  • LPG gas cylinder: গ্যাসের চিন্তায় ইতি, বুকিংয়ের কয়েক মিনিটেই মিলবে সিলিন্ডার: জানুন আবেদন পদ্ধতি

LPG gas cylinder: গ্যাসের চিন্তায় ইতি, বুকিংয়ের কয়েক মিনিটেই মিলবে সিলিন্ডার: জানুন আবেদন পদ্ধতি

LPG Gas Cylinder Without Address Proof: নতুন শহরে এসে রান্নার গ্যাসের টেনশন?এখন আর ঠিকানা বা রেন্ট এগ্রিমেন্ট দেখানোর ঝামেলা নেই! মাত্র কয়েক মিনিটে এবং যেকোনো একটি আইডি প্রুফ দিয়েই বাড়িতে আনুন ৫ কেজির ছোট সিলিন্ডার। ছাত্রছাত্রী এবং যারা নতুন শহরে শিফট করছেন, তাদের জন্য ভারত ও ইন্ডিয়ান গ্যাসের এই পরিষেবা বড় স্বস্তি।

| Apr 28, 2026, 06:19 PM IST
LPG-র বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে চাকরি বা পড়াশোনার সূত্রে নতুন শহরে গিয়ে ঘর গোছানো থেকে শুরু করে থিতু হওয়া বেশ ঝক্কির কাজ। তার ওপর যদি রান্নার গ্যাসের (LPG) সংযোগ পেতে দেরি হয়, তবে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঠিকানার প্রমাণপত্র বা 'অ্যাড্রেস প্রুফ' না থাকায় অনেকেই নতুন গ্যাস কানেকশন নিতে সমস্যায় পড়েন। কিন্তু এখন সেই চিত্রটা বদলে যাচ্ছে।   

LPG-র বড় ঘোষণা

ভারত পেট্রোলিয়াম (Bharat Petroleum) এবং ইন্ডিয়ান অয়েলের (Indane Gas) মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে এক দুর্দান্ত পরিষেবা নিয়ে এসেছে।  

LPG-র বড় ঘোষণা

সাধারণত ১৪.২ কেজির বড় গ্যাস সিলিন্ডার নিতে গেলে আধার কার্ডের পাশাপাশি ভাড়ার চুক্তিপত্র (Rent Agreement) বা স্থানীয় ঠিকানার প্রমাণপত্র দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় নতুন শহরে এসে সঙ্গে সঙ্গে এই নথিগুলো জোগাড় করা সম্ভব হয় না।   

LPG-র বড় ঘোষণা

সমস্যা মেটাতেই ছোট বা ৫ কেজির মিনি-সিলিন্ডার বাজারে আনা হয়েছে। এই সিলিন্ডারটি নিতে গেলে কোনও রকম ঠিকানার প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই।  

LPG-র বড় ঘোষণা

৫ কেজির এই গ্যাস সংযোগ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ। আপনাকে কেবল নিকটস্থ ভারত গ্যাস বা ইন্ডিয়ান অয়েলের অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে যেতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে সরকার স্বীকৃত যেকোনো একটি পরিচয়পত্র, যেমন- আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স।   

LPG-র বড় ঘোষণা

পরিচয়পত্র যাচাই করে এবং নির্ধারিত ফি জমা দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে সিলিন্ডারটি হাতে পাওয়া যাবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারির সুবিধাও থাকছে।  

LPG-র বড় ঘোষণা

এই ৫ কেজির মিনি-সিলিন্ডার মূলত ছাত্র-ছাত্রী, অবিবাহিত পেশাদার এবং সেইসব কর্মজীবীদের জন্য আদর্শ যাদের ঘন ঘন এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে হয়। হোস্টেল বা ছোট ঘরে যারা থাকেন, তাদের জন্য এটি বহন করাও খুব সহজ।   

LPG-র বড় ঘোষণা

বড় সিলিন্ডারের মতো এটি ওজনে ভারি নয়, তাই অনায়াসেই দু-চাকার যানে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এছাড়া যাদের রান্নাঘরে জায়গা কম, তাদের জন্যও এটি সেরা সমাধান।  

LPG-র বড় ঘোষণা

বাইরে বা হোটেলে খাওয়ার খরচ অনেক বেশি এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা ভালো নয়। এই মিনি-সিলিন্ডার পরিষেবা চালু হওয়ায় স্বল্প খরচেই ঘরে গরম খাবার তৈরি করা সম্ভব হবে।   

LPG-র বড় ঘোষণা

কোম্পানিগুলোর লক্ষ্য হলো, দেশের প্রতিটি ঘরে রান্নার জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া যাতে কাউকে সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। এর জন্য কোনও দালালের পেছনে দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই, সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকেই পরিষেবা মিলবে।

West Bengal Assembly Election 2026: টাকা না পেলে ডিউটি করব না: দ্বিতীয় দফার আগে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026: টাকা না পেলে ডিউটি করব না: দ্বিতীয় দফার আগে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026: টাকা না পেলে ডিউটি করব না: দ্বিতীয় দফার আগে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026: টাকা না পেলে ডিউটি করব না: দ্বিতীয় দফার আগে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ভোটকর্মীরা 9
Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন Singham Ajay Sharma? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন Singham Ajay Sharma? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন Singham Ajay Sharma? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই 12
Strong Room Security: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই স্ট্রং রুম নিয়ে বিশাল 'কেলেঙ্কারি'? বিস্ফোরক অভিযোগ

Strong Room Security: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই স্ট্রং রুম নিয়ে বিশাল 'কেলেঙ্কারি'? বিস্ফোরক অভিযোগ

Strong Room Security: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই স্ট্রং রুম নিয়ে বিশাল 'কেলেঙ্কারি'? বিস্ফোরক অভিযোগ 7
West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে?

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে?

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে? 10