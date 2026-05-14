Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Garia clock tower demolished: কলকাতায় ফের বুলডোজার অ্যাকশন: এবার ধুলোয় মিশল ক্লক টাওয়ার, কোথায়?

Garia clock tower demolished: কলকাতায় ফের 'বুলডোজার অ্যাকশন': এবার ধুলোয় মিশল ক্লক টাওয়ার, কোথায়?

Written ByTanumoy GhosalUpdated byTanumoy Ghosal
Published: May 14, 2026, 07:27 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:27 PM IST

Garia clock tower demolished:  ২০২৩ সালে গড়িয়া মিতালি সংঘের মাঠে তৈরি হয় ৫৬ ফুট উঁচু একটি ক্লক টাওয়ার। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে টাওয়ারটি ভেঙে দিল নতুন সরকার।

 

1/8

জি ২৪  ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদল। নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পর কলকাতায় ফের  'বুলডোজার অ্য়াকশন'। এবার ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল গড়িয়ার সেই বিখ্যাত ক্লক টাওয়ার।

2/8

বেআইনি নির্মাণে কড়া বিজেপি সরকার। অবৈধ নির্মাণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

 

3/8

নবান্ন সূ্ত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন,  কোনও ধরণের অবৈধ নির্মাণ বা কারখানা বরদাস্ত করা হবে না।  বস্তুত, তিলজলা অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে ভাঙার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

 

4/8

বাদ গেল না গড়িয়ার মিতালি সংঘের মাঠে ক্লক টাওয়ারটিও।

 

5/8

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।  ২০২৩ সালে গড়িয়ায় মিতালি সংঘের মাঠে তৈরি হয় ৫৬ ফুট উঁচু একটি ক্লক টাওয়ার।

6/8

এই ক্লক টাওয়ারটি নিয়ে অবশ্য ক্ষোভ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, কোনওরকম অনুমোদন ছাড়াই বেআইনি তৈরি করা হয়েছে ক্লক টাওয়ারটি।

 

7/8

মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। ক্লক টাওয়ারটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় আদালত। সময়সীমা ছিল ২ মাস।

8/8

তৃণমূল জমানায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর হয়নি। অবশেষে গড়িয়ায় মিতালী সংঘের মাঠে ক্লক টাওয়ারটি ভেঙে দিল  নতুন সরকার।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৮২ কেমোথেরাপিও দমাতে পারেনি লক্ষ্য, ক্যানসার জয় করে উচ্চ মাধ্যমিকে দশম অদ্রিজা

৮২ কেমোথেরাপিও দমাতে পারেনি লক্ষ্য, ক্যানসার জয় করে উচ্চ মাধ্যমিকে দশম অদ্রিজা

West Bengal merit list 202613 min ago
2

চন্দ্রনাথ রথ খুনে বিরাট আপডেট: একমাস ধরে প্ল্য়ান করে মধ্যমগ্রামেই ঘাপটি মেরে পরেছিল

Suvendu Adhikari25 min ago
3

হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা: বার কাউন্সিল থেকে অনুমতি নিয়েছেন? কী বলছেন আইজীবীরা?

Mamata Banerjee34 min ago
4

থালাপতি জ্বরে কাঁপছে চেন্নাই, বিজয়ের জন্য ৬৫৪ কিমি পথ পায়ে হেঁটে চেন্নাইয়ে 'ফ্যান'

Thalapathy Vijay54 min ago
5

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' কবে? ১ বৈশাখ নয়? বাংলার জন্মদিন নিয়ে বড় আপডেট

Paschimbanga Divas1 hr ago