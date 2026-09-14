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গণেশ চতুর্থীতে ২০০ বছর পরে অতি দুর্লভ যোগ! গণেশপুজোয় ভক্তদের স্বপ্নাতীত প্রাপ্তি, সম্রাটের সিংহাসনলাভ

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:20 PM IST
Yoga after 200 Years on Ganesh Chaturthi 2026: এবার গণেশ চতুর্থীতে ২০০ বছর পরে তৈরি হচ্ছে অতি দুর্লভ এক যোগ! ফলে এবার গণেশপুজোয় ভক্তদের স্বপ্নাতীত প্রাপ্তি ঘটবে। ভিখিরি থেকে সম্রাটের সিংহাসনলাভ হবে অনেকের।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণেশকে জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। শাস্ত্রে বলে, কোনও শুভ কাজের শুরুতেই তাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, কারণ তিনি বিঘ্ননাশক, ভক্তের সব বিপদ দূর করেন। 

সিদ্ধিদাতা গণেশ1/8

সিদ্ধিদাতা গণেশ

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের বিশেষ তিথিতে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে গণপতি বাপ্পা মোরিয়ার পুজো, যিনি বাঙালির সিদ্ধিদাতা গণেশ।

বিরল যোগ2/8

বিরল যোগ

এবারের গণেশ পুজো তিথিতে খুব বিরল ঘটনা ঘটছে। ২০০ বছর পরে তৈরি হচ্ছে দুটি বিরল যোগ। তার জেরে বিপুল প্রাপ্তিযোগ ভক্তদের। কোন কোন রাশির সুসময়?

২০০ বছর পরে দুই বিরল যোগ3/8

২০০ বছর পরে দুই বিরল যোগ

একটি ভদ্রা যোগ, অন্যটি মালব্য যোগ। গণেশ চতুর্থীর আবহে কন্যারাশিতে বুধ এবং তুলা রাশিতে শুক্র। এই দুই অবস্থানে তৈরি হচ্ছে ২০০ বছর পরে দুই বিরল যোগ।

বৃষ রাশি4/8

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতক-জাতিকা এই সময়ে আর্থিক বিষয়ে একটা পজিটিভ চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাবেন। এঁদে আয়ের নতুন রাস্তা খুলে যাবে।  

মিথুন রাশি5/8

মিথুন রাশি

কেরিয়ার আর আর্থিক ক্ষেত্র-- দুই ব্যাপারেই সময়টা মিথুন রাশির পক্ষে দারুণ যাবে। এঁদের নতুন দায়িত্ব তৈরি হবে। যাঁরা বিজনেসপার্সন, তাঁরাও দারুণ লাভের মুখোমুখি হবেন।

কন্যা রাশি6/8

কন্যা রাশি

ভদ্রা যোগ বিশেষ করে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকার জন্য দারুণ শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। বিজনেস, শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রাপ্তি। এঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে।

তুলা রাশি7/8

তুলা রাশি

মালব্য যোগ তুলা রাশির জাতকদের জন্য দারুণ ভালো প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। শুক্রের কৃপায় এঁরা টাকা আরাম আর বিলাসের মধ্যে থাকবেন।

মকর রাশি8/8

মকর রাশি

কেরিয়ারের দিক থেকে দারুণ সুখবর আসছে মকর রাশির জাতকদের জন্য। ক্রমস্থলে এঁদের নতুন দায়িত্ব বাড়বে।  

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
ganesh chaturthi
Ganesh Chaturthi 2026
Bhadra Yoga
Malavya Yoga
Bhadra Malavya Yoga after 200 years
Ganesh Chaturthi Rashifal
Ganesh Chaturthi Lucky Zodiacs

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