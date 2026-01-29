Gold Hits All Time High: লক্ষ্মীবারে রেকর্ড গড়ল সোনা! ইদানীং এতটা বাড়েনি রুপোও! বাজার স্তব্ধ করে সোনা হল...
Gold Silver Price Record Highs Today: সোনা আর রুপো চলে গেল অলটাইম হাই-তে! এমন আগে কখনও হয়নি। সেই হিসেবে রেকর্ড গড়ল এই ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি দিনটি।
কেন এত লাফিয়ে বাড়ছে সোনা-রুপো?
ভারতে সোনারুপোর দাম গত কয়েক বছর ধরেই বাড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট রেট, আমদানি শুল্ক, কর, এক্সচেঞ্জ রেটে ওঠা-নামা-- ইত্যাদি বিবিধ কারণে সোনার দাম বাড়ছে ভারতে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার শুক্লযুদ্ধ চলছেই। ভূরাজনৈতিক টেনশন তো আছেই। সব মিলিয়ে সোনার দামে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। তবে রুপোর দাম বাড়ে মূলত জোগান কম হলে এবং রুপোর স্টক কম থাকলে! (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
