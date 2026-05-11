  • Gold Price massive fall: সোনা কিনবেন না: মোদীর আবেদনের পরই পতন দামে, মুহূর্তে খোয়া গেল ₹৫ লক্ষ কোটি

Gold Price massive fall: সোনা কিনবেন না: মোদীর আবেদনের পরই পতন দামে, মুহূর্তে খোয়া গেল ₹৫ লক্ষ কোটি

Gold Price Today: দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সুরক্ষিত রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে সোনা কেনা থেকে বিরত থাকতে বলেছেম আগামী এক বছর। আর এর  সরাসরি প্রভাব পড়েছে সোনার বাজারে।

| May 11, 2026, 12:24 PM IST
দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার পরই ভারতের  সোনার দামে বিরাট বড় পতন হয়েছে আজই। 

একই সঙ্গে শেয়ার বাজারেও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারে ধস নেমেছে।  

সম্প্রতি হায়দরাবাদে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতির দিকে আলোকপাত করেন।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এবং অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।   

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অন্তত আগামী এক বছর সোনা কেনা এবং অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ এড়ানোর অনুরোধ জানান।

বিশেষ করে গয়না কেনা এবং গন্তব্য বিয়ে বা 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং'-এর মতো খরচগুলো স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের পর সোমবার থেকে দেশের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX) এবং বিভিন্ন বড় শহরগুলোতে সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমসিএক্স-এ সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে এক ধাক্কায় অনেকটা কমেছে।

নয়াদিল্লি: রাজধানীতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। মুম্বই ও কলকাতা: বাণিজ্য নগরী ও তিলোত্তমা কলকাতাতেও সোনার দামে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। হায়দরাবাদ ও চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোতেও সোনার দরে পতন দেখা গেছে।

সোমবার শেয়ার বাজার খুলতেই টাইটান কোম্পানি, কল্যাণ জুয়েলার্স, সেনকো গোল্ড এবং পিএন গ্যাডগিলের মতো নামী সংস্থাগুলোর শেয়ার ৬ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়।   

বিনিয়োগকারীদের আশঙ্কা, প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের ফলে দীর্ঘমেয়াদে গয়নার চাহিদা কমলে এই কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ ও ব্যবসায় বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।  

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক দেশ। সাধারণ মানুষ যখন বেশি সোনা কেনে, তখন সরকারকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে সোনা আনতে হয়।   

এর ফলে দেশের চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit) বৃদ্ধি পায় এবং টাকার মানের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।   

প্রধানমন্ত্রীর মতে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যখন তেলের দাম চড়া, তখন সোনা কেনা কমিয়ে সেই অর্থ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কাজে লাগানো জরুরি।  

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর এই ‘আবেদন’ আসলে একটি পরোক্ষ অর্থনৈতিক সতর্কবার্তা।   

বিয়ে বা উৎসবের মরসুমে যদি সাধারণ মানুষ সোনা কেনা সত্যিই কমিয়ে দেয়, তবে বাজারে সোনার সরবরাহ বাড়বে এবং দাম আরও কমতে পারে। 

তবে দীর্ঘমেয়াদে এটি জুয়েলারি শিল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।  

একদিকে যেমন সস্তায় সোনা কেনার সুযোগ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে স্বর্ণ শিল্পে মন্দার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।   

এখন দেখার বিষয়, আগামী উৎসব ও বিয়ের মরসুমে দেশের সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে কতটা সাড়া দেয় এবং বাজার কোন পথে পরিচালিত হয়।

