Garia clock tower demolished: কলকাতায় ফের 'বুলডোজার অ্যাকশন': এবার ধুলোয় মিশল ক্লক টাওয়ার, কোথায়?

Garia clock tower demolished: ২০২৩ সালে গড়িয়া মিতালি সংঘের মাঠে তৈরি হয় ৫৬ ফুট উঁচু একটি ক্লক টাওয়ার। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে টাওয়ারটি ভেঙে দিল নতুন সরকার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদল। নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পর কলকাতায় ফের 'বুলডোজার অ্য়াকশন'। এবার ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল গড়িয়ার সেই বিখ্যাত ক্লক টাওয়ার।
বেআইনি নির্মাণে কড়া বিজেপি সরকার। অবৈধ নির্মাণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
নবান্ন সূ্ত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও ধরণের অবৈধ নির্মাণ বা কারখানা বরদাস্ত করা হবে না। বস্তুত, তিলজলা অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে ভাঙার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।
বাদ গেল না গড়িয়ার মিতালি সংঘের মাঠে ক্লক টাওয়ারটিও।
খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ২০২৩ সালে গড়িয়ায় মিতালি সংঘের মাঠে তৈরি হয় ৫৬ ফুট উঁচু একটি ক্লক টাওয়ার।
এই ক্লক টাওয়ারটি নিয়ে অবশ্য ক্ষোভ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, কোনওরকম অনুমোদন ছাড়াই বেআইনি তৈরি করা হয়েছে ক্লক টাওয়ারটি।
মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। ক্লক টাওয়ারটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় আদালত। সময়সীমা ছিল ২ মাস।
তৃণমূল জমানায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর হয়নি। অবশেষে গড়িয়ায় মিতালী সংঘের মাঠে ক্লক টাওয়ারটি ভেঙে দিল নতুন সরকার।