  • Gold Hits All Time High: লক্ষ্মীবারে রেকর্ড গড়ল সোনা! ইদানীং এতটা বাড়েনি রুপোও! বাজার স্তব্ধ করে সোনা হল...

Gold Silver Price Record Highs Today: সোনা আর রুপো চলে গেল অলটাইম হাই-তে! এমন আগে কখনও হয়নি। সেই হিসেবে রেকর্ড গড়ল এই ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি দিনটি।

| Jan 29, 2026, 03:41 PM IST
টেনশন, অনিশ্চয়তা

কেন এরকম ঘটছে? সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, বিশ্ব জুড়ে চলা জিওপলিটিক্যাল টেনশন ও আর্থিক অনিশ্চয়তাই এজন্য দায়ী। 

রুপোর দামে

শুধু সোনা নয়, রুপোর দামও ঊর্ধ্বমুখী। প্রতি গ্রাম রুপোর দামে ব্যাপক বদল ঘটেছে।

অবিশ্বাস্য

সোনার দাম এক লাফে বেড়েছে ১১ হাজার টাকা! এক ভরি বা ১০ গ্রাম সোনার দাম ছাড়াল ১.৭৭ লক্ষ টাকা মার্ক!

১৮, ২২, ২৪ ক্যারাটের মূল্য

১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা। এবং ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৪০ টাকা। প্রসঙ্গত, ১৮ ক্যারাট গোল্ডকে ৯৯৯ গোল্ডও বলা হয়।

মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই...

মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২৪ ক্য়ারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬৬ হাজার, ৯০০ টাকা! কলকাতায় এটা ১ লক্ষ ৬৬ হাজার, ৬৮০ টাকা! দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬৬ হাজার, ৬২০ টাকা! চেন্নাইতে ও হায়দরাবাদে দাম যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৯০ টাকা এবং বেঙ্গালুরুতে এই দাম ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৭০ টাকা। 

রুপো কোন শহরে কত

কলকাতায় ১ কেজি রুপোর দাম ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার, ৪২০ টাকা!  অন্য শহরে? মুম্বই: ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৪০ টাকা, দিল্লি: ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৭০ টাকা, বেঙ্গালুরু: ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার, ২৪০, চেন্নাই: ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ০৬০, হায়দরাবাদ: ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৫০ টাকা।

কেন এত লাফিয়ে বাড়ছে সোনা-রুপো?

ভারতে সোনারুপোর দাম গত কয়েক বছর ধরেই বাড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট রেট, আমদানি শুল্ক, কর, এক্সচেঞ্জ রেটে ওঠা-নামা-- ইত্যাদি বিবিধ কারণে সোনার দাম বাড়ছে ভারতে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার শুক্লযুদ্ধ চলছেই। ভূরাজনৈতিক টেনশন তো আছেই। সব মিলিয়ে সোনার দামে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। তবে রুপোর দাম বাড়ে মূলত জোগান কম হলে এবং রুপোর স্টক কম থাকলে! (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

