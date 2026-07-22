/প্রয়াত কিং কংয়ের সেই ছোট্ট বন্ধু জিয়া! মাত্র ১৮ বছরেই ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় মৃত জনপ্রিয় অভিনেত্রী

বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে পরিচালকের নজর কেড়েছিলেন। জন্ম থেকে বধির হওয়া সত্ত্বেও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল। যা দর্শকদের মনে দাগ কেটে দিয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা জনপ্রিয় হলিউড অভিনেত্রী কাইলি হটল। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী। গত মঙ্গলবার রাত প্রায় ২টো ৫২ মিনিটে আমেরিকার মেরিল্যান্ডের ফ্রিল্যান্ড এলাকার উইন্ডসর রোডে দুর্ঘটনা ঘটে। কাইলি জন্ম থেকেই বধির।
পুলিস জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে এক দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের কালভার্টে সজোরে ধাক্কা মারে। কাইলি ওই গাড়িরই যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এক ১৯ বছর বয়সী তরুণ। তিনি গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।
২০২১ সালে 'গডজিলা ভার্সেস কং' এবং ২০২৪-এ 'গডজিলা এক্স কং: দ্য নিউ এম্পায়ার' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।
কাইলি হটলের মৃত্যুর দুসংবাদটি প্রথম জানান তাঁর বাবা যোশুয়া হটল। তিনি একটি ফেসবুক লাইভে এই খবর প্রকাশ করেন। পরে টেক্সাস স্কুল ফর দ্য ডেফ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরটি নিশ্চিত করে। মেরিল্যান্ডের ফ্রেডেরিক কাউন্টির শেরিফ অফিস ঘটনাটির তদন্ত করছে। তাদের প্রাথমিক ধারণা, গাড়িটির গতি অনেক বেশি ছিল। অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
২০০৭ সালে কাইলি হটলের জন্ম হয়। ছোটবেলায় কয়েকটি বিজ্ঞাপনে কাজ করে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল। 'কনভো ভিডিও রিলে সার্ভিস' অ্যাপের একটি বিজ্ঞাপনে তাঁর অভিনয় দেখে কাস্টিং ডিরেক্টর সারা হ্যালে ফিনের নজরে আসেন তিনি।
এরপরই তিনি 'গডজিলা' সিনেমার 'জিয়া' চরিত্রের জন্য সুযোগ পান কাইলি। ছবিতে তিনি ইশারার মাধ্যমে কিংকংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ছবিতে কাইলির সঙ্গে কিংকংয়ের এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যার ফলে কাইলি দর্শকদের মনে এক আলাদা জায়গা তৈরি করেছিল।
২০২৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে কাইলি জানিয়েছিলেন, ছবির পরিচালক তাঁকে প্রতিটি দৃশ্য ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আর তাঁর বাবা-মা তাঁকে স্ক্রিপ্ট বুঝতে সাহায্য করতেন।
'গডজিলা ভার্সেস কং' ছাড়াও তিনি ২০২৪ সালের 'গডজিলা এক্স কং: দ্য নিউ এম্পায়ার' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া প্রাইম ভিডিয়োর 'ম্যাগনাম পিআই' সিরিজেও তিনি একটি ছোট চরিত্রে কাজ করেন।