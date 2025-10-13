Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...
Gold rate today: সোনার বিশুদ্ধতা ক্যারেটে প্রকাশ করা হয়। ২৪ ক্যারেট সোনা ৯৯.৯% খাঁটি এবং ২২ ক্যারেট সোনা ৯২% খাঁটি। ১৪ এবং ১৮ ক্যারেটে যথাক্রমে মাত্র ৫৮.৩৩% এবং ৭৫% খাঁটি সোনা থাকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম প্রতিদিনই বাড়ে কমে। ইদানিং সোনার দামে টানা বৃদ্ধিই দেখা গিয়েছে। এর পিছনে দায়ী ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং মার্কিন সরকারের শাটডাউনের মতো কারণ। বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, সোনা যাঁরা বিনিয়োগ হিসেবে কেনেন, তাঁদের কেনা উচিত দাম যখন কমে, তখন। ২০২৫ সালে ইতিমধ্যেই এই সোনার দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সাল থেকে এই বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দাম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এবার ধনতেরাসে রেকর্ড মূল্য ছুঁতে পারে সোনা। আজ সোনার দাম কত হল, তা দেখে নিন।
২০২৫ সালেও সোনার অবিশ্বাস্য উত্থান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, এই ধনতেরাসে (Dhanteras) সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১.৩ লাখ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে তা ১.৫ লাখেও যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণে সোনা ক্রয় এবং সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা— এই কারণগুলোই মূল্যবান এই ধাতুটির প্রতি বিনিয়োগকারীদের চাহিদা জোরালো রাখায় এই দাম বৃদ্ধি হচ্ছে।
ইয়ার্দেনি রিসার্চের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ইয়ার্দেনি অনুমান করেছেন যে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সোনার দাম ৫০০০ ডলারে পৌঁছতে পারে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে তা ১০ হাজার ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের দাম বিবেচনা করলে এটি ১৫০% বৃদ্ধি হবে। এক আউন্স সোনার দাম হবে ১০ হাজার আমেরিকান ডলার, অর্থাৎ ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। এক আউন্সে থাকে ২৮ গ্রাম সোনা। অর্থাৎ এক তোলায় সোনার দাম হবে ৩.১ লক্ষ টাকা।
বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, এই উত্থানের পিছনে রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ (US Federal Reserve) কর্তৃক সুদের হার কমানোর ক্রমবর্ধমান আশা। তারা আরও উল্লেখ করেছেন, "মার্কিন ডলারের দুর্বলতা অন্যান্য মুদ্রার বিনিয়োগকারীদের জন্য সোনাকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলেছে, যা চাহিদাকে আরও সমর্থন যোগাচ্ছে।" সোমবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে সোনা ও রূপার দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।
দিনের প্রথম দিকে লেনদেনে, এমসিএক্স (MCX) ডিসেম্বরের সোনার ফিউচার চুক্তি প্রতি ১০ গ্রামে ১.৬২ শতাংশ বেড়ে ১,২৩,৩১৩ তে লেনদেন হয়েছে, অন্যদিকে ডিসেম্বরের রূপা ফিউচার চুক্তি ৩.৪৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি কেজিতে ₹১,৫১,৫৭৭ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী, স্পট গোল্ড (Spot Gold) শুক্রবার প্রতি আউন্সে ৪,০৬০ এর উপরে একটি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা টানা অষ্টম সাপ্তাহিক বৃদ্ধি চিহ্নিত করে। এদিকে, রূপার দাম ১.১ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে $৫১ এর কাছাকাছি পৌঁছেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে কঠোর বাক্য বিনিময় করায় এই সাম্প্রতিক দাম বৃদ্ধি ঘটেছে। রবিবার, চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি বন্ধ করে আলোচনায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে এবং নতুন ব্যবস্থা আরোপ করা হলে পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সপ্তাহান্তে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি এর আগে চীনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্কের হুমকি দিয়েছিলেন, তিনি তার সর্বশেষ মন্তব্যে কিছুটা নরম মনোভাব দেখিয়েছেন।
