Zee News Bengali
LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

LPG Cylinder Price: গ্রাহকরা যখন এই নতুন দামের সুবিধা নিচ্ছেন, তখন এলপিজি নিরাপদে এবং দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করাও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। সতর্ক পরিকল্পনা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই দাম কমানো দৈনন্দিন জীবনে অনের পার্থক্য আনতে পারে।

| Oct 10, 2025, 01:46 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই দিওয়ালিতে (Diwali 2025) সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য দারুণ চমক। সরকার (Central Government) ঘরোয়া এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের (Domestic LPG Gas cylinder) দাম ২০০ টাকা কমানোর ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের আর্থিক বোঝা কমানো, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান খরচ কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। উৎসবের মরসুমে দাম কমানোর এই সিদ্ধান্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যারা রান্না ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে এলপিজির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তাদের স্বস্তি দিয়েছে।

যদি আপনি এরকম কোন খবর পেয়ে থাকেন, তা একেবারেই ভ্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানাপোড়েনের জের এবং বিভিন্ন কারণে LPG Cylinder এর দাম বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের দাম ১৫.৫০ বেড়েছে।  ঘরোয়া গ্যাস ৮৭৯ টাকা আর কমার্শিয়ালে ১৭৫০ টাকা। লোকসভা ভোটের আগে শেষবার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম কমেছিল, তারপর আর কমেনি। তাই এখন আর দাম কমছে না...

এলপিজির দাম কমানো কেবল পরিবারগুলোকেই নয়; ছোট ব্যবসায়ী এবং রাস্তার ধারের খাবারের দোকানদাররাও, যারা রান্নার জন্য এলপিজির উপর নির্ভর করে, তারাও উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হবেন। অনেক ছোট খাবারের দোকান, টিফিন পরিষেবা এবং খাবারের স্টল প্রতিদিন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করে। খরচ কমার ফলে তাদের ব্যবসা চালানোর খরচ কমবে, যা তাদের বাজেট ভালোভাবে পরিচালনা করতে এবং সম্ভবত গ্রাহকদের কাছেও সেই সুবিধা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

এলপিজির দাম কমানো কেবল পরিবারগুলোকেই নয়; ছোট ব্যবসায়ী এবং রাস্তার ধারের খাবারের দোকানদাররাও, যারা রান্নার জন্য এলপিজির উপর নির্ভর করে, তারাও উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হবেন। অনেক ছোট খাবারের দোকান, টিফিন পরিষেবা এবং খাবারের স্টল প্রতিদিন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করে। খরচ কমার ফলে তাদের ব্যবসা চালানোর খরচ কমবে, যা তাদের বাজেট ভালোভাবে পরিচালনা করতে এবং সম্ভবত গ্রাহকদের কাছেও সেই সুবিধা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।  

পরিবহন, কর এবং অন্যান্য স্থানীয় কারণের পার্থক্যের জন্য এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম শহর ভেদে সামান্য ভিন্ন হতে পারে। তবে, ২০০ টাকার এই ছাড় সারা দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, মুম্বাই, দিল্লি এবং বেঙ্গালুরুর মতো মেট্রো শহরগুলিতে ১৪.২ কেজি ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম এখন প্রায় ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকা, যা আগের ১১০০ থেকে ১১৫০ টাকার সীমা থেকে কম। ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকাতেও দাম একইভাবে কমেছে, যা প্রায়শই ৯০০ টাকার নিচে নেমে এসেছে।

এছাড়াও, এই দাম কমানো এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে যখন উৎসবের মরসুমে রান্নাবান্নার পরিমাণ বেড়ে যায়। পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা থেকে শুরু করে মিষ্টি এবং স্ন্যাকস বানানো পর্যন্ত, উৎসবের সময় এলপিজির ব্যবহার বেড়ে যায়। এই দাম কমানো বাড়তি ব্যবহারের খরচ পুষিয়ে দেয়, ফলে উৎসব উদযাপন আরও সাশ্রয়ী ও চিন্তামুক্ত হয়।

