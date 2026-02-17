English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...

Gautam Gambhir: ভারতের কোচের পদ ছাড়ছেন গুরু গম্ভীর? বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট আপডেট, একসঙ্গে ৩ ভূমিকার মেগা অফার...

Gautam Gambhir to join Rajasthan Royals:  গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ছেন? ভারত সুপার এইটে ওঠার পরেই এল বিরাট আপডেট! কোন মেগা অফার পেলেন গৌতম গম্ভীর  

| Feb 17, 2026, 01:50 PM IST
1/8

ভারত চলে গিয়েছে সুপার আটে

India have advanced to the Super Eights

পাকিস্তানকে ৬১ রানে গুঁড়িয়ে ভারত চলে গিয়েছে বিশ্বকাপের সুপার এইটে। জয়ের হ্যাটট্রিক করে ৬ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ 'এ'-র মগডালে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটছে গৌতম গম্ভীরের ছেলেরা। ভারত সুপার আটের অভিযান শুরুর আগেই এল বিরাট আপডেট!  

2/8

গৌতম গম্ভীরকে মেগা অফার

Mega offer to Gautam Gambhir

প্রাক্তন আইপিএল চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস থেকে গম্ভীর পেয়েছেন মেগা অফার। রিয়ান পরাগদের টিমে একই সঙ্গে তাঁকে তিন ভূমিকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। রয়্যালসের মালিকানায় বদল আসছে। নতুন এক স্টেকহোল্ডার আসছে। সেখান থেকেই গম্ভীরের কাছে  প্রস্তাব গিয়েছে বলে রিপোর্ট।   

3/8

৩ ভূমিকার মেগা অফার

Mega offer comes with triple role

পার্টনার, মেন্টর এবং সিইও! এই তিন ভূমিকাতেই গম্ভীরকে চাইছে রাজস্থান। এখানেই শেষ নয়, গম্ভীরের এই প্রস্তাবে জুড়েছে ২-৩% মাইনরিটি ইকুইটি শেয়ার। এখন প্রশ্ন গম্ভীর কি এই প্রস্তাব লুফে নেবেন জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে? জাতীয় দলের কোচ হিসেবে তিনি ১২-১৪ কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। রাজস্থানের দায়িত্ব পেলে অঙ্ক অনেকটাই বাড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।   

4/8

আইপিএলে গম্ভীরের ট্র্যাক রেকর্ড

Track record in the IPL

প্রাক্তন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীর আইপিএলে দুরন্ত সফল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তিনবার আইপিএল জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতেই গম্ভীর। দু'বার অধিনায়ক হিসেবে এবং একবার মেন্টর হিসেবে জিতেছেন তিনি। লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর হিসেবেও গৌতি কাজ করেছেন। যারা টানা তিন মরসুম তিনে শেষ করেছে। গম্ভীরের মেন্টরশিপে প্লেঅফের জন্য যোগ্যতাও অর্জন করেছে।    

5/8

স্বার্থের সংঘাত

Conflict of Interest

গম্ভীরে চেয়েও এই লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নিয়মেই আটকে যাবেন গম্ভীর। ভারতের হেড কোচ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনও দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।  

6/8

জাতীয় দায়বদ্ধতা

National Commitment

জাতীয় দলে দায়বদ্ধতার কারণেই গম্ভীর রাজস্থানে যোগ দিতে পারবেন না। আইপিএলে ফিরতে হলে গম্ভীরকে কোচের হটসিট থেকে সরতে হবে। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত গম্ভীরের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি রয়েছে। যা ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্স পর্যন্ত বাড়তে পারে। ১২৮ বছর পর অলিম্পিক্সে ফিরেছে ক্রিকেট।  

7/8

রাজস্থানের বর্তমান নেতৃত্ব

Rajasthan Royals Current Leadership

রাজস্থানের বর্তমান নেতৃত্বে একবার চোখ রাখা যাক। দলের হেড কোচ কুমার সঙ্গাকারা। অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। সাপোর্ট স্টাফে সহকারি কোচ হিসেবে রয়েছেন বিক্রম রাঠোর। ফাস্ট বোলিং কোচ হিসেবে রয়েছেন শেন বন্ড। 

8/8

রাজস্থানের মালিকানা

Rajasthan Royals Ownership

বর্তমানে রাজস্থানের মালিকানা রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী মনোজ বাদালে, তাঁর ফার্ম, ইমার্জিং মিডিয়ার মাধ্যমে (যার ৬৫ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব রয়েছে)। অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স যার ১৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব এবং লাচলান মারডক।

