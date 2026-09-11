/হুড়মুড়িয়ে দাম কমল সোনার: একলাফে ২০০০ কমে বাজারে বড় অশনি সংকেত, আর্থিক মন্দায় কি ডুববে ভারত?

Gold price massive fall: ভারতের বাজারে সোনার দামে বড় ধস । শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর সকালে লেনদেনের শুরুতেই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দামে তীব্র পতন দেখা যায়। এদিন সকালে এক ধাক্কায় প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬০০ টাকারও বেশি কমে যায় সোনার দর। ফলে অক্টোবর ফিউচার্স চুক্তির মূল্য নেমে যায় ১,৫১,০০০ টাকার নিচে।
শুক্রবার সকালের দিকে সোনা বিক্রির চাপের মুখে পড়ে। আগে বিক্রি হত প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫২,৩৪১ টাকায়, সেখান থেকে বাজার খোলার পর দর কমে দিনের সর্বনিম্ন ১,৫০,৬৯৫ টাকায় নেমে আসে। অর্থাৎ আগের দিনের চেয়ে এক লাফে ১,৬৪৬ টাকা পর্যন্ত কমে যায় সোনার দাম।
পরবর্তী সময়ে কিছুটা বাড়লেও বাজার দুর্বলই ছিল। সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫১,৪৭৪ টাকার কাছাকাছি লেনদেন হচ্ছিল, যা আগের দিনের চেয়ে প্রায় ৮৬৭ টাকা বা ০.৫৭ শতাংশ কম।
বাজার পর্যবেক্ষকদের মতে, গত কয়েক দিন ধরেই সোনার বাজার ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।
গত ৯ সেপ্টেম্বর যেখানে অক্টোবর ফিউচার্স বন্ধ হয়েছিল ১,৫৩,৭৬৩ টাকায়, সেখানে ১০ সেপ্টেম্বর তা কমে দাঁড়িয়েছিল ১,৫২,৩৪১ টাকায়। শুক্রবার সেই পতনের গতি আরও বাড়ে।
বিশ্ববাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সুদের হারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা সোনার বাজারে প্রভাব ফেলছে। সুদের হার যদি চড়া থাকে, তবে সোনার মতো সুদহীন সম্পদে (non-yielding assets) বিনিয়োগের আকর্ষণ কমে যায়।
আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের দাম এবং ট্রেজারি বন্ড ইল্ডের গতিবিধির দিকে সতর্ক নজর রাখছেন বিনিযোগকারীরা। ডলার শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মেলায় ধাতুটির দাম চাপের মুখে পড়েছে।
বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির আসন্ন অর্থনৈতিক তথ্যের অপেক্ষায় লগ্নিকারীরা আপাতত বড় অঙ্কের অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন বা মুনাফা তুলে নিচ্ছেন।
সোনার দরে এই টানা পতনের ধাক্কা এসে পড়েছে দেশের পুঁজিবাজারেও। মূল্যবান ধাতুর দামে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় তালিকাভুক্ত জুয়েলারি সংস্থাগুলির শেয়ারে বড়সড় বিক্রির চাপ লক্ষ্য করা গেছে।
কল্যাণ জুয়েলার্স, পিসি জুয়েলার, সেনকো গোল্ড এবং স্কাই গোল্ডের মতো প্রথম সারির অলঙ্কার প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম প্রায় ৪ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়।
সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি এবং সুদের হারের সমীকরণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সোনার বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।