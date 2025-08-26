English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthi 2025: ২৬ অগাস্ট, না ২৭-- কবে গণেশ চতুর্থী? কখন 'স্থাপনা মুহূর্ত'? গণপতিপূজার শুভ মুহূর্তই-বা ঠিক কখন পড়ছে?

Ganesh Chaturthi 2025 Sthapana Muhurat: আমরা হয়তো আগে থেকেই জানি যে, এবারের গণেশ চতুর্থী হতে চলেছে এক বিরল উদযাপন। কেননা এই চতুর্থীতে তৈরি হচ্ছে বিরল নক্ষত্রমিলনযোগ। তবে, এর ফাঁকে জেনে নিন গণেশপুজোর তিথিনক্ষত্র।

| Aug 26, 2025, 02:00 PM IST
1/7

১০ দিন ব্যাপী

গণেশ চতুর্থীতে ১০ দিনের টানা এক উৎসব। গণেশ চতুর্থী নিয়ে উদ্বেল গোটা ভারত। তবে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে গণেশপুজো খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

2/7

দিন-সংশয়

গণেশ চতুর্থীতে অতি নিষ্ঠাভরে গণেশের পূজা করা উচিত। এটি করলে সারা বছর গণেশের আশীর্বাদ মেলে। কেটে যায় সব বিঘ্ন। কিন্তু কবে এবং কখন পুজো করবেন ভক্তেরা? পুজোর দিন নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছে এবার। 

3/7

২৬-য়েই চতুর্থী

না, সংশয় নেই। এবার গণেশ চতুর্থী উদযাপিত হবে আগামী কাল, ২৭ অগাস্ট, বুধবার। তবে, চতুর্থী তিথিটি পড়ছে ২৬ অগাস্ট দুপুর ২টো নাগাদ-- ১টা ৫৪ মিনিটে।

4/7

শুভ ২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট

গণেশপুজোর শুভ মুহূর্ত পড়ছে ২৭ অগাস্ট ১১টা ০৫ মিনিট থেকে ১টা ৪০ মিনিটের মধ্যে। মানে, ২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। তবে কলকাতায় গণেশ চতুর্থীর শুভ মুহূর্ত শুরু হচ্ছে সকাল ১০টা ২২ মিনিটে, শেষ হচ্ছে বেলা ১২টা ৫৪ মিনিটে।

5/7

স্থাপনা মুহূর্ত

প্রসঙ্গত, শুভ মুহূর্তের এই সময়টিই 'স্থাপনা মুহূর্ত'! এই সময়েই বিনায়কে প্রতিষ্ঠা করা বিধি।

6/7

তিথিশেষ

তবে, ২৭ অগাস্ট চতুর্থী তিথি শেষ হচ্ছে পৌনে ৪টে নাগাদ। বিভিন্ন শহরে অবশ্য তিথির একটু ফারাক আছে।

7/7

গণেশবিসর্জন

দশদিনের গণেশ উৎসব শেষ হচ্ছে পরের মাসে, সেপ্টেম্বরে। গণেশমূর্তির বিসর্জন ৬ সেপ্টেম্বর অনন্ত চতুর্দশীতে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

