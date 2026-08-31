/পুজোর মাসের আগেই সেপ্টেম্বরে টানা স্কুল-কলেজ-সরকারি অফিস ছুটি: কবে ছুটি, কতদিন ছুটি ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব মিলিয়ে নিন

September Holidays List: অগাস্টের রেশ কাটতে না কাটতেই সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই ফের লম্বা ছুটির সুযোগ পেতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী ও স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। চলতি বছর দুর্গাপুজো পড়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে। তবে তার অনেক আগে থেকেই সেপ্টেম্বর জুড়ে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, শিক্ষক দিবস, বিশ্বকর্মা পুজো এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে একাধিক দিন বন্ধ থাকবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দেখে নিন এই মাসে কটা ছুটি, কবে কবে ছুটি পেলে গুছিয়ে পুজোর বাজার করতে পারবেন।
সেপ্টেম্বরের শুরুতে একটানা ৩ দিনের ছুটি। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই মিলবে টানা ছুটির সুবিধা।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল ও কলেজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।
সরকারি দপ্তরে স্বাভাবিক সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। অন্যদিকে স্কুলে শিক্ষক দিবস উদ্যাপনের কারণে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে এবং বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে অর্ধদিবস ছুটি মিলবে।
৬ সেপ্টেম্বর (রবিবার): নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটির দিন।
ফলে ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত টানা তিন দিন বন্ধের আমেজ উপভোগ করতে পারবেন সরকারি কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।
গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই নানা ধর্মীয় উৎসব ও আঞ্চলিক ছুটি রয়েছে
৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার): জন্মাষ্টমী (রাজ্যজুড়ে সার্বিক ছুটি)।
৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার): শিক্ষক দিবস (পঠন-পাঠন স্থগিত)।
৬ সেপ্টেম্বর (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি।
১৩ সেপ্টেম্বর (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি।
১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার): গণেশ চতুর্থী ও হরতালিকা তিজ (জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছুটি)।
১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার): বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে।
২০ সেপ্টেম্বর (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি।
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার): অনন্ত চতুর্দশী ও গণেশ বিসর্জন উপলক্ষে কিছু প্রতিষ্ঠানে ছুটি।
২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার): সাপ্তাহিক ছুটি।
বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (২৫ সেপ্টেম্বরের পর) প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর অনেক স্কুলেই প্রথম টার্মের ছুটি শুরু হতে চলেছে। এর সঙ্গে অক্টোবরের শুরুতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী (২ অক্টোবর) ও সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হয়ে মাসের শেষেও দীর্ঘ ছুটির সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
বেসরকারি স্কুল বা কেন্দ্রীয় বোর্ডের (CBSE/ICSE) অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে এই ছুটির সূচিতে সামান্য তারতম্য হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নোটিশ দেখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সব মিলিয়ে, দুর্গাপূজার মহোৎসবের আগেই সেপ্টেম্বর মাসে দফায় দফায় বিশ্রাম ও ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন রাজ্যের কর্মী ও পড়ুয়ারা।