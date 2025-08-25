English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ganesh Chaturthi after 500 Years: অলৌকিক! ৫০০ বছর পরে অতি বিরল নক্ষত্রযোগ গণেশ চতুর্থীতে, সৌভাগ্যের সূর্যোদয় এই রাশির কপালে...

Ganesh Chaturthi Zodiac 2025: সামনেই গণেশ চতুর্থী। আর এবারের গণেশ চতুর্থী হতে চলেছে এক বিরল উদযাপন। কেননা এই চতুর্থীতে তৈরি হবে এই বিরল নক্ষত্রমিলনযোগ। কয়েকশো বথর পরে।

| Aug 25, 2025, 01:49 PM IST
1/7

সৌভাগ্যের সূর্য

এই চতুর্থীতে তৈরি হবে এক বিরল নক্ষত্রমিলন। আর তাতে দারুণ সময় আসবে কয়েকটি রাশির জাতকদের।

2/7

কেটে যায় সব বিঘ্ন

গণেশ চতুর্থীতে অতি নিষ্ঠাভরে গণেশের পূজা করা উচিত। এটি করলে সারা বছর গণেশের আশীর্বাদ মেলে। কেটে যায় সব বিঘ্ন।

3/7

দুর্লভ সমন্বয়

এবার গ্রহসংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে গণেশ চতুর্থী খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। এটি ঘটছে, কারণ, দীর্ঘ ৫০০ বছর পরে এই গণেশ চতুর্থীতে অনেক দুর্লভ ঘটনার সমন্বয় তৈরি হচ্ছে।

4/7

বহু যোগ

এবার গণেশ চতুর্থীতে, এমনিতেই নানা যোগ। যেমন, সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ, রবি যোগ, প্রীতি যোগ, ইন্দ্রযোগ, ব্রহ্মযোগ ইত্যাদি। এর কারণে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে চলেছে। কোন কোন রাশির?

5/7

তুলা রাশি

এবাররের গণেশ চতুর্থী তুলা রাশির জাতকদের জন্য দারুণ হতে চলেছে। এই চতুর্থী এঁদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এঁরা আয়ের নতুন সুযোগ পাবেন। এঁদের আর্থিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

6/7

মকর রাশি

মকর রাশির জাতকদের পক্ষেও দারুণ শুভ হতে চলেছে এই গণেশ চতুর্থী। এঁদের চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রমাগত অর্থ পাবেন এঁরা। এঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। এঁরা প্রচুর সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন।

7/7

কুম্ভ রাশি

গণেশ চতুর্থী কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য নিয়ে আসছে বিপুল সৌভাগ্য। এঁদের বিদেশ ভ্রমণ হতে পারে। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ উপার্জনের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এঁদের আর্থিক ভবিষ্যৎ উন্নত হবে। আয়বৃদ্ধি ঘটবে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই গণেশ চতুর্থী উৎসব দারুণ শুভ হতে চলেছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Parineeti Chopra, Raghav Chadha announce pregnancy: 'এক + এক= তিন'!, মা হচ্ছেন পরিণীতি, বিয়ের দুবছরেই সুখবর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Parineeti Chopra, Raghav Chadha announce pregnancy: &#039;এক + এক= তিন&#039;!, মা হচ্ছেন পরিণীতি, বিয়ের দুবছরেই সুখবর...

Parineeti Chopra, Raghav Chadha announce pregnancy: 'এক + এক= তিন'!, মা হচ্ছেন পরিণীতি, বিয়ের দুবছরেই সুখবর...

Parineeti Chopra, Raghav Chadha announce pregnancy: 'এক + এক= তিন'!, মা হচ্ছেন পরিণীতি, বিয়ের দুবছরেই সুখবর... 8
Greater Noida Dowry Murder Case: জ্যা*ন্ত জ্বা*লানো নিক্কির ন্যায়ের লড়াই! পুলিসের খপ্পরে এবার শ্বশুর-দেওর...

Greater Noida Dowry Murder Case: জ্যা*ন্ত জ্বা*লানো নিক্কির ন্যায়ের লড়াই! পুলিসের খপ্পরে এবার শ্বশুর-দেওর...

Greater Noida Dowry Murder Case: জ্যা*ন্ত জ্বা*লানো নিক্কির ন্যায়ের লড়াই! পুলিসের খপ্পরে এবার শ্বশুর-দেওর... 8
Kolkata Metro: মেট্রোর বড় আপডেট! জেনে নিন কোন লাইনে কোন ট্রেন কখন আসবে...

Kolkata Metro: মেট্রোর বড় আপডেট! জেনে নিন কোন লাইনে কোন ট্রেন কখন আসবে...

Kolkata Metro: মেট্রোর বড় আপডেট! জেনে নিন কোন লাইনে কোন ট্রেন কখন আসবে... 9
Horoscope Today: বৃশ্চিকের দ্বিচারিতা, ধনুর আবেগ, মীনের গোপনতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: বৃশ্চিকের দ্বিচারিতা, ধনুর আবেগ, মীনের গোপনতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: বৃশ্চিকের দ্বিচারিতা, ধনুর আবেগ, মীনের গোপনতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12