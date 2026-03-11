English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gas Booking through WhatsApp: সার্ভার ডাউন, মিলছে না OTP? ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপেই বুকিং করুন আপনার গ্যাস, জানুন নিয়ম ও নাম্বার

Gas Booking through WhatsApp: সার্ভার ডাউন, মিলছে না OTP? ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপেই বুকিং করুন আপনার গ্যাস, জানুন নিয়ম ও নাম্বার

LPG Gas Cylinder Booking through WhatsApp: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আঁচে এখন  মধ্যবিত্তের হেঁসেলে গ্যাসের অভাবে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ইন্ডিয়ান গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখপাত্র বিজন বিশ্বাস বলছেন, বর্তমান যে অবস্থা চলছে তাতে আরও ৭-৮ দিন গ্যাসের সাপ্লাইয়ে কোনও অসুবিধা হবে না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এত সংখ্যক কাস্টমার ফোনে গ্যাস বুকিং করছে যে সার্ভার ডাউন হয়ে যাচ্ছে। এখন এই পরিস্থিতিতে কী উপায়? এই পরিস্থিতিতে বাঁচতে ফোন নয়, এবার ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেই বুক করতে পারবেন আপনার এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার। কীভাবে বুকিং করবেন? জানুন নয়া নিয়ম।  

| Mar 11, 2026, 03:02 PM IST
হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১৪ কেজি রান্নার গ্যাসের LPG সিলিন্ডারের দাম একধাক্কায় ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, সংকট আঁচ করতে পেরে বুকিংয়ের নিয়মেও বড় বদল আনা হয়েছে। এখন থেকে ২১ দিনের পরিবর্তে ২৫ দিন অন্তর বুকিং করা যাবে গ্যাস।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

এদিকে বুকিং নিয়ম বদলাতেই, বাজারে রান্নার গ্যাসের জোগানে টান পড়ার আশঙ্কায় গ্যাসের এজেন্সিগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিলিন্ডার তুলতে শোরুমে গিয়ে লাইন দিচ্ছেন গ্রাহকরা। ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। 

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

আবার জেলায় রান্নার গ্যাসের আকালের খবরও সামনে আসছে। অভিযোগ, ফোনে গ্যাস বুক করেও মিলছে না ওটিপি। যার জেরে গ্রাহকদের লম্বা লাইনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি জেলায় জেলায় গ্যাসের দোকানের সামনে।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে বসে ডিজিটাল উপায়ে রান্নার গ্যাস বুকিংয়ের সহজ পথ বাতলে দিচ্ছেন বিভিন্ন সংস্থাগুলি। গ্রাহকদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ও মিসড কলের মাধ্যমেই গ্যাস বুক করার সুবিধা চালু করেছে প্রতিটি গ্যাস সংস্থা। 

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

প্রতিটি গ্যাস এজেন্সির নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র একটি 'Hi' লিখে বা 'Book' টাইপ করে পাঠিয়ে দিলেই বুকিং হয়ে যাবে। পাশাপাশি নিজের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর থেকে নির্দিষ্ট নম্বরে একটি মিসড কল দিলেও সিলিন্ডার বুক হয়ে যাবে।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ইনডেন গ্যাস বুকিংয়ের জন্য গ্রাহককে তার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর থেকে 7588888824 নম্বরে ইংরেজিতে 'REFILL' লিখে পাঠাতে হবে। আর মিসড কলের মাধ্যমে গ্যাস বুক করতে শুধুমাত্র 8454955555 নম্বরে একটি মিসড কল দিলেই বুকিং নিশ্চিত হয়ে যাবে।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে HP গ্যাস সিলিন্ডার বুক করতে 92222 01122 নম্বরে 'Hi' লিখে পাঠান। এরপর চ্যাটবটের নির্দেশিকা অনুসরণ করুন। আর মিসড কলের মাধ্যমে বুক করতে আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর থেকে 94936 02222 নম্বরে মিসড কল দিন।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

এরপর ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য গ্রাহকরা 'HP Pay' অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও Amazon বা Paytm-এর মাধ্যমেও বুকিংয়ের পেমেন্ট করতে পারবেন।

হোয়াটসঅ্যাপে গ্যাস বুকিং

Gas Cylinder Booking through WhatsApp

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভারত গ্যাস বুক করতে ভারত গ্যাসের অফিসিয়াল নম্বর 1800224344 নম্বরে 'Hi' লিখে পাঠাতে হবে। এরপর চ্যাটবটের নির্দেশিকা অনুসরণ করে বুকিং করুন। 

