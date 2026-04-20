English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gold and Silver price massive fall: অস্বাভাবিক পতন: ১০ বছরে অক্ষয় তৃতীয়াতে সোনা-রুপোর দাম এতটা কমেনি, সামনে কি খুব খারাপ দিন আসছে?

Gold and Silver price massive fall: অস্বাভাবিক পতন: ১০ বছরে অক্ষয় তৃতীয়াতে সোনা-রুপোর দাম এতটা কমেনি, সামনে কি খুব খারাপ দিন আসছে?

Gold and Silver price today: মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং খুচরো বাজারে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৭০০ টাকা কমেছে। অন্যদিকে, রুপোর দামেও বড় ধস নেমেছে; প্রতি কেজিতে এর দাম প্রায় ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।  

| Apr 20, 2026, 10:54 AM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ কিছুদিন ধরে আকাশছোঁয়া দামের পর ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর মূল্যে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গেছে। অক্ষয় তৃতীয়ার ঠিক আগেই যখন বিনিয়োগকারী ও সাধারণ মানুষ গয়না কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই বাজারের সোনা-রুপোর দামের এউ পতন সবাইকে অবাক করেছে। 

1/25

রুপোর দামেও বড় ধস

আজকের ট্রেডিং সেশনে দেখা গেছে, এমসিএক্স (MCX)-এ মে মাসের গোল্ড ফিউচার ১,৫১,৪১০ টাকার আশেপাশে লেনদেন হচ্ছে।

2/25

রুপোর দামেও বড় ধস

অন্যদিকে রুপোর দাম গত কয়েকদিনের রেকর্ড উচ্চতা থেকে নেমে এসে ২,৫৩,০০০ টাকার ঘরে অবস্থান করছে। 

3/25

রুপোর দামেও বড় ধস

 অথচ মাত্র কয়েকদিন আগেই সোনার দাম ১.৫৬ লক্ষ টাকা এবং রুপোর দাম ৩ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

4/25

রুপোর দামেও বড় ধস

এক দিনের ব্যবধানে এই বিপুল পতন বাজারের অস্থিরতাকেই স্পষ্ট করে তুলছে।  

5/25

রুপোর দামেও বড় ধস

বাজার বিশেষজ্ঞরা সোনা ও রুপোর এই আকস্মিক পতনের পেছনে মূলত তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে।

6/25

রুপোর দামেও বড় ধস

গত কয়েক মাসে সোনা ও রুপোর দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছিল। 

7/25

রুপোর দামেও বড় ধস

যখন কোনও সম্পদ খুব কম সময়ে অনেক বেশি দাম পায়, তখন বড় বিনিয়োগকারীরা তাদের কেনা সম্পদ বিক্রি করে মুনাফা তুলে নিতে শুরু করেন। একেই বলা হয় 'প্রফিট বুকিং'। 

8/25

রুপোর দামেও বড় ধস

বাজারে যখন বড় আকারে বিক্রির চাপ তৈরি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই দাম কমতে শুরু করে। আজকের এই পতনের পেছনে এটিই প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।  

9/25

রুপোর দামেও বড় ধস

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের সাথে মার্কিন ডলারের একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। আজ বিশ্ববাজারে ডলার ইনডেক্স বা ডলারের মান শক্তিশালী হয়েছে।

10/25

রুপোর দামেও বড় ধস

সাধারণত যখন ডলারের দাম বাড়ে, তখন সোনা কেনা বিদেশি মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, ফলে সোনার চাহিদা ও দাম—উভয়ই হ্রাস পায়।  

11/25

রুপোর দামেও বড় ধস

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনার খবর যখন বাজারে আসে, তখন নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার দাম বাড়তে থাকে।

12/25

রুপোর দামেও বড় ধস

তবে সাম্প্রতিক কিছু রিপোর্টে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক কমেছে। 

13/25

রুপোর দামেও বড় ধস

'সেফ হ্যাভেন' বা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনার প্রতি যে তীব্র ঝোঁক ছিল, তা কিছুটা কমে যাওয়ায় দামের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।  

14/25

রুপোর দামেও বড় ধস

অক্ষয় তৃতীয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সোনার এই দাম কমা সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে। 

