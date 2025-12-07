English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক...

Bhagavad Gita: অর্জুন যখন কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, ক্লীবত্ব ত্যাগ করো, অর্জুন, সাহস সঞ্চয় করো, ওঠো, নির্ভয়ে যুদ্ধ করো। এর অর্থ, যে কোনো কাজে সাফল্য পেতে হলে ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে। তারপর তিনি যা বলেন অর্জুনকে, সেটাই গীতা। আসুন, জেনে নিন, সেই গীতার অপার মাহাত্ম্যের কথা! জেনে নিন গীতার অত্যন্ত কার্যকরী কিছু শ্লোক।

| Dec 07, 2025, 03:37 PM IST
1/7

মা ফলেষু কদাচন

কর্মণ্যেবধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন! গীতার খুবই বিখ্যাত কথা এটি। এই শ্লোকে ফলের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে, ফল কামনা করে কর্ম করলে কর্মের দিকে কম ও ফলের দিকে মন বেশি যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, শুধু কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না।

2/7

আমাকেই ভজো

মন্মনা ভব ভদ্ভক্ত মদযাজী মাং নমস্কুরু; মামেবৈষসি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয়হোসি মে! অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন, তুমি শুধু আমার কথা ভাবো, আমার ভক্ত হও। আমাকেই পুজো করো, আমায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো। আর এভাবেই তুমি আমার প্রিয় হয়ে উঠবে-- এ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি। বলছি, কেননা, তুমি আমার অতি প্রিয়।

3/7

স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়

শ্রেয়ান স্বধর্মঃ বিগুনাহ পরধর্মাৎ স্ব-অনুষ্ঠিতৎ, স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ! নিজের ধর্ম ত্রুটিযুক্ত হলেও তা অন্য ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মত্যাগ করা মানে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা, তা স্বধর্মে যদি অনেক দোষ থেকে থাকে, তা-ও!

4/7

মহাপ্রাপ্তি

হতো বৈ প্রপয়সি স্বর্গম, জিত্বা ব ভোক্ষ্যসে মহিমা। তস্মাৎ উত্তিষ্ঠা কৌন্তেয়া যুদ্ধয়া কৃতনিশ্চয়! এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করো। যুদ্ধে মরলে স্বর্গলাভ হবে তোমার, কেননা, যুদ্ধই তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। আর যদি তুমি কোনও ভাবে যুদ্ধে জিতে যাও, তাহলে তো পৃথিবী শাসন করবে।

5/7

আকাঙ্ক্ষা-লোভ-মোহ-কাম

সংগত সঞ্জয়তে কামঃ কামাৎক্রোধভিজায়তে! যে কোনও কিছু থেকে আসক্তি দূর করো। আসক্তি খুব খারাপ জিনিস। আসক্তি থেকে ইচ্ছা জাগবে, সেই ইচ্ছা পূরণ না হলে ক্রোধ জাগবে। আর এই ক্রোধই সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

6/7

ক্রোধ ত্যাগ

ক্রোধদ্ভবতি সম্মোহ: স্মৃতিভ্রংশদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশতপ্রাণস্যতি। একই সঙ্গে, গীতার এই শ্লোকটি বলে যে কোনও কাজের সাফল্যের জন্য, মনের প্রশান্তিও প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, রাগ বুদ্ধিকে ধ্বংস করে। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে কোনও কাজের সফলতার জন্য ক্রোধ ত্যাগ করা আবশ্যক।

7/7

গীতা জয়ন্তী

কেন সহসা গীতা নিয়ে এত হইচই? আসলে এগিয়ে আসছে গীতা জয়ন্তীর পুণ্য লগ্ন। প্রতি বছর মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে পালিত হয় গীতা জয়ন্তী। বিশ্বাস করা হয়. এদিনই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন। এবছর গীতা জয়ন্তী ১৪ ডিসেম্বর মোক্ষদা একাদশীর দিনে পড়ছে। মনে করা হয়, গীতার কিছু শ্লোক মেনে চললে জীবনে সাফল্য আসে।

