Gold Price massive fall Explainer: ঐতিহাসিক পতন: জৌলুস হারাচ্ছে সোনা, হলুদ ধাতুর দাম কি ৩০ হাজার কমে যাবে? এল বড় খবর

Written ByNabanita Sarkar
Published: May 29, 2026, 01:47 PM IST|Updated: May 29, 2026, 01:47 PM IST

Gold Price Today: ২০২৫ সালে সোনা ও রুপোর বাজারে যে রেকর্ড ভাঙা দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, ২০২৬ সালের মাঝামাঝিতে এসে সেই চিত্রে বড় বদল। গত বছর যেখানে সোনার দাম প্রায় ৬৬% এবং রূপার দাম প্রায় ১৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে চলতি মে মাসের শেষভাগে এসে সোনার জৌলুস কিছুটা ম্লান হতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ডের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ১.৬% ভেঙে পড়ে দুই মাসের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। এই আকস্মিক পতনের জেরে বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন-- সোনা কি তার আকর্ষণ হারাচ্ছে?

 

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল (WGC)-এর সাম্প্রতিক ২০২৬ আউটলুক রিপোর্টে সোনার বাজারের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বিশ্ববাজারের নেতিবাচক পরিস্থিতি যদি এভাবে বজায় থাকে, তবে আগামী দিনে সোনার দামে ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বড় পতন ঘটতে পারে।

 

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রতি আউন্স প্রায় ৪,৬৮০ ডলার এবং ভারতের বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম প্রায় ১.৫৮ লক্ষ টাকার আশেপাশে রয়েছে। 

ভারতীয় বাজারে প্রভাব: প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম প্রায় ৩১,৬০০ টাকা পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। ফলে বর্তমানের ১.৫৮ লক্ষ টাকার সোনা নেমে আসতে পারে প্রায় ১.২৬ লক্ষ টাকা প্রতি ১০ গ্রামে।

 

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভাব: আউন্স প্রতি ৪,৬৮০ ডলারের সোনা প্রায় ৯৩৬ ডলার কমে গিয়ে ৩,৭৪৪ ডলার প্রতি আউন্সে পৌঁছাতে পারে।

 

সোনার এই আকস্মিক পতনের পেছনে কাজ করছে বিশ্ব অর্থনীতির এক জটিল সমীকরণ, যার সূত্রপাত আমেরিকা ও ইরানের মধ্যকার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে। 

সাধারণত যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে মানুষ সোনাকে ‘নিরাপদ বিনিয়োগ’ (Safe Heaven) ভেবে বেশি কেনে।

আমেরিকা-ইরান উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েলের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে।

তেলের দাম বাড়ায় বিশ্বজুড়ে নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’ এবং অন্যান্য গ্লোবাল ব্যাংকগুলো সুদের হার দীর্ঘ সময় ধরে উঁচুতে রেখে দিতে পারে--এমন ধারণাই সোনার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

সোনা যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট সুদ বা লভ্যাংশ দেয় না, তাই ব্যাংকের সুদের হার বেশি থাকলে বিনিয়োগকারীরা সোনা বিক্রি করে বন্ড বা অন্য সুদ প্রদানকারী সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

 

 সোনার দাম ডলারে নির্ধারিত হওয়ায় মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থানও এর পতনের অন্যতম কারণ।

বর্তমানে ১ মার্কিন ডলারের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৬ টাকার কাছাকাছি। 

ডলার যত শক্তিশালী হবে, অন্য দেশের ক্রেতাদের জন্য সোনা তত দামি ও অমিল হয়ে উঠবে, যা সামগ্রিক চাহিদা কমিয়ে দেয়।

 

বর্তমানে ভারতের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৪৪,৫০০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৭,৭২০ টাকার স্তরে রয়েছে।

অন্যদিকে রুপার বাজার প্রতি কেজিতে প্রায় ২,৮৫,০০০ টাকার ঘরে কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখালেও মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) ফিউচার বা ভবিষ্যৎ চুক্তিগুলো ২,৭১,৬০০ টাকায় নেমে এসেছে।

তবে এই মন্দার মধ্যেও বিশ্বের বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু সোনা নিয়ে পুরোপুরি আশাহত নয়।

ইউবিএস (UBS): তারা তাদের আগের গোল্ড টার্গেট ৫,৯০০ ডলার থেকে কিছুটা কমিয়ে ৫,৫০০ ডলার প্রতি আউন্স নির্ধারণ করেছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে সোনাকে শক্তিশালীই ভাবছে।

ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা: তাদের মতে, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ঋণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্রমাগত সোনা মজুত করার প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে সোনার দামকে আবার চাঙ্গা করবে।

 

সোনা এখন দুই বিপরীতমুখী চাপের মুখোমুখি। একদিকে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যা সোনার দাম বাড়াতে চায়, অন্যদিকে উচ্চ সুদের হার ও শক্তিশালী ডলার যা সোনার উজ্জ্বলতা কেড়ে নিচ্ছে।

আগামী দিনে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করছে সোনার চূড়ান্ত ভাগ্য।

