Gold Price Big Fall: বিরাট সুখবর: একধাক্কায় অনেকটা কমে গেল সোনার দাম, বিয়ের মরসুমে এটাই হলুদ ধাতু কেনার আদর্শ সময়? কত হল লক্ষ্মী ধাতু?

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 22, 2026, 01:06 PM IST|Updated: May 22, 2026, 01:06 PM IST

Gold Price Today: বিশ্ববাজারে ক্রমাগত উত্থান-পতন এবং ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জেরে ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর মূল্যে বড় ধরণের পতন হয়েছে। 

 

একধাক্কায় অনেকটা কমে গেল সোনার দাম

টানা তিন দিন রেকর্ড উর্ধ্বগতির পর মূল্যবান এই ধাতুগুলোর দামের সংশোধন খুচরা ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe-haven) হিসেবে চাহিদা বাড়ার কারণে গত কয়েকদিনে সোনার দাম কেজিতে প্রায় ২.৩% বা ৩৭,১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

 

তবে আন্তর্জাতিক বাজারের মন্দাভাব এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধির আশঙ্কার কারণে মূল্যবান এই ধাতুর দাম কমেছে। 

 

আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের ঘরোয়া খুচরা বাজারে। 

২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০০ গ্রামে ৪,৪০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

২২ ক্যারেট (অলঙ্কার সোনা): অলঙ্কার তৈরির জন্য বহুল ব্যবহৃত ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৪০০ টাকা কমে ১,৪৬,২০০ টাকায় নেমে এসেছে। (প্রতি গ্রাম আনুমানিক ১৪,৬৬১ টাকা)।

 

১৮ ক্যারেট সোনা: প্রতি ১০ গ্রামে ৩৩০ টাকা কমে হয়েছে ১,১৯,৬২০ টাকা। (প্রতি গ্রাম আনুমানিক ১১,৯৯৬ টাকা)।

 

চেন্নাই, আহমেদাবাদ, কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলোতে স্থানীয় ট্যাক্স ও পরিবহণ খরচের কারণে দামে সামান্য তারতম্য থাকলেও সামগ্রিক বাজার নিম্নমুখী।

 

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সপ্তাহের শেষে সোনা ও রুপো দুই ধাতুর দামেই বড় ধস দেখা গেল। 

 

সোনার ফিউচার চুক্তি প্রতি ১০ গ্রামে ৮০০ টাকা হ্রাস পেয়ে ১,৫৮,৮১৬ টাকায় নেমে এসেছে। 

 

অন্যদিকে, রুপোর বাজার খুচরো স্তরে প্রতি কেজি ২,৮৫,০০০ টাকায় স্থিতিশীল থাকলেও, ফিউচার মার্কেটে প্রতি কেজিতে ১,৬১৭ টাকা বা ০.৬% কমে ২,৭৩,২৬৬ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

 

আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেটেও এই দুই দামি ধাতু তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। স্পট গোল্ডের দাম ০.২% থেকে ০.৩৩% পর্যন্ত কমে প্রতি আউন্স ৪,৫২৬.১৪ ডলারে লেনদেন হচ্ছে। 

 

ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)ও জুয়েলার্স বিশেষজ্ঞ পৃথ্বীরাজ কোঠারি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকা এবং অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) চড়া দামের কারণে বিশ্ববাজারে মুদ্রাস্ফীতির চাপ গভীর হচ্ছে। 

 

এর ফলে বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার হ্রাসের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান এবং কেউ কেউ সুদের হার বৃদ্ধিরও আশঙ্কা করছেন।

 

সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার মূল্যবান ধাতুর ওপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ১৫% করার পর ঘরোয়া বাজারে যে রেকর্ড উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, বর্তমান আন্তর্জাতিক সংশোধনীর কারণে তা কিছুটা থিতু হয়েছে। 

 

উৎসব ও বিয়ের মরশুমের আগে সাধারণ ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এই দাম কমে যাওয়া বড় সুযোগ বলেই মনে করা হচ্ছে।

