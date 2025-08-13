English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Tornado in Kolkata: দানবীয় কিউমুলোনিম্বাস ঘিরে ফেলেছে রাজ্যের আকাশ? মাইক্রো ব্লাস্ট, ভয়ংকর মেঘফাটা বৃষ্টি, আর টর্নেডোর রক্তচক্ষু কলকাতা, রাজ্যে...

Tornado from Giant cumulonimbus: বুধবার ও বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ কিউমুলোনিম্বাস সঞ্চারিত হবে। যার জেরে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টায় হতে পারে মুহুর্মুহু প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারীবৃষ্টি, মাইক্রো ব্লাস্ট, মেঘফাটা বৃষ্টি।

| Aug 13, 2025, 04:44 PM IST
1/7

দানবীয় কিউমুলোনিম্বাস

আশঙ্কা, তৈরি হবে দানবীয় কিউমুলোনিম্বাস। ফলে আজ, ১৩ ও ১৪ অগাস্ট অর্থাৎ, বুধবার ও বৃহস্পতিবারে দুর্যোগ তৈরি হবে রাজ্যে।

2/7

মাইক্রো ব্লাস্ট, মেঘফাটা বৃষ্টি

কী হবে? বলা হচ্ছে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ কিউমুলোনিম্বাস সঞ্চারিত হবে। যার জেরে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টায় হতে পারে মুহুর্মুহু প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারীবৃষ্টি, মাইক্রো ব্লাস্ট, মেঘফাটা বৃষ্টি।  

3/7

ঘণ্টায় ১০০ মিমি

যা জেরে বৃষ্টির হার ১০০ মিলিমিটার+ প্রতি ঘণ্টায় হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। 

4/7

প্রবল দুর্যোগপূর্ণ

আর এসবের জেরে আকস্মিক ভাবে প্রবল বজ্রপাত ও ভারী বৃষ্টি ঘটবে। ফলে প্রবল দুর্যোগপূর্ণ  পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। 

5/7

উষ্ণতা, জলীয় বাষ্প,কেপ ইন্ডেক্স

কেন এরকম? আশঙ্কা-- এই মুহূর্তে বাতাসে প্রচুর উষ্ণতা, পর্যাপ্ত পরিমাণে জলীয় বাষ্প। পাশাপাশি কেপ ইন্ডেক্সও বেশি। 

6/7

শক্তিশালী, দানবীয়

এসবের যোগে খুব কম সময়ের মধ্যে প্রবল শক্তিশালী দানবীয় কিউমুলোনিম্বাস মেঘ রাজ্যের যেকোনো জায়গায় তৈরি হতে পারে।

7/7

থান্ডারক্লাউড

কী এই কিউমুলোনিম্বাস ক্লাউড? থান্ডারক্লাউড হিসবে পরিচিত এই মেঘ থেকে তীব্র আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, বজ্রপাত, এমনকি টর্নেডোও হতে পারে এ থেকে।

