English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ganesh Chaturthi 2025: শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের একাধিক দেশে পূজিত সিদ্ধিদাতা! সবচেয়ে লম্বা গণেশ মূর্তি কোথায় জানেন?

Ganesh festival: সেই গণেশ মূর্তির ৪টি হাত। ৪ হাতে রয়েছে ৪টি ফল। আম, কাঁঠাল, আখ এবং কলা, এই ৪টি ফল মূর্তির ৪ হাতে জায়গা পেয়েছে। 

| Aug 27, 2025, 05:02 PM IST
1/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গোটা দেশ এই মুহূর্তে মেতে গণেশ চতুর্থীর আনন্দে। সিদ্ধিদাতার আরাধনা করছেন সকলেই। মহারাষ্ট্র থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে গণেশ পুজোর রমরমা সবচেয়ে বেশি। এখন পশ্চিমবঙ্গেও বারোয়ারি গণেশ পুজোর প্রবণতা বাড়ছে। 

2/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

তবে হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি আরও অনেক ধর্মাবলম্বীরাও গণেশ আরাধনায় মেতে ওঠে। নেপাল, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডেও রমরমিয়ে হয় গণেশ পুজো। 

3/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

নেপালে গণেশ চতুর্থী পালিত হয় ‘বিনায়ক চতুর্থী’ নামে। এখানে ভগবান গণেশ-কে শুভলক্ষণ ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে মানা হয়, পাশাপাশি তিনি বাধা-বিঘ্ন নাশকারী দেবতা হিসেবেও পূজিত হন। কাঠমান্ডুর গণেশ মন্দির ও চাঙ্গুনারায়ণ মন্দিরে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হন।  

4/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

মরিশাস-কে ‘লিটল ইন্ডিয়া’ বলা হয়, কারণ এখানকার বেশিরভাগ জনসংখ্যা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। মরিশাসে গণেশ চতুর্থী পালিত হয় এক বিশাল সামাজিক উৎসব হিসেবে।   

5/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

ইন্দোনেশিয়ায় বালিনিজ হিন্দু ধর্মে, ভগবান গণেশকে এখানে ‘দেবত গণেশ’ নামে ডাকা হয় এবং তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিল্পকলার অগ্রদূত হিসেবে পূজিত হন। তবে বালিতে মূর্তি বিসর্জনের পরিবর্তে গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রতীকী পূজায়।

6/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

থাইল্যান্ডে ভগবান গণেশকে বলা হয় ‘ফিখানেত’ এবং তিনি সমৃদ্ধি ও সাফল্যের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। যদিও ভারতে মতো এখানে গণেশ চতুর্থী উদযাপন করা হয় না, তবুও ফিখানেত পূজা থাই সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।  

7/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

ব্যাংকক-সহ বিভিন্ন শহরে বহু মন্দির রয়েছে, যেখানে মানুষ সাফল্যের কামনায় তাঁকে পূজা করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, থাইল্যান্ডেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণেশ মূর্তি। 

8/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

মূর্তিটি ৩০ মিটার বা ৯৮ ফুট লম্বা। আর যদি বেদী সমেত ধরা হয় তাহলে তা বেড়ে উচ্চতা দাঁড়ায় ৩৯ মিটার বা ১২৮ ফুট। যা ১২ থেকে ১৩ তলা বাড়ির সমান। মূর্তিতে ৮৫৪টি ব্রোঞ্জের ভাগ রয়েছে। গণেশের এই মূর্তি ১ পা এগিয়ে হাঁটার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

9/9

অন্য ধর্মেও পূজিত হন সিদ্ধিদাতা

Ganesh Chaturthi 2025

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিন। সেখানে তুম হুয়াং এবং কু হাসিয়ন নামক দুটি মন্দিরে গণেশের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, চিনের অর্থবান ব্যক্তি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা গণেশ পুজো করে থাকেন। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের... 8
Saltlake: আতঙ্কের সল্টলেক, মর্নিং ওয়ার্কে বেরিয়ে মহিলার... ভয়ংকর কাণ্ড...

Saltlake: আতঙ্কের সল্টলেক, মর্নিং ওয়ার্কে বেরিয়ে মহিলার... ভয়ংকর কাণ্ড...

Saltlake: আতঙ্কের সল্টলেক, মর্নিং ওয়ার্কে বেরিয়ে মহিলার... ভয়ংকর কাণ্ড... 7
Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ... 6
Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী...

Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী...

Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী... 7