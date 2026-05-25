/Gold and Silver Prices: ডলারে বড় বদল, লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানি তেল; জোড়া আঁচে পুড়ছে সোনাও! স্বর্ণমূল্যের ছ্যাঁকায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

Gold and Silver Prices: ডলারে বড় বদল, লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানি তেল; জোড়া আঁচে পুড়ছে সোনাও! স্বর্ণমূল্যের ছ্যাঁকায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

Written ByDebasmita DasUpdated byDebasmita Das
Published: May 25, 2026, 03:17 PM IST|Updated: May 25, 2026, 03:17 PM IST

Gold, Silver Rise up: বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় পতন হয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল ৬% কমে ব্যারেল প্রতি ৯৭.১৬ ডলার এবং আমেরিকার ডব্লিউটিআই (WTI) ক্রুড অয়েল ৬% কমে ৯০.৩৩ ডলার হয়েছে। আর এরপরই বেড়েছে সোনার দাম। 

সোনার দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা-রূপা কেনার প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকলেও তা প্রায় মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সপ্তাহের প্রথমেই সোমবারে এক লাফে অনেকটা বাড়ল সোনার দাম।

কলকাতায় সোনা ও রুপোর দাম

২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়েছে প্রতি গ্রামে ৪৫ টাকা। এই সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১৫ হাজার ৪০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৪৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৫০৪০০ টাকা। 

কলকাতায় সোনা ও রুপোর দাম

 ১৮ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম বেড়েছে ৪০ টাকা করে। ফলে এই সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ২৩৩ টাকা।

সোনার দাম কত বাড়বে?

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সোনার দাম বাড়তে বাড়তে ১,৫৯,৫০০ থেকে ১,৬০,০০০ টাকার মধ্যে গিয়ে আটকে যেতে পারে। তবে দাম যদি এই বাধা পার হয়ে আরও বাড়ে, তাহলে তা ১,৬১,০০০ টাকা পর্যন্ত উঠে যেতে পারে।

 

কলকাতায় সোনা ও রুপোর দাম

রুপোর দাম হঠাৎ করে প্রতি কেজিতে ৫০০০ টাকারও বেশি বেড়ে গিয়েছে। কলকাতায় রুপোর দাম প্রতি গ্রাম ২৮৫ টাকা এবং প্রতি কিলোগ্রাম ২,৮৫,০০০ টাকা।

সোনার দামে পরিবর্তন

বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মার্কিন মুদ্রানীতির দোলাচলের কারণেই মূল্যবান ধাতু দুটির দামে এই ধরনের অস্থিরতা বজায় রয়েছে, যা আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে।

সোনার দামে পরিবর্তন

তবে এর বিপরীতে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড় ধরনের পতন দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৬ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৯৭.১৬ ডলারে নেমে এসেছে। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) ক্রুডের দামও ৬ শতাংশের বেশি ধসে ৯০.৩৩ ডলারে এসে ঠেকেছে।

