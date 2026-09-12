/সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে একটা ছোট্ট ছেলে, পৃথিবী ধ্বংসের জাস্ট দোরগোড়ায়: ভয়ংকর আপডেট

Deadly EL Nino Weather Update: বিশ্ব আবহাওয়া মণ্ডলে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ‘এল নিনো’। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টার (CPC) জানিয়েছে, বিগত এক মাসে এল নিনো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং চলতি বছরের শেষ নাগাদ এটি রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৯৫০ সালের পর সব রেকর্ড ভেঙে এল নিনোর তীব্রতাকে ছাপিয়ে এটি একটি ঐতিহাসিক রূপ নিতে পারে, যার সম্ভাবনা প্রায় ৭৫ শতাংশ।
মার্কিন বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এল নিনোর প্রভাব সবচেয়ে জোরালো থাকবে।
উত্তর গোলার্ধে শরৎ ও শীতকালে (২০২৬-২৭) একটি অতি শক্তিশালী (Very Strong) এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশেরও বেশি।
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এটি ১৯৫০ সালের পর সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।
এল নিনো-সাউদার্ন (ENSO) সূচক ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত সূচক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে তাকে অতি শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেভাবে দ্রুত বাড়ছে, তাতে এল নিনো যে মারাত্মক গতিতে শক্তিশালী হচ্ছে তা স্পষ্ট
পূর্ব নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি উপরে অবস্থান করছে। সমুদ্রের তলদেশের জলের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বেশি রয়েছে।
এর পাশাপাশি মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে অস্বাভাবিক পশ্চিমী বায়ুপ্রবাহ এবং ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা একটি শক্তিশালী এল নিনোর অন্যতম প্রধান লক্ষণ।
এল নিনোর তীব্রতা বেড়ে যাওয়া মানেই নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে সরাসরি চরম আবহাওয়া দেখা যাবে-- এমনটি নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছে মার্কিন সংস্থাটি।
তবে শক্তিশালী এল নিনোর কারণে বিশ্বজুড়ে অনিয়মিত ও চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, ভারতে এল নিনোর প্রভাবে অতিরিক্ত গরম ও দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক আবহাওয়া তৈরি হয় এবং বর্ষা ব্যাহত হয়।
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর থেকে নভেম্বর-জানুয়ারি সময়কালে এই পরিস্থিতি সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকবে এবং তারপর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে।
ভারতের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশের জন্য এই পূর্বাভাস অত্যন্ত উদ্বেগজনক
অন্যদিকে লা নিনা অনুকূল বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। শীতকাল জুড়ে এই অবস্থা বজায় থাকলে রবি শস্যের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে
প্রশান্ত মহাসাগরের এই অস্বাভাবিক উষ্ণায়ন বিশ্বব্যাপী চরম আবহাওয়া, খরা এবং কৃষি সংকটের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে।
বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এল নিনোর মতো ঘটনাগুলো আরও ঘনঘন এবং ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করছে।