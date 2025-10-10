LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...
LPG Cylinder Price: গ্রাহকরা যখন এই নতুন দামের সুবিধা নিচ্ছেন, তখন এলপিজি নিরাপদে এবং দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করাও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। সতর্ক পরিকল্পনা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই দাম কমানো দৈনন্দিন জীবনে অনের পার্থক্য আনতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই দিওয়ালিতে (Diwali 2025) সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য দারুণ চমক। সরকার (Central Government) ঘরোয়া এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের (Domestic LPG Gas cylinder) দাম ২০০ টাকা কমানোর ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের আর্থিক বোঝা কমানো, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান খরচ কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। উৎসবের মরসুমে দাম কমানোর এই সিদ্ধান্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যারা রান্না ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে এলপিজির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তাদের স্বস্তি দিয়েছে।