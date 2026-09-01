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টানা ৫ দিন সোনার দামে ভূমিকম্প: কমতে কমতে হলুদ ধাতু তলানিতে এসে ঠেকেছে, এই ধস কি কোনও অশুভ ইঙ্গিত?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:59 PM IST

Gold Price massive fall: সোনা এবং রুপোর বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, মুদ্রানীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক নানা ঘটনার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে মূল্যবান এই ধাতুগুলোর দামে বড় ধরনের ওঠানামা। বিগত এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতের ফিউচার মার্কেটে সোনার দাম প্রায় ৬,০০০ টাকার বেশি কমেছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রীতিমতো উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

 

সোনার দামে পতন1/14

সোনার দামে পতন

বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনা ও রুপোর এই ব্যাপক পতনের পিছনে মূলত তিনটি আন্তর্জাতিক কারণ দায়ী...

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান: 2/14

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান:

বর্তমান অস্থিরতার প্রধান কারণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার কেভিন ওয়ার্শ-এর সাম্প্রতিক