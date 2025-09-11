Nepal interim PM Kulman Ghising: কালো পাহাড় আলো করা কুলমান ঘিসিং-ই এখন জেন Z-র নয়নমণি! নেপালের নেক্সট PM মুখকে চিনুন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kulman Ghising: কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন শাহ এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কী দুজনেই সরে দাঁড়ানোর পর নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার কুলমান ঘিসিংকে, যিনি নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের বহুল-প্রশংসিত প্রধান। ঘিসিং,নেপালের লোডশেডিং পুরোপুরি বন্ধ করার কৃতিত্বের অধিকারী। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং  জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিতও বটে। এখন নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নেপালের নেতৃত্ব দেবেন।

 দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আন্দোলন প্রায় অভূতপূর্ব সাফল্যের দোরগোড়ায়। জেন জি'র সমর্থনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমেই এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে।

বালেন শাহকে প্রস্তাব দিলেও তিনি রাজি নন। জেন জি পছন্দের তালিকায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশিলা থাকলেও নেপালের সংবিধান অনুযায়ী প্রাক্তন বিচারপতি ওই পদের জন‍্য এলিজবল নন। তাহলে কী অন্তবর্তী সরকারের মুখ হতে চলেছেন অন‍্য কেউ? কুলমান ঘিসিং- আরেক প্রাক্তন বিচারপতি এই দৌড়ে এগিয়ে।   

এই অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ও পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন কাঠমান্ডু মহানগরীর সম্মানিত মেয়র বালেন্দ্র শাহ। তবে, এটা স্পষ্ট যে তিনি এই প্রক্রিয়ায় কোনো আগ্রহ দেখাননি।

গতকাল অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল আলোচনায় অনেকেই সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকির নাম সমর্থন করেন। এছাড়া, নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাবেক সিইও কুলমান ঘিসিং-এর নাম নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়। যদিও গতকাল সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকির নাম নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সংবিধান, আইন এবং পদ্ধতিকে সম্মান করি বলে আমাদের কাছে তাকে সামনে আনা আইনসম্মত মনে হয়নি। 

সংবিধান অনুযায়ী,প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতিরা এই পদের জন্য যোগ্য নন এবং তার বয়স ৭০ বছরের বেশি হওয়ায় তিনি জেন জি'র প্রতিনিধিত্বও করতে পারেন না, তাই তার নাম বাতিল করা হয়েছে।

 যেহেতু বালেন্দ্র শাহ আগ্রহ দেখাননি, হারক সাম্পাং-এর পক্ষে সবার নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা কম, এবং সুশীলা কারকি অযোগ্য ও ৭০ বছরের বেশি বয়সী, তাই একজন দেশপ্রেমিক এবং সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রকৌশলী কুলমান ঘিসিং-কে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সংবিধানের বাইরে গিয়েও নেপালের রাজনীতিতে অবদান থাকায় সেই  প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কুলমান ঘিসিং, ইলেকট্রিসিটি অথিরিটির সিইও র নাম নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

জেনারেশন-জেড (জেন-জি)-এর এই ঘোষণা নেপালের দুর্নীতি-বিরোধী এবং সুশাসন আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে ধরা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তকে তাদের 'অভূতপূর্ব সাফল্য' হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে।

প্রথমে, কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে সুযোগ্য প্রার্থী হিসাবে বালেন শাহকে দেখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি। সুশীলা কার্কীও, প্রচুর সমর্থন পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বিভিন্ন রকম সাংবিধানিক ও আইনি বাধা এবং নিজের অনিচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও, ৭০ বছরের বেশি বয়সী হওয়ায় তাকে জেন-জি-এর প্রতিনিধিত্ব বলে মানতে অসুবিধা হয়েছিল।

নেপালি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একদল জেন-জি যুবক সেনা সদর দফতরে পৌঁছেছেন এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে আলোচনায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

প্রচণ্ড বিক্ষোভে অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত এবং সংসদ ভবন আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর নেপাল একটি রাজনৈতিক অরাজকতার মুখোমুখি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ৩০ মিলিয়ন মানুষের এই দেশের দায়িত্ব নিয়েছে সেনাবাহিনী।

সেনা মুখপাত্রের মতে, নেপালি সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল, বুধবার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং 'জেন-জি-এর প্রতিনিধিদের' সাথে বৈঠক করেছেন। জেন-জি বলতে তরুণ বিক্ষোভকারীদের একটি সাধারণ নামকে বোঝানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু জানানো হয়নি।

দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাঠমান্ডুর এই রণক্ষেত্র পরিস্থিতির মধ্যে জেন-জি বিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১-এ পৌঁছেছে। ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি টিচিং হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের কর্তারা জানিয়েছেন যে, নিহতদের ময়নাতদন্তের জন্য আনা হয়েছে।

