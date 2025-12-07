Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক...

Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক...
Bhagavad Gita: অর্জুন যখন কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, ক্লীবত্ব ত্যাগ করো, অর্জুন, সাহস সঞ্চয় করো, ওঠো, নির্ভয়ে যুদ্ধ করো। এর অর্থ, যে কোনো কাজে সাফল্য পেতে হলে ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে। তারপর তিনি যা বলেন অর্জুনকে, সেটাই গীতা। আসুন, জেনে নিন, সেই গীতার অপার মাহাত্ম্যের কথা! জেনে নিন গীতার অত্যন্ত কার্যকরী কিছু শ্লোক।
মা ফলেষু কদাচন
আমাকেই ভজো
স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়
মহাপ্রাপ্তি
আকাঙ্ক্ষা-লোভ-মোহ-কাম
ক্রোধ ত্যাগ
গীতা জয়ন্তী
কেন সহসা গীতা নিয়ে এত হইচই? আসলে এগিয়ে আসছে গীতা জয়ন্তীর পুণ্য লগ্ন। প্রতি বছর মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে পালিত হয় গীতা জয়ন্তী। বিশ্বাস করা হয়. এদিনই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন। এবছর গীতা জয়ন্তী ১৪ ডিসেম্বর মোক্ষদা একাদশীর দিনে পড়ছে। মনে করা হয়, গীতার কিছু শ্লোক মেনে চললে জীবনে সাফল্য আসে।
