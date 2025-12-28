Team India Head Coach: গুরু গম্ভীরের সময় শেষ! বিসিসিআই ঠিক করে ফেলল পরবর্তী কোচ, দায়িত্বে চেনা মহারথীই...

Team India Head Coach: গুরু গম্ভীরের সময় শেষ! বিসিসিআই ঠিক করে ফেলল পরবর্তী কোচ, দায়িত্বে চেনা মহারথীই...
Team India Head Coach: গতবছর ৯ জুলাই ভারতীয় দলের হেডকোচ হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গৌতম গম্ভীরের রেকর্ড খুব একটা ভালো নয়। এশিয়া কাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন বটে, তবে টেস্টে তিনি মুখ থুবড়ে পড়েছেন! এখন যা পরিস্থিতি তাতে মনে করা হচ্ছে যে, গম্ভীর এবার চাকরি হারাচ্ছেন!
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
বিসিসিআইয়ের অন্দরমহলে এখনও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি যে, ২০২৫-২৭ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের বাকি ৯টি টেস্টের জন্য লাল বলের দলের দায়িত্বে থাকার জন্য গম্ভীরই সঠিক ব্যক্তি কিনা। পাঁচ সপ্তাহ পর শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তাঁর চুক্তি পুনর্বিবেচনা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
ভারতীয় দলের হেড কোচ
বোর্ডের এক সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে পিটিআইকে জানিয়েছে, "ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষমতার কেন্দ্রে গম্ভীর বেশ শক্তিশালী সমর্থন পান এবং স্বাভাবিক ভাবেই, ভারত যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ধরে রাখে বা অন্তত ফাইনালে পৌঁছায়, তবে তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। তবে গম্ভীর টেস্টেও দায়িত্ব চালিয়ে গেলে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয় হবে। তাঁর সুবিধা হল, লাল বলের ফরম্যাটে খুব বেশি বিকল্প নেই ভারতের কাছে। কারণ লক্ষ্মণ সিনিয়র টেস্ট দলের কোচিংয়ে আগ্রহী নন।''
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
ভারতীয় দলের হেড কোচ
নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিসিসিআই সবসময়ই সময় নেয় এবং ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে দেখা যায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দু'মাস ধরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চলবে। বিসিসিআই-তে যাঁদের শেষ কথা বলার ক্ষমতা আছে, তাঁরা বৈশ্বিক আসরে ভারতের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করার পর, স্প্লিট কোচিং না সব ফরম্যাটে একজনই কোচ! সে বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাবেন।
ভারতীয় দলের হেড কোচ
