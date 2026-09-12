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মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের সময়ই ভারতের বাণিজ্যে বড় ধস: সোনার দামে ভূমিকম্প, একলাফে বিরাট কমল হলুদ ধাতু

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:10 AM IST

Gold Price massive fall: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির এবং হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে প্রতি ব্যারেল ১১০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর জেরে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং চলতি মাসেই মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও জোরালো হচ্ছে। এমন টানটান পরিস্থিতির মাঝেই শনিবার থেকে ভারতের বাজারে উল্টো ছবি দেখা গেল। বড়সড় পতন ঘটল সোনা ও রুপার দামে।

দাম একধাক্কায় কতটা কমল?1/14

দাম একধাক্কায় কতটা কমল?

শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় ভারতে প্রতি ১০০ গ্রাম সোনার দামে প্রায় ২৬,২০০ টাকা পতন নথিভুক্ত হয়েছে। শনিবার সেই ধারা অব্যাহত।

 

সোনার দামে পতন2/14

সোনার দামে পতন

কেবল সোনাই নয়, রুপার দরও কেজি প্রতি প্রায় ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। বাজারে ২৪-ক্যারেট, ২২-ক্যারেট এবং ১৮-ক্যারেট-- সব ধরনের সোনার দামেই উল্লেখযোগ্য নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

 

সোনার দামে পতন3/14

সোনার দামে পতন

বিশ্ববাজারে ডলারের সম্ভাব্য শক্তিবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কড়া নীতি গ্রহণের আশঙ্কায় মূল্যবান এই ধাতুর বাজারে সাময়িক সংশোধন দেখা দিয়েছে।

 

আজ প্রধান শহরগুলিতে সোনার দর4/14

আজ প্রধান শহরগুলিতে সোনার দর

শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর দেশের বড় শহরগুলিতে সোনার দামে বড় পরিবর্তন এসেছে। এই দামের সঙ্গে জিএসটি, টিসিএস এবং দোকানভেদে নির্ধারিত মেকিং চার্জ যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত বিল নির্ধারিত হবে...

কলকাতা: 5/14

কলকাতা:

১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪১,৫৪০ টাকা এবং ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম ১,৫৪,৪১০ টাকা।

দিল্লি:6/14

দিল্লি:

দেশের রাজধানীতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেটের দাম ১,৪১,৬৯০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেটের দাম ১,৫৪,৫৬০ টাকা।

 

মুম্বই ও বেঙ্গালুরু: 7/14

মুম্বই ও বেঙ্গালুরু:

বাণিজ্যনগরী মুম্বই এবং তথ্যপ্রযুক্তি নগরী বেঙ্গালুরু—উভয় শহরেই আজ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট বিক্রি হচ্ছে ১,৪১,৫৪০ টাকায় এবং ২৪ ক্যারেট মিলছে ১,৫৪,৪১০ টাকায়।

 

চেন্নাই: 8/14

চেন্নাই:

দক্ষিণের এই শহরেও আজ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেটের দাম ১,৪১,৫৪০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেটের দাম ১,৫৪,৪১০ টাকা।

 

২৪ ও ২২ ক্যারেটের তফাত9/14

২৪ ও ২২ ক্যারেটের তফাত

বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূলত দুই ধরনের সোনা বেশি লেনদেন হয়। ২৪ ক্যারেট সোনা ৯৯.৯% খাঁটি, যা প্রধানত বার ও কয়েন আকারে সঞ্চয় বা বিনিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

 

সোনার দামে পতন10/14

সোনার দামে পতন

অন্যদিকে, গহনা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় ২২ ক্যারেট সোনা, যাতে ৯১.৬% খাঁটি সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশানো থাকে স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য। 

 

সোনার দামে পতন11/14

সোনার দামে পতন

২৪ ক্যারেটের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে গহনার সোনার দামও কমে।

 

ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের করণীয়12/14

উৎসব ও বিয়ের মরশুমের আগে এই মূল্যহ্রাস সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

সোনার দামে পতন13/14

সোনার দামে পতন

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের জন্য যারা অপেক্ষা করছেন, তারা এই সাময়িক মূল্য সংশোধনের সুযোগ নিয়ে ধাপে ধাপে সোনা কিনতে পারেন। 

 

সোনার দামে পতন14/14

সোনার দামে পতন

তবে কেনাকাটার সময় অবশ্যই বিআইএস (BIS) হলমার্ক দেখে নেওয়া এবং ৩% জিএসটি ও মেকিং চার্জের বিষয়টি যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

TAGS:
Gold price massive fall
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