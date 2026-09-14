/গণেশ চতুর্থীতে বিরাট দুঃসংবাদ: সোনার দামে ভূমিকম্প, মহাপতন হলুদ ধাতুর-- অর্থনীতি বিনাশের ইঙ্গিতে কাঁপছে দেশ

Gold Price Massive Fall: বিশ্বজুড়ে মূল্যবান ধাতু সোনার বাজারে বিরাট পতন। আমেরিকার বাজারে সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির খবর আসতেই বিশ্ববাজারে কমেছে সোনার দাম। অর্থনীতিবিদ ও বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, চলতি সপ্তাহে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’ (Fed) সুদের হার বৃদ্ধি করতে পারে। এই আশঙ্কার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারে। সোনা ও রুপো উভয় ধাতুর দামেই বিরাট ভূমিকম্প।
ভারতীয় ‘মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ’ (MCX)-এ সোমবার গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সকালের লেনদেন বন্ধ রাখা হয়। কেবল বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সান্ধ্যকালীন লেনদেন চলার কথা জানানো হয়েছে।
এমসিএক্স-এ অক্টোবর সোনার ফিউচার্স দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৫২,৬৫৫ টাকায়। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বর মেয়াদের রুপোর ফিউচার্স প্রতি কেজিতে প্রায় ২,৩৪,৮৮৬ টাকায় ঠেকেছে।
আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেটে সোনার দাম প্রায় ০.২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে আউন্স প্রতি ৪,৩৪০ মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।
গত এক সপ্তাহের নিরিখে সোনার সার্বিক দর কমেছে প্রায় ১.৮ শতাংশ। কেবল সোনাই নয়, দরপতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও।
বিশ্ববাজারে রুপোর দাম প্রায় ০.৮ শতাংশ কমে আউন্স প্রতি দাঁড়িয়েছে ৬৪ ডলারে।
এর পাশাপাশি প্ল্যাটিনাম এবং প্যালাডিয়ামের দামেও উল্লেখযোগ্য ঘাটতি।
আমেরিকার শ্রম দফতরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত অগাস্ট মাসে ‘কোর কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স’ (Core CPI) আগের মাসের তুলনায় ০.৩ শতাংশ বেড়েছে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় বাজারে জল্পনা তীব্র হয়েছে যে, ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ফের বাড়াতে পারে।
বর্তমানে বাজারের লগ্নিকারীদের প্রায় ৮৮ শতাংশই মনে করছেন যে সেপ্টেম্বর মাসেই সুদের হার বাড়ানো হতে পারে।
যদি তা সত্যি হয়, তবে গত তিন বছরের মধ্যে এটিই হবে ফেডের প্রথম সুদের হার বৃদ্ধির পদক্ষেপ।
সাধারণত সুদের হার বাড়লে বা ডলার শক্তিশালী হলে বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে বন্ড বা অন্যান্য সুদে বিনিয়োগে আগ্রহী হন, যার ফলে সোনার চাহিদা ও দাম উভয়ই হ্রাস পায়।
সোনা-রুপোর বাজারে এই চাপের পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাও এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
লোহিত সাগর অঞ্চলে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় বিশ্বজুড়ে পণ্য সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিতে হুথিদের নিয়ন্ত্রণ এবং হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলার ঘটনায় তেলের বাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
সৌদি আরব সাময়িকভাবে তাদের ‘ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন’ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।
এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে ‘ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েল’ (WTI Crude)-এর দাম ব্যারেল প্রতি ১০৭ ডলারের মাত্রা ছাড়িয়েছে।
অশোধিত তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তোলার ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা প্রকারান্তরে মার্কিন ফেডের সুদের হার বাড়ানোর পথকে আরও প্রশস্ত করছে।
সব মিলিয়ে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের দাম বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করলেও, সম্ভাব্য সুদের হার বৃদ্ধির চাপেই আপাতত স্তিমিত মূল্যবান ধাতুর বাজার।