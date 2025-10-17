English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Price Today: দীপাবলির আগেই ঊর্ধ্বমুখী সোনা! ফের বাড়ল দাম! এবার ১ গ্রাম সোনার জন্য দিতে হবে...

Gold Price Today: সোনার দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তার ওপর সামনে আসছে ধনতেরাস। এই সময় বহু মানুষ সোনা ও রুপোর গহনা কিনে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে সোনার দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনা অথবা রূপ কেনা মধ্যবিত্তের কাছে স্বপ্নের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আপনি যদি এই মুহূর্তে সোনা কেনা পরিকল্পনা করেন, তাহলে একবার আজকে বাজারে হলুদ ধাতুর দর দেখে নিন।

| Oct 17, 2025, 03:07 PM IST
1/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: থামার কোনও বালাই নেই! বেড়েই চলেছে সোনার দাম। আজ ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা। গত কালের থেকে বেশ খানিকটা বেড়েছে দাম। 

2/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

আজ কলকাতায় সোনার দাম: ২২ ক্যারেট - প্রতি ১ গ্রামে ১২,১৭০। ২৪ ক্যারেট- প্রতি ১ গ্রামে ১৩,২৭৭।

3/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

গতকাল কলকাতায় সোনার দাম ছিল:  ২২ ক্যারেট - প্রতি ১ গ্রামে ১১,৮৬৫। ২৪ ক্যারেট- প্রতি ১ গ্রামে ১২,৯৪৪।

4/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়লেই, ভারতের তার প্রভাব পড়ে। জানা যাচ্ছে, এটা ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক দাম বৃদ্ধি।

5/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

ধনতেরস আসছে, আর এই দিনে সোনা ও রূপা কেনার রেওয়াজ আছে। তাই মানুষ এখন সস্তায় সোনা কেনার উপায় খুঁজছে।

6/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

এই বছর এখনও পর্যন্ত সোনার দাম ৬৫% এর বেশি বেড়েছে। এর পেছনে কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে: বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে সোনা কিনছে, বিনিয়োগকারীরা সোনাভিত্তিক ফান্ডে (ETF) টাকা দিচ্ছে, যুদ্ধ-সংকট ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের কারণে মানুষ নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছে।

7/7

ঊর্ধ্বমুখী সোনা

এছাড়া আরও কিছু বিষয় সোনার দামের ঊর্ধ্বগতি বাড়িয়েছে, যেমন: অনেক দেশে বাজেট ঘাটতি ও ঋণের পরিমাণ বাড়ছে, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?

পরবর্তী অ্যালবাম

Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?

Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?

Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন? 8
27 years of Kuch Kuch Hota Hai: ২৭ বছরে কুছ কুছ হোতা হ্যায়! রাহুল-টিনা-অঞ্জলির অমর রসায়নে জিয়া নস্টাল কেজো-র...

27 years of Kuch Kuch Hota Hai: ২৭ বছরে কুছ কুছ হোতা হ্যায়! রাহুল-টিনা-অঞ্জলির অমর রসায়নে জিয়া নস্টাল কেজো-র...

27 years of Kuch Kuch Hota Hai: ২৭ বছরে কুছ কুছ হোতা হ্যায়! রাহুল-টিনা-অঞ্জলির অমর রসায়নে জিয়া নস্টাল কেজো-র... 7
Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?

Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?

Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা? 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর... 12