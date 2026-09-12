/ভাগ্যে অপ্রত্যাশিত মোড়, অকল্পনীয় প্রাপ্তি! সিদ্ধিদাতার বিপুল কৃপায় টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন এই ৪ রাশির জাতক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাস্ত্রে বলে, কোনও শুভ কাজের শুরুতেই তাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, কারণ তিনি বিঘ্ননাশক, ভক্তের সব বিপদ দূর করেন নিমেষে। গণেশকে জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের বিশেষ তিথিতে দেশ জুড়ে পালিত হতে চলেছে গণপতি বাপ্পা মোরিয়ার পুজো।
কোনও শুভ কাজের শুরুতেই তাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, কারণ তিনি বিঘ্ননাশক, ভক্তের সব বিপদ দূর করেন নিমেষে। গণেশকে জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়।
গণেশ পুজোর ক্ষেত্রে মধ্যাহ্নকালকেই বিশেষ শুভ বলে মনে করা হয়। গণেশ চতুর্থী শুরু হচ্ছে ১৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার সকাল ৭টা বেজে ৬ মিনিট থেকে। সেই হিসেবে সোমবারই গণেশপুজো।
জ্যোতিষমতে এবারের গণেশ চতুর্থী কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষভাবে শুভ হতে চলেছে। এঁদের কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যবসা, আর্থিক পরিস্থিতি থেকে সম্পর্ক-- একাধিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কাদের ভাগ্যে অপ্রত্যাশিত মোড়?
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য গণেশ চতুর্থীর সময়টি দারুণ অনুকূল হতে চলেছে। এঁদের ব্যবসায় নয়া সুযোগ আসতে পারে। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও স্বস্তিদায়ক নানা ঘটনা ঘটবে।
গণেশ চতুর্থীর পরে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসবে নতুন সুযোগ। এঁদের কর্মক্ষেত্রে আসবে সাফল্য। চাকরিজীবীদের জন্যও সময়টা ভালো। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলবে। আটকে থাকা কোনও কাজ হয়ে যেতে পারে।
মকর রাশির জাতকদেরও বহুদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এঁদের কর্মক্ষেত্রে শুভ বদল। তৈরি হতে পারে ব্যবসায় লাভের নয়া পথ। আয়ের দিক থেকেও সময়টা অসম্ভব ভালো। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। দীর্ঘদিনের বাধা দূর হবে।
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্যও এই গণেশপুজোয় নানা নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে সময়টি বেশ ভালো। এদের পরীক্ষায় ভালো ফলের সম্ভাবনা। সৃজনশীলতা বা সৃষ্টিশীল পেশার সঙ্গে যুক্ত কুম্ভ রাশির ব্যক্তিরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেতে পারেন।
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