Gold Price Massive reduced: হাতে পয়সা নেই, বাজার খাঁ খাঁ-- আসছে ভয়ংকর দিন, আগামী বছর সোনার দাম সর্বকালীন রেকর্ড কমবে: বিশেষজ্ঞ

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 23, 2026, 01:59 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:59 PM IST

Gold Price massive reduced by 2027: ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক চিরন্তন। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই সোনার অলঙ্কারই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে । রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারী আমদানি শুল্ক একলাফে বাড়ানোর কারণে দেশে সোনার গয়নার চাহিদা ব্যাপক কমে যাচ্ছে। 

 

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলতি ২০২৭ অর্থবছরে (FY27) ভারতের খুচরা বাজারে সোনার গয়নার বিক্রির পরিমাণ (Sales Volume) প্রায় ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ কমেছে। 

 

এর ফলে সোনার বার্ষিক চাহিদা কমে ৬২০ থেকে ৬৪০ টনে দাঁড়াবে, যা কোভিডকালীন ২০২১ ছাড়া গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।

 

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি: ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির অবমূল্যায়নের কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে ২৪ ক্যারাট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৬০,০০০ টাকায় পৌঁছেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৫৫% বেশি।

 

আমদানি শুল্ক বা কাস্টমস ডিউটি বৃদ্ধি: দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ রোধ করতে ভারত সরকার সম্প্রতি সোনার ওপর আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। 

 

ভারত তার অভ্যন্তরীণ সোনার চাহিদার সিংহভাগই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। ফলে শুল্ক বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়েছে খুচরা মূল্যের ওপর, যা সাধারণ ক্রেতাদের বাজার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

 

আশ্চর্যের বিষয় হল, সোনার বিক্রির পরিমাণ (টনের হিসেবে) হ্রাস পেলেও গয়না ব্যবসায়ীদের মোট রাজস্ব বা আয় (Revenue) কিন্তু কমছে না। 

কিন্তু উচ্চ মূল্যের কারণে অলঙ্কার শিল্পে চলতি অর্থবছরে বার্ষিক ২০ থেকে ২৫ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি হতে পারে। 

ক্রেতারা হয়ত পরিমাণের দিক থেকে কম সোনা কিনছেন, কিন্তু প্রতি ইউনিট সোনার জন্য তাদের অনেক বেশি টাকা গুণতে হচ্ছে।

ফলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বা 'অ্যাবসোলিউট এবিটডা' (Absolute EBITDA) প্রায় ২০% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অতিরিক্ত দামের কারণে ভারতীয় ক্রেতাদের মানসিকতা এবং ক্রয়ের ধরনে বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

 

গহনার দোকানে ভিড় জমলেও সাধারণ মানুষ এখন ভারী অলঙ্কারের পরিবর্তে হালকা ওজনের (Lightweight) গহনা এবং কম ক্যারাটের (১৬ থেকে ২২ ক্যারাট) পণ্য বেশি পছন্দ করছেন। 

 

অনেকে আবার পুরনো সোনা বদলে নতুন গহনা (Exchange-driven purchases) নিচ্ছেন।

অন্যদিকে, গহনার চাহিদা ২৫% কমলেও গত দুই বছরে সোনার বার (Bars) এবং কয়েনের (Coins) মতো বিনিয়োগ মাধ্যমগুলোর চাহিদা প্রায় ৫০% বেড়েছে। 

 

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিনিয়োগের এই জোয়ারও সামগ্রিক চাহিদার পতনকে পুরোপুরি ঠেকাতে পারবে না।

বাজারের এই মন্দাভাব কাটাতে এবং ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে টাইটান (Tanishq) সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় সংগঠিত জুয়েলার্সরা বিভিন্ন খরচ (Promotional Expenses) বাড়াচ্ছে এবং আকর্ষণীয় ছাড়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। 

 

তবে ক্রিসিল রেটিংসের পরিচালক হিমাঙ্ক শর্মা সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, উচ্চ শুল্কের কারণে প্রাথমিক স্তরের ক্রেতারা দীর্ঘ সময় বাজার থেকে দূরে থাকতে পারেন। 

 

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল (WGC)-ও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অতিরিক্ত আমদানি শুল্কের কারণে দেশে চোরাপথে সোনা আসার (Unofficial gold inflow) প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

 

ভারতের স্বর্ণ বাজার বর্তমানে এক বড় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন সোনার উচ্চ মূল্য ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করছে, অন্যদিকে তা সাধারণ মধ্যবিত্তের সোনা কেনার স্বপ্নকে কঠিন করে তুলছে। 

আগামী দিনে সোনার দামের ওঠানামা এবং সরকারের পরবর্তী নীতিমালার ওপরই নির্ভর করছে এই খাতের ভবিষ্যৎ।

