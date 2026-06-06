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Gold Price Massive Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: শেষ কত বছর আগে এত কমেছিল মূল্য? কেন কমছে হু হু করে হলুদ ধাতু?
Gold Price Massive Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: শেষ কত বছর আগে এত কমেছিল মূল্য? কেন কমছে হু হু করে হলুদ ধাতু?
Published: Jun 06, 2026, 01:40 PM IST
|
Updated: Jun 06, 2026, 01:40 PM IST
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