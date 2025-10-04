Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি...

Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি...
১৩০০ বছর ধরে
ভয়ংকর পরিস্থিতি গঙ্গার। এমন যে, আর কিছু দিন বাদে হয়তো আর আমাদের ঘরের কলগুলিতেও জল আসবে না! গঙ্গা তীব্র খরা-পরিস্থিতির মুখোমুখি! ১৩০০ বছর ধরে এই পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে। গত ১৪ ও ১৬ শতকে একবার ভয়ংকর খরা-পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল গঙ্গা। তবে, সেটা অতীত। ইতিহাসে এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কোনও দিন আসেনি। গঙ্গা এখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের মুখোমুখি!
ভয়াল ২৯ বছর
৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২
স্ট্রিম-ফ্লোর ঘাটতি
গড় বার্ষিক স্রোত
১ সেকেন্ডে ৬২০ কিউবিক মিটার জল
আসবে না জল
