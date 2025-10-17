Gold Price Today: দীপাবলির আগেই ঊর্ধ্বমুখী সোনা! ফের বাড়ল দাম! এবার ১ গ্রাম সোনার জন্য দিতে হবে...
Gold Price Today: সোনার দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তার ওপর সামনে আসছে ধনতেরাস। এই সময় বহু মানুষ সোনা ও রুপোর গহনা কিনে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে সোনার দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সোনা অথবা রূপ কেনা মধ্যবিত্তের কাছে স্বপ্নের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আপনি যদি এই মুহূর্তে সোনা কেনা পরিকল্পনা করেন, তাহলে একবার আজকে বাজারে হলুদ ধাতুর দর দেখে নিন।
