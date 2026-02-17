Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...

Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...
Gautam Gambhir to join Rajasthan Royals: গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ছেন? ভারত সুপার এইটে ওঠার পরেই এল বিরাট আপডেট! কোন মেগা অফার পেলেন গৌতম গম্ভীর
পার্টনার, মেন্টর এবং সিইও! এই তিন ভূমিকাতেই গম্ভীরকে চাইছে রাজস্থান। এখানেই শেষ নয়, গম্ভীরের এই প্রস্তাবে জুড়েছে ২-৩% মাইনরিটি ইকুইটি শেয়ার। এখন প্রশ্ন গম্ভীর কি এই প্রস্তাব লুফে নেবেন জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে? জাতীয় দলের কোচ হিসেবে তিনি ১২-১৪ কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। রাজস্থানের দায়িত্ব পেলে অঙ্ক অনেকটাই বাড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
প্রাক্তন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীর আইপিএলে দুরন্ত সফল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তিনবার আইপিএল জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতেই গম্ভীর। দু'বার অধিনায়ক হিসেবে এবং একবার মেন্টর হিসেবে জিতেছেন তিনি। লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর হিসেবেও গৌতি কাজ করেছেন। যারা টানা তিন মরসুম তিনে শেষ করেছে। গম্ভীরের মেন্টরশিপে প্লেঅফের জন্য যোগ্যতাও অর্জন করেছে।
