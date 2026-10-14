/নৌকায় আগমন চটের তৈরি প্রতিমার! মণ্ডপ জুড়ে বৃদ্ধাশ্রমের একাকীত্বের গল্প

Durga Puja 2026: নদীপথে নৌকায় করে প্রতিমা এল গঙ্গাসাগরে। মাটির সঙ্গে চটের দড়ি দিয়ে প্রতিমা তৈরি হয়েছে। এই বছর পুজোর থিম বৃদ্ধাশ্রম ও বাবা-মায়ের একাকিত্ব। পরিবেশবান্ধব প্রতিমা ও মানবিক বার্তা দেখতে মানুষের ভিড় জমছে।
নকিব উদ্দিন গাজী: শাস্ত্র ও লোককথার চিরাচরিত ধারা মেনে গঙ্গাসাগরের গোবিন্দপুর লিটিল স্টার সংঘের দুর্গা প্রতিমা আনা হল নদীপথে। নামখানা থেকে বিশেষ জলযানে (নৌকায়) করে প্রতিমা নিয়ে দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করে আজ গোবিন্দপুর ঘাটে পৌঁছান দেবী।
ঘাটে উপস্থিত শত শত গ্রামবাসী শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও ঢাকের বোলে মা দুর্গাকে বরণ করে মণ্ডপে নিয়ে যান। ১১তম বছরে পা দেওয়া এই পুজো কমিটির এ বছরের প্রধান আকর্ষণ পরিবেশবান্ধব শৈল্পিক প্রতিমা।
নামখানার শিল্পীদের নিখুঁত কারুকার্যে মাটির ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতিমা তৈরিতে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে চটের দড়ি। চটের সূক্ষ্ম বুনন দিয়ে তৈরি হয়েছে দেবীর বসন ও অলঙ্কার, যা পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে তুলে ধরেছে।
প্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জায় এক স্পর্শকাতর সামাজিক বার্তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ বছরের মূল থিম-'বৃদ্ধাশ্রম ও প্রবীণ বাবা-মায়ের একাকিত্ব'।
আধুনিক যুগে বয়সের শেষ প্রান্তে বাবা-মায়ের অন্তর্বেদনা ও বৃদ্ধাশ্রমের একাকী জীবনকে মণ্ডপের ভেতরের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, যা দর্শনার্থীদের মনে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাবে।
মণ্ডপ সাজানো ও আধুনিক আলোকসজ্জার কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। নদীপথে প্রতিমার আগমন, চটের নান্দনিক রূপটান এবং অর্থবহ সামাজিক বার্তা- সব মিলিয়ে গঙ্গাসাগরের এই দুর্গাপূজা এবার দর্শনার্থীদের বিশেষ নজর কাড়তে চলেছে।