Zee News Bengali
Gold Price: সস্তা হল রুপো, বিয়ের মরসুমে সোনার দামে ধস, জানুন কলকাতার দর...

Gold Price: গত এক সপ্তাহে বাজারের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও সোনা ২-৩ শতাংশ দামী হয়েছে

| Feb 11, 2026, 11:08 AM IST
1/6

ফেব্রুয়ারির শুরুতে সোনার দাম রেকর্ড ছুঁয়েছিল। গত এক সপ্তাহে বাজারের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও সোনা ২-৩ শতাংশ দামী হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি সোনার দাম প্রতি গ্রামে দাঁড়ায় ১৬,০৫৮ টাকা। ২ ফেব্রুয়ারি তা ১৫,৩১৭ টাকায় নেমে আসে। ৪ ফেব্রুয়ারি দাম আবারও লাফিয়ে বেড়ে ১৫,৯৪৪ টাকায় পৌঁছায়। ৫ ফেব্রুয়ারি বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতার কারণে দাম ৫০০ টাকারও বেশি দাম কমে যায়। এভাবেই চলছে।  

2/6

বুধবার ভারতের বাজারে সোনার দাম কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে গত কয়েকদিনের তুলনায় দাম এখনো রেকর্ড উচ্চতার কাছাকাছি। 

3/6

২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১.৫৮ লক্ষ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।

4/6

সোনার দাম বাড়লেও আজ রুপোর বাজারে বড় ধস নেমেছে। একদিনেই রুপোর দাম প্রায় ৪% কমে প্রতি কেজি ২,৫২,৩০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে (MCX-এ)। চেন্নাই বা হায়দ্রাবাদের মতো দক্ষিণ ভারতের বাজারগুলোতে রুপোর দাম কেজিতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

5/6

কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম কমে হল ১৫,৮৭৮ টাকা।  

6/6

কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনা কিছুটা সস্তা হয়ে প্রতি গ্রামে দাম দাঁড়াল ১৪৫৫৫ টাকা। সস্তা হল ১৮ ক্য়ারেট সোনাও। ১ গ্রামের দাম হল ১১৯০৯ টাকা।

