেট বা পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে হবে। 

 

পারিশ্রমিক কাঠামো: বর্তমানের নামমাত্র ইনসেনটিভ ও ত্রুটিপূর্ণ পেমেন্ট মডেল দিয়ে চড়া জ্বালানি খরচ ও গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটানো কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছে না।

 

কাজের চাপ: বিভিন্ন অ্যাপের প্রবর্তিত '১০ মিনিটের আল্ট্রা-ফাস্ট ডেলিভারি'র মতো ঝুঁকিপূর্ণ মডেল কর্মীদের সড়ক দুর্ঘটনার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

 

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব: হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেও কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোনও ভবিষ্যৎ তহবিল, স্বাস্থ্যবিমা বা স্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা মিলছে না।

 

GIPSWU-এর সভাপতি সীমা সিং তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি গিগ কর্মীদের উপার্জনে সরাসরি বিরাট সমস্যা করেছে । কোম্পানি ও সরকার যদি অবিলম্বে পারিশ্রমিক সংশোধন না করে, তবে লক্ষ লক্ষ কর্মী এই পেশা ছাড়তে বাধ্য হবেন।'

নীতি আয়োগের আগের  সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২০-২১ সালে দেশে গিগ কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৭ লাখ, যা ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে ২.৩ কোটিতে পৌঁছবে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১.২ কোটি (১২ মিলিয়ন) কর্মী এই গিগ ইকোনমির সঙ্গে যুক্ত। এত বিশাল সংখ্যক চালক ও ডেলিভারি পার্টনার আজ একসঙ্গে কাজ বন্ধ রাখায় মেট্রো শহরগুলো-সহ দেশের সর্বত্র তীব্র সমস্যা হয়।

 

শনিবারের এই পিক-আওয়ারে লাখ লাখ গ্রাহক খাবার বা জরুরি গ্রোসারি অর্ডার করতে গিয়ে অ্যাপে 'সার্ভিস আনঅ্যাভেলেবল' বা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে-- এরকম দেখায়। 

অন্যদিকে ওলা, উবার বা রাপিডোর বাইক ট্যাক্সি না পেয়ে অফিসযাত্রী ও জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষকে রাস্তায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

 

GIPSWU-এর জাতীয় সমন্বয়ক নির্মল গোরানা জানিয়েছেন, তীব্র রোদ, ঝড়-বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ট্রাফিকের মাঝে দীর্ঘ সময় মোটরসাইকেল বা স্কুটার চালিয়েও কর্মীদের পকেটে কিছুই থাকছে না। 

 

বিশেষ করে এই পেশায় যুক্ত মহিলা কর্মী ও চালকদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ ও মানসিক হয়রানি দিন দিন বাড়ছে।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, কোম্পানিগুলো সাময়িকভাবে গ্রাহক ধরে রাখতে এমারজেন্সি রেট বা বোনাস দিতে পারে, তবে তা স্থায়ী সমাধান নয়। 

 

ইউনিয়ন স্পষ্ট জানিয়েছে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আলোচনায় বসে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দাবি না মানলে, আগামীদিনে আরও দীর্ঘমেয়াদী ও কঠোর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন দেশের কোটি কোটি গিগ ওয়ার্কার।

 

