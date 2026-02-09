Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?
Which is the Strongest Country in the World by Military Power in 2026?: ২০০৫ সাল থেকে বিশ্বের তাবড় শক্তিশালী দেশগুলির সেনাশক্তি সংক্রান্ত এক তালিকা তৈরি করে আসছে গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার। ২০২৬ সালের তালিকা বেরল। দেখে অনেকেই বিস্মিত।
1/11
United States, ট্রাম্পের দেশ
2/11
Russia, পুতিনের দেশ
photos
TRENDING NOW
3/11
China, জি জিনপিংয়ের দেশ
4/11
India, ভারত
চিনের পরই রয়েছে ভারত। তালিকায় চতুর্থ স্থানে। গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের সমীক্ষকেরা এ বার ভারতকে দিয়েছেন ০.১৩৪৬ নম্বর। গত বছর যা ছিল ০.১১৮৪। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকেরা এর জন্য মূলত দু’টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, শেষ কয়েক বছরে সামরিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও হাতিয়ারের গবেষণা খাতে খুব কম খরচ করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। দ্বিতীয়ত, উপরের তিনটি দেশের তুলনায় প্রতিরক্ষা বাজেটের নিরিখে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে নয়াদিল্লি।
6/11
নেপোলিয়নের দেশ
8/11
United Kingdom, ব্রিটেন
11/11
আর পাকিস্তান?
কিন্তু পাকিস্তান? এই তালিকায় কত নম্বরে ভারতের চিরশত্রু দেশটি? এবারের তালিকায় অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান। ২০২৪ সালে নবম স্থানে ছিল ইসলামাবাদ। ২০২৫ সালে ১২-য় নেমে যায় তারা। আর এ বার তারা ১৪ নম্বরে। রাওয়ালপিন্ডির ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের কপালে ভাঁজ পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু। (প্রসঙ্গত, এই সমীক্ষার সূচক অনুযায়ী, যে রাষ্ট্র শূন্যের যত কাছে থাকবে, তার শক্তি তত বেশি।)
photos