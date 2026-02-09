English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

Which is the Strongest Country in the World by Military Power in 2026?: ২০০৫ সাল থেকে বিশ্বের তাবড় শক্তিশালী দেশগুলির সেনাশক্তি সংক্রান্ত এক তালিকা তৈরি করে আসছে গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার। ২০২৬ সালের তালিকা বেরল। দেখে অনেকেই বিস্মিত।

| Feb 09, 2026, 02:12 PM IST
1/11

United States, ট্রাম্পের দেশ

এক নম্বর স্থানটি যথারীতি ধরে রেখেছে আমেরিকাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারেকাছে নেই অন্য কোনও দেশ। পাওয়ার ইনডেক্স ২০২৬-এ তাদের প্রাপ্ত পয়েন্ট ০.০৭৪১। 

2/11

Russia, পুতিনের দেশ

গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া। মস্কো পেয়েছে ০.০৭৯১ নম্বর। ২০২৫ সালের তুলনায় নম্বর কিছুটা কমলেও এই তালিকায় নিজের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

3/11

China, জি জিনপিংয়ের দেশ

গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের তালিকায় তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন। পাওয়ার ইনডেক্সে ড্রাগনের প্রাপ্ত নম্বর ০.০৯১৯। 

4/11

India, ভারত

চিনের পরই রয়েছে ভারত। তালিকায় চতুর্থ স্থানে। গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের সমীক্ষকেরা এ বার ভারতকে দিয়েছেন ০.১৩৪৬ নম্বর। গত বছর যা ছিল ০.১১৮৪। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকেরা এর জন্য মূলত দু’টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, শেষ কয়েক বছরে সামরিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও হাতিয়ারের গবেষণা খাতে খুব কম খরচ করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। দ্বিতীয়ত, উপরের তিনটি দেশের তুলনায় প্রতিরক্ষা বাজেটের নিরিখে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে নয়াদিল্লি।

5/11

South Korea, দক্ষিণ কোরিয়া

তালিকায় পঞ্চম স্থানে দক্ষিণ কোরিয়া। 

6/11

নেপোলিয়নের দেশ

উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে ফ্রান্সের। এবার প্যারিসকে ছ'নম্বরে রেখেছেন সমীক্ষকেরা। ২০২৪ সালে তারা ছিল ১১ নম্বরে। ২০২৫ সালে সাতে উঠে আসে তারা। 

7/11

Japan, সূর্যোদয়ের দেশ

উন্নতি করেছে জাপানও। আট থেকে সাতে উঠে এসেছে সূর্যোদয়ের দেশ। 

8/11

United Kingdom, ব্রিটেন

অবনমন হয়েছে ব্রিটেনের। তারা এসে দাঁড়িয়েছে অষ্টম স্থানে। তাদের প্রাপ্ত পয়েন্ট ০.১৮৮১।

9/11

Türkiye, তুর্কিয়ে

তাদের পরে নবম স্থানে রয়েছে তুর্কিয়ে। পয়েন্ট-- ০.১৯৭৫।

10/11

Italy, রেনেসাঁর দেশ

ইটালি আছে দশম স্থানে। তার প্রাপ্ত পয়েন্ট ০.২২১১। 

11/11

আর পাকিস্তান?

কিন্তু পাকিস্তান? এই তালিকায় কত নম্বরে ভারতের চিরশত্রু দেশটি? এবারের তালিকায় অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান। ২০২৪ সালে নবম স্থানে ছিল ইসলামাবাদ। ২০২৫ সালে ১২-য় নেমে যায় তারা। আর এ বার তারা ১৪ নম্বরে। রাওয়ালপিন্ডির ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের কপালে ভাঁজ পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু। (প্রসঙ্গত, এই সমীক্ষার সূচক অনুযায়ী, যে রাষ্ট্র শূন্যের যত কাছে থাকবে, তার শক্তি তত বেশি।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের... 12
Gold Price: সপ্তাহের শুরুর বেয়াড়া গতির পর অবশেষে সোনার দামে স্বস্তি, জেনে নিন আজ কলকাতার দর...

Gold Price: সপ্তাহের শুরুর বেয়াড়া গতির পর অবশেষে সোনার দামে স্বস্তি, জেনে নিন আজ কলকাতার দর...

Gold Price: সপ্তাহের শুরুর বেয়াড়া গতির পর অবশেষে সোনার দামে স্বস্তি, জেনে নিন আজ কলকাতার দর... 6
Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের... 12