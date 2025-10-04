English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি...

Ganga Drying: ভয়ংকর পরিস্থিতি গঙ্গার। এমন যে, আর কিছু দিন বাদে হয়তো আর আমাদের ঘরের কলগুলিতেও জল আসবে না! ১৩০০ বছর ধরে এই পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে। ইতিহাসে এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কোনও দিন আসেনি। কঠিন সংকটের মুখোমুখি নদী!

| Oct 04, 2025, 08:19 PM IST
১৩০০ বছর ধরে

ভয়ংকর পরিস্থিতি গঙ্গার। এমন যে, আর কিছু দিন বাদে হয়তো আর আমাদের ঘরের কলগুলিতেও জল আসবে না! গঙ্গা তীব্র খরা-পরিস্থিতির মুখোমুখি! ১৩০০ বছর ধরে এই পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে। গত ১৪ ও ১৬ শতকে একবার ভয়ংকর খরা-পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল গঙ্গা। তবে, সেটা অতীত। ইতিহাসে এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কোনও দিন আসেনি। গঙ্গা এখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের মুখোমুখি!

ভয়াল ২৯ বছর

প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের গবেষণা বলছে, ১৬ শতাব্দীতে গঙ্গা প্রবল খরার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। তবে ১৯৯১ থেকে ২০২০ সাল-- এই ২৯ বছরের মধ্যে গঙ্গার শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সেই খরার থেকেও ৭৬% বেশি তীব্র! ভাবা যায়? ভয়ংকর! 

৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ট্রি-রিং ডেটা এবং মনসুন এশিয়া ড্রট অ্যাটলাস ব্যবহার করে নদীর ফ্লো রেকর্ড পুনর্নির্মাণ করেছেন। আর তাতেই ফুটে উঠেছে এই ভয়াবহ তথ্য! কী তথ্য? আমার-আপনার সাধের গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। 

স্ট্রিম-ফ্লোর ঘাটতি

গান্ধীনগর আইআইটি ও অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে দেখিয়েছে, গঙ্গানদীর এই স্ট্রিম-ফ্লোর ঘাটতিক্রমের আঁতকে-ওঠা ছবি।

গড় বার্ষিক স্রোত

১৯৯১ সালটিকে একটি চেঞ্জপয়েন্ট হিসেবে ধরা হচ্ছে! যখন গড় বার্ষিক স্রোতধারা (mean annual streamflow) একটা নিম্নতম অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছিল। 

১ সেকেন্ডে ৬২০ কিউবিক মিটার জল

কতটা করে জল কমেছে? খুব ইন্টারেস্টিং। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬২০ কিউবিক মিটার জল। যা ৬ লক্ষ ২০ হাজারটি ১ লিটার জলের বোতলের পরিমাণের সমান, অলিম্পিক্সের ১৬টি সুইমিং পুলের জলের সমান।

আসবে না জল

গঙ্গা শুকিয়ে গেলে আমাদের বাড়ির কলে যে-জলটা রোজ আসে, সেটা আর আসবে না! এই ভয়ংকর কিন্তু সহজ সত্যটা বুঝলেই আমরা উপলব্ধি করব, ঠিক কতটা বিপন্নতার দিকে আমরা যাচ্ছি।

