Gold Price: সস্তা হল রুপো, বিয়ের মরসুমে সোনার দামে ধস, জানুন কলকাতার দর...

Gold Price: সস্তা হল রুপো, বিয়ের মরসুমে সোনার দামে ধস, জানুন কলকাতার দর...
Gold Price: গত এক সপ্তাহে বাজারের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও সোনা ২-৩ শতাংশ দামী হয়েছে
দামে ওঠাপড়া
ফেব্রুয়ারির শুরুতে সোনার দাম রেকর্ড ছুঁয়েছিল। গত এক সপ্তাহে বাজারের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও সোনা ২-৩ শতাংশ দামী হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি সোনার দাম প্রতি গ্রামে দাঁড়ায় ১৬,০৫৮ টাকা। ২ ফেব্রুয়ারি তা ১৫,৩১৭ টাকায় নেমে আসে। ৪ ফেব্রুয়ারি দাম আবারও লাফিয়ে বেড়ে ১৫,৯৪৪ টাকায় পৌঁছায়। ৫ ফেব্রুয়ারি বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতার কারণে দাম ৫০০ টাকারও বেশি দাম কমে যায়। এভাবেই চলছে।
রেকর্ড দাম
দেড় লাখেরও উপরে
সস্তা হল রুপো
২২ ক্যারেট
