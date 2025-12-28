English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Team India Head Coach: গুরু গম্ভীরের সময় শেষ! বিসিসিআই ঠিক করে ফেলল পরবর্তী কোচ, দায়িত্বে চেনা মহারথীই...

Team India Head Coach: গতবছর ৯ জুলাই ভারতীয় দলের হেডকোচ হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গৌতম গম্ভীরের রেকর্ড খুব একটা ভালো নয়। এশিয়া কাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন বটে, তবে টেস্টে তিনি মুখ থুবড়ে পড়েছেন! এখন যা পরিস্থিতি তাতে মনে করা হচ্ছে যে, গম্ভীর এবার চাকরি হারাচ্ছেন!   

| Dec 28, 2025, 04:56 PM IST
1/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের রেকর্ড বেশ ভালো। তিনি দুই ফরম্যাট মিলিয়ে এশিয়া কাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। কিন্তু SENA দেশগুলির বিরুদ্ধে ১০টি টেস্ট হারের পর গৌতির লাল বলের কোচিং নিয়ে ময়না তদন্ত চলছে।   

2/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

গৌতির কোচিংয়ে ভারত প্রথম ১৯টি টেস্টের মধ্যে ১০টিতেই হেরেছে এবং মাত্র ৭টি জিতেছে। গম্ভীরের কোচিংয়েই ভারত নিজেদের ঘরের মাঠে পরপর দু'বার চুনকাম হয়েছে। ২০২৪ সালে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হার এবং গত নভেম্বরেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ ব্যবধানে হার।  

3/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

গত মাসে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারত বিরল হোয়াইটওয়াশের শিকার হয়েছে। এরপরই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক ভাবে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিলেন যে, তিনি লাল বলের দলের কোচিং করাতে আগ্রহী কিনা।   

4/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

অতীতে একাধিকবার স্ট্যান্ড ইন কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন মহারথী। তবে জানা যাচ্ছে, লক্ষ্মণ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে 'হেড অফ ক্রিকেট' হিসেবেই খুশি। যদিও বিসিসিআই-এর সঙ্গে গম্ভীরের চুক্তি ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত রয়েছে।   

5/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

বিসিসিআইয়ের অন্দরমহলে এখনও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি যে, ২০২৫-২৭ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের বাকি ৯টি টেস্টের জন্য লাল বলের দলের দায়িত্বে থাকার জন্য গম্ভীরই সঠিক ব্যক্তি কিনা। পাঁচ সপ্তাহ পর শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তাঁর চুক্তি পুনর্বিবেচনা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।  

6/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

বোর্ডের এক সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে পিটিআইকে জানিয়েছে, "ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষমতার কেন্দ্রে গম্ভীর বেশ শক্তিশালী সমর্থন পান এবং স্বাভাবিক ভাবেই, ভারত যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ধরে রাখে বা অন্তত ফাইনালে পৌঁছায়, তবে তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। তবে গম্ভীর টেস্টেও দায়িত্ব চালিয়ে গেলে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় হবে। তাঁর সুবিধা হল, লাল বলের ফরম্যাটে খুব বেশি বিকল্প নেই ভারতের কাছে। কারণ লক্ষ্মণ সিনিয়র টেস্ট দলের কোচিংয়ে আগ্রহী নন।''    

7/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

বর্তমানে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। যেখানে রাহুল দ্রাবিড়ের সময়ের মতো ভূমিকাগুলো সুনির্দিষ্ট না থাকায় অনেক খেলোয়াড়ই গম্ভীর-যুগে নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না। দ্রাবিড়ের তিন বছরের কার্যকালে খেলোয়াড়রা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সুযোগও পেয়েছিলেন।  

8/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে শুভমন গিলের বাদ পড়ার পেছনে গম্ভীরের প্রভাব স্পষ্ট ছিল এবং এটি নিশ্চিত ভাবেই অনেক খেলোয়াড়কে এই বিশ্বাস দিয়েছে যে, যদি ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী পোস্টার বয়কেই বাদ দেওয়া যায়, তবে পরবর্তী বাদ পড়ার তালিকায় যে কোনোও খেলোয়াড়ের নামই থাকতে পারে।    

9/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিসিসিআই সবসময়ই সময় নেয় এবং ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে দেখা যায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দু'মাস ধরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চলবে। বিসিসিআই-তে যাঁদের শেষ কথা বলার ক্ষমতা আছে, তাঁরা বৈশ্বিক আসরে ভারতের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করার পর, স্প্লিট কোচিং না সব ফরম্যাটে একজনই কোচ! সে বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার  যথেষ্ট সময় পাবেন।    

10/10

ভারতীয় দলের হেড কোচ

Team India Head Coach

বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এসব শুনে বলছেন, 'এসব গুজব। আমরা কারোর সঙ্গে কোচিং করানোর বিষয় আলোচনাও করিনি বা যোগাযোগও করিনি। চুক্তি অনুযায়ী গম্ভীর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন।'  এরপরেও বলা যায় যতই গম্ভীরের মাথায় প্রভাবশালীদের হাত থাকুক না কেন, তাঁর জন্য আগামী দু'মাস খুবই চাপের হতে চলেছে।  

