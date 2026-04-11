Gold Price Today: সোনা নয় যেন আগুনের গোলা, সব রেকর্ড গুঁড়িয়ে আকাশচুম্বী হলুদ ধাতু: নববর্ষের আগে মাথায় হাত

Gold Price: সপ্তাহের শেষে মধ্যবিত্তের জন্য দুঃসংবাদ। ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপোর দাম। বিশ্ববাজারে অস্থিরতার কারণে মূল্যবান এই দুই ধাতুর দাম এখন আকাশছোঁয়া।

| Apr 11, 2026, 01:17 PM IST
ঊর্ধ্বমুখী বাজার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব বাজারের অস্থিরতা এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাবে ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী। মধ্যবিত্তের জন্য দুঃসংবাদ। শনিবার আকাশছোঁয়া দুই ধাতুর দাম।  

সোনার দাম

দিল্লি: ১,৫২,৫১০ টাকা (২৪ ক্যারেট); ১,৩৯,৮১০ টাকা (২২ ক্যারেট) মুম্বই: ১,৫২,৩৬০ টাকা (২৪ ক্যারেট); ১,৩৯,৬৬০ টাকা (২২ ক্যারেট) চেন্নাই: ১,৫৪,১০০ টাকা (২৪ ক্যারেট); ১,৪১,২৬০ টাকা (২২ ক্যারেট)

কলকাতায় সোনার দাম

কলকাতায় ১০ গ্রাম ওজনের ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫২,৩৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৩৯,৬৬০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)। অর্থাৎ, গতদিনের তুলনায় দাম বেশ কিছুটা বেড়েছে।  

রুপোর দাম

সোনার চেয়েও বেশি চমক দিচ্ছে রুপোর দাম। আজ এক ধাক্কায় রুপোর দাম কেজি প্রতি ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রধান শহরগুলোতে আজ ১ কেজি রুপোর দাম ২,৬০,১০০ টাকা।   

রুপোর দাম

তবে চেন্নাইয়ের মতো দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোতে এই দাম আরও কিছুটা বেশি—সেখানে রুপো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২,৬৫,১০০ টাকায়।  

বিশেষজ্ঞের মতামত

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের ওঠানামা এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধের উত্তেজনার কারণে মানুষ এখন নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা ও রুপো কিনে রাখছেন। আর চাহিদা বাড়ার কারণেই হু হু করে বাড়ছে দাম।

এখনও আস্থা

আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব বিশ্ব জুড়ে চলা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করছে। এর ফলে সোনা ও রুপো উভয়ের চাহিদাই বেড়েছে। এবং এত কিছুর পরেও সোনা ও রুপো এখনও safe haven asset হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। তবে, বাজারে নিত্য ওঠানামা থাকায় বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকা উচিত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সোনা স্থিতিশীল রিটার্ন দিতে পারে। স্বল্পমেয়াদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে না!

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবে তুলার, ব্যবসায় ক্ষতি থেকে সাবধান কুম্ভ

SIR in Bengal: নাম বাদে ক্ষোভ চরমে: গ্রামে নেতাদের 'নো-এট্রি', ব্যানারে শোরগোল

Roktofolok: 'ভোগ'-এর পর এবার 'রক্তফলক', অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