15/25

রুপোর দামেও বড় ধস

যারা বিয়ের মরসুম বা উৎসবের জন্য গয়না কেনার পরিকল্পনা করছিলেন, তারা এই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে পারেন।   

16/25

রুপোর দামেও বড় ধস

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, বাজারের এই পতন স্থায়ী নাও হতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তনে আবারও দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।    

17/25

রুপোর দামেও বড় ধস

অন্যদিকে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ হলো—একবারে সব টাকা বিনিয়োগ না করে ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করা। বাজার এখন জল মাপছে।  

18/25

রুপোর দামেও বড় ধস

সোনার চেয়েও রুপোর দামে বেশি অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে রুপোর চাহিদা থাকলেও বিনিয়োগের বাজারেই এখন এর মূল নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।   

19/25

রুপোর দামেও বড় ধস

৫,০০০ টাকার এই পতন প্রমাণ করে যে রুপোর বাজার বর্তমানে কতটা 'ভোলাটাইল' বা পরিবর্তনশীল।

20/25

রুপোর দামেও বড় ধস

বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুপোর ব্যবহার বাড়লেও স্বল্প মেয়াদে এটি সোনার মতোই আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল।  

21/25

রুপোর দামেও বড় ধস

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আজকের এই ১,৭০০ ও ৫,০০০ টাকার পতন একটি 'টেকনিক্যাল কারেকশন' মাত্র। অর্থাৎ দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার পর বাজার নিজেকে কিছুটা সংশোধন করে নিচ্ছে

22/25

রুপোর দামেও বড় ধস

তবে দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানোর সম্ভাবনার কারণে সোনা ও রুপো দুটোর দামই বাড়বে বলে  আশা করা হচ্ছে।

23/25

রুপোর দামেও বড় ধস

সোনার বাজারে আজকের এই পতন ক্রেতাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু এর পেছনে থাকা বিশ্ব অর্থনীতির জটিল সমীকরণকেও অবহেলা করা যাবে না।   

24/25

রুপোর দামেও বড় ধস

যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে।   

25/25

রুপোর দামেও বড় ধস

তবে অক্ষয় তৃতীয়ার পরেও কেনাকাটা করতে যাওয়ার আগে প্রতিদিনের আপডেট নেওয়া এবং হলমার্ক দেখে কেনাকাটা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে গাফিলতি করলেই বিপদ সিংহের, ধীরে চললেই সাফল্য মকরের

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে গাফিলতি করলেই বিপদ সিংহের, ধীরে চললেই সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে গাফিলতি করলেই বিপদ সিংহের, ধীরে চললেই সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে গাফিলতি করলেই বিপদ সিংহের, ধীরে চললেই সাফল্য মকরের 12
Narendra Modi Jhargram rally: ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো: গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে মোদী, পকেট থেকে বার করলেন ১০ টাকা

Narendra Modi Jhargram rally: ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো: গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে মোদী, পকেট থেকে বার করলেন ১০ টাকা

Narendra Modi Jhargram rally: ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো: গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে মোদী, পকেট থেকে বার করলেন ১০ টাকা 8
BCCI BIG BREAKING NEWS: ব্যাক-টু-ব্যাক TEAM INDIA-র ৩ ICC ট্রফি জয়ের কারিগর তিনি, IPL-এর মাঝেই মহারথীর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিলমোহর BCCI-এর

BCCI BIG BREAKING NEWS: ব্যাক-টু-ব্যাক TEAM INDIA-র ৩ ICC ট্রফি জয়ের কারিগর তিনি, IPL-এর মাঝেই মহারথীর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিলমোহর BCCI-এর

BCCI BIG BREAKING NEWS: ব্যাক-টু-ব্যাক TEAM INDIA-র ৩ ICC ট্রফি জয়ের কারিগর তিনি, IPL-এর মাঝেই মহারথীর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিলমোহর BCCI-এর 9
Assassination of Former PM of India: ঠিক রাত ১০টা ১০, ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমায় ছিন্নভিন্ন ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস নেতার দেহ

Assassination of Former PM of India: ঠিক রাত ১০টা ১০, ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমায় ছিন্নভিন্ন ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস নেতার দেহ

Assassination of Former PM of India: ঠিক রাত ১০টা ১০, ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমায় ছিন্নভিন্ন ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস নেতার দেহ 8