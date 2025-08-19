Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...

Ganesh Chaturthi 2025: বিরল! ১০ দিনের গণেশ উৎসবে ১১টি মহাযোগ! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, সৌভাগ্যসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেন যে-যে রাশির জাতক...
Ganesh Chaturthi Zodiac 2025: সামনেই গণেশ চতুর্থী। আর এবারের গণেশ চতুর্থী এক বিরল উদযাপন হতে চলেছে। কেননা, ওই সময়ে ১১টি বিরল যোগের সমাপতন ঘটতে চলেছে। আশ্চর্য অলৌকিক এক উৎসব।
অঢেল কৃপা
সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি
গণেশ আগমন উৎসব
সূর্য-কেতু চাঁদ-মঙ্গল যোগ
আরও বহু যোগ
তুলা রাশি
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশির জাতকেরা অই সময়ে প্রভূত ভাবে উপকৃত হবেন। এঁদের আর্থিক সংকট কেটে যাবে। কর্মহীনেরা পাবেন নতুন কাজ। নতুন গৃহনির্মাণযোগও আছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
