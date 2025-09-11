Nepal interim PM Kulman Ghising: কালো পাহাড় আলো করা কুলমান ঘিসিং-ই এখন জেন Z-র নয়নমণি! নেপালের নেক্সট PM মুখকে চিনুন...

Nepal interim PM Kulman Ghising: কালো পাহাড় আলো করা কুলমান ঘিসিং-ই এখন জেন Z-র নয়নমণি! নেপালের নেক্সট PM মুখকে চিনুন...
Kulman Ghising: কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন শাহ এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কী দুজনেই সরে দাঁড়ানোর পর নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার কুলমান ঘিসিংকে, যিনি নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের বহুল-প্রশংসিত প্রধান। ঘিসিং,নেপালের লোডশেডিং পুরোপুরি বন্ধ করার কৃতিত্বের অধিকারী। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিতও বটে। এখন নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নেপালের নেতৃত্ব দেবেন।
1/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
2/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
photos
TRENDING NOW
3/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
4/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
গতকাল অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল আলোচনায় অনেকেই সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকির নাম সমর্থন করেন। এছাড়া, নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাবেক সিইও কুলমান ঘিসিং-এর নাম নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়। যদিও গতকাল সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকির নাম নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সংবিধান, আইন এবং পদ্ধতিকে সম্মান করি বলে আমাদের কাছে তাকে সামনে আনা আইনসম্মত মনে হয়নি।
5/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
6/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
7/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
8/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
9/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
প্রথমে, কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে সুযোগ্য প্রার্থী হিসাবে বালেন শাহকে দেখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি। সুশীলা কার্কীও, প্রচুর সমর্থন পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বিভিন্ন রকম সাংবিধানিক ও আইনি বাধা এবং নিজের অনিচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও, ৭০ বছরের বেশি বয়সী হওয়ায় তাকে জেন-জি-এর প্রতিনিধিত্ব বলে মানতে অসুবিধা হয়েছিল।
10/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
11/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
12/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
13/13
নেপালের পরবর্তী অন্তরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী কুলমান ঘিসিং
photos