অনেক পরিবারের জন্য, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য, এলপিজি সিলিন্ডারের খরচ মাসিক খরচের একটি বড় অংশ। এই ২০০ টাকা দাম কমার ফলে সময়ের সাথে সাথে অনেকটা সাশ্রয় হবে। একটি সাধারণ পরিবার, যারা মাসে একবার সিলিন্ডার রিফিল করে, তারা বছরে ২৪০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে। এই সঞ্চয় করা টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা বাড়ির উন্নতির মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাম কমানো কেবল একটি স্বাগত আর্থিক স্বস্তিই নয়, এটি পরিবারগুলিতে स्वच्छ বা পরিষ্কার জ্বালানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার একটি কৌশলগত সিদ্ধান্তও বটে। কাঠ বা কয়লার মতো প্রচলিত জ্বালানির তুলনায় এলপিজি সিলিন্ডার তার সুবিধা এবং তুলনামূলক পরিচ্ছন্নতার কারণে রান্নার জ্বালানি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই পছন্দের। এলপিজিকে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার মাধ্যমে, সরকার পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যকর রান্নার অভ্যাসকে উৎসাহিত করছে এবং বাড়ির অভ্যন্তরীণ দূষণ কমাচ্ছে।  

কাঠ, কয়লা বা কেরোসিন পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণ শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত, বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে। সাশ্রয়ী মূল্যের এলপিজি সিলিন্ডারের অর্থ হল পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার পরিবেশ, যা শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

এলপিজির দাম কমানো অনেক পরিবারকে প্রচলিত জৈব জ্বালানির পরিবর্তে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার চালিয়ে যেতে বা শুরু করতে উৎসাহিত করে। এই পরিবর্তন বায়ু দূষণ কমাতে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আগামী কয়েক মাস দাম কম থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, বিশ্বব্যাপী তেলের বাজারে বা ভর্তুকি নীতিতে কোনও বড় পরিবর্তন ভবিষ্যতের দামকে প্রভাবিত করতে পারে। গ্রাহকদের এ বিষয়ে অবগত থাকার এবং সেই অনুযায়ী তাদের ব্যবহার পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যদিও বর্তমান দাম কমানো একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, তবে এই কম রেট কতদিন বজায় থাকবে তা দেখার বিষয়। ভারতে এলপিজির দাম আন্তর্জাতিক অপরিশোধিত তেলের হার, মুদ্রার ওঠানামা এবং সরকারি নীতি সহ একাধিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ্রাহকরা তাদের এলপিজি পরিবেশকের সাথে যোগাযোগ করে বা তেল বিপণন সংস্থাগুলির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে তাদের নতুন সিলিন্ডারের সঠিক দাম জানতে পারবেন। অনেক গ্রাহক ইতিমধ্যেই এই দাম কমানো নিয়ে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন ফোরামে তাদের ইতিবাচক মতামত শেয়ার করছেন।  

গ্রাহকদের সচেতন থাকা উচিত যে যদিও এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানো হয়েছে, বুকিং, ডেলিভারি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অপরিবর্তিত রয়েছে। অসুবিধা এড়াতে সঠিক ব্যবহারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা এবং সময়মতো রিফিল করা অপরিহার্য।

এই সময়ের ঠিক আগে দাম কমানোর সময়টি কৌশলগত, যার লক্ষ্য হল চাহিদার বৃদ্ধিকে সামাল দেওয়া এবং গ্রাহকদের তাদের উৎসব উদযাপনে কোনও আপস না করে খরচ পরিচালনা করতে সহায়তা করা। এই সক্রিয় পদক্ষেপ এই মরসুমে অনেকের আর্থিক চাপ কমাতে পারে।

এলপিজির চাহিদা ঋতু অনুসারে ওঠানামা করে। শীতকালে গ্যাসের ব্যবহার সাধারণত বৃদ্ধি পায় কারণ মানুষ বেশি গরম খাবার রান্না করে এবং ঘরের ভিতরে বেশি সময় কাটায়। দিওয়ালি, অন্যতম বড় উৎসব হওয়ায়, মিষ্টি, স্ন্যাকস এবং বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য খাবার রান্নার জন্য এলপিজির ব্যবহার বেড়ে যায়।  

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে সরকার কেরোসিন এবং কাঠের মতো সস্তা কিন্তু বেশি দূষণকারী জ্বালানির ব্যবহার কমাতেও আশা করছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা ভারতের পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং স্বাস্থ্য উন্নতির লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

