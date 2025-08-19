English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...

Ganesh Chaturthi Zodiac 2025: সামনেই গণেশ চতুর্থী। আর এবারের গণেশ চতুর্থী এক বিরল উদযাপন হতে চলেছে। কেননা, ওই সময়ে ১১টি বিরল যোগের সমাপতন ঘটতে চলেছে। আশ্চর্য অলৌকিক এক উৎসব।

| Aug 19, 2025, 06:03 PM IST
1/7

অঢেল কৃপা

১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহা যোগ এবার! এই ১০ দিনে ভক্তদের জন্য অঢেল কৃপার দরজা খুলে দিতে চলেছেন বিনায়ক গণেশ।

2/7

সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি

ভক্তদের গণেশ যে শুধু বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তাই নয়, তিনি সংসারে শান্তি আনবেন, সুখ আনবেন, সমৃদ্ধি আনবেন।

3/7

গণেশ আগমন উৎসব

গণেশ চতুর্থী হল গণেশ আগমন উৎসব। এবার আগামী ২৭ অগাস্টে রবিযোগ ও সর্বার্থসিদ্ধি যোগে গণেশের আগমন। 

4/7

সূর্য-কেতু চাঁদ-মঙ্গল যোগ

তারপর থেকে আগামী ১০ দিন সূর্য ও কেতু নানা ভাবে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাকে কৃপা করবেন। চাঁদ-মঙ্গল যোগ তৈরি করবে লক্ষ্মী যোগ। এর জেরেও নানা ভাবে সমৃদ্ধ হবেন ভক্তেরা।

5/7

আরও বহু যোগ

এসব ছাড়াও এই গণেশপুজোয় তৈরি হচ্ছে রবিযোগ, শুক্লা যোগ, ব্রহ্মযোগ, ইন্দ্রযোগ, ত্রিপুষ্কর যোগ, বুধাদিত্য যোগ, প্রীতিযোগ, আযুষ্মান যোগ, সৌভাগ্য যোগ, শোভন যোগ, সর্বার্থসিদ্ধি যোগ, অনন্ত চতুর্দশী যোগ। ভাবা যায়!

6/7

তুলা রাশি

এবারের গণেশ পুজো তুলা রাশির জাতকদের জন্য বয়ে আনছে সৌভাগ্য়ের বন্যা। এঁদের ব্যবসায় উন্নতি, কেরিয়ার থাকবে তুঙ্গে, আর্থিক সংকট কেটে যাবে, অবিবাহিতেরা বিবাহযোগে পৌঁছবেন।

7/7

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশির জাতকেরা অই সময়ে প্রভূত ভাবে উপকৃত হবেন। এঁদের আর্থিক সংকট কেটে যাবে। কর্মহীনেরা পাবেন নতুন কাজ। নতুন গৃহনির্মাণযোগও আছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

