Ganesh Chaturthi 2025: ২৬ অগাস্ট, না ২৭-- কবে গণেশ চতুর্থী? কখন 'স্থাপনা মুহূর্ত'? গণপতিপূজার শুভ মুহূর্তই-বা ঠিক কখন পড়ছে?
Ganesh Chaturthi 2025 Sthapana Muhurat: আমরা হয়তো আগে থেকেই জানি যে, এবারের গণেশ চতুর্থী হতে চলেছে এক বিরল উদযাপন। কেননা এই চতুর্থীতে তৈরি হচ্ছে বিরল নক্ষত্রমিলনযোগ। তবে, এর ফাঁকে জেনে নিন গণেশপুজোর তিথিনক্ষত্র।
১০ দিন ব্যাপী
দিন-সংশয়
২৬-য়েই চতুর্থী
শুভ ২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট
স্থাপনা মুহূর্ত
তিথিশেষ
গণেশবিসর্জন
দশদিনের গণেশ উৎসব শেষ হচ্ছে পরের মাসে, সেপ্টেম্বরে। গণেশমূর্তির বিসর্জন ৬ সেপ্টেম্বর অনন্ত চতুর্দশীতে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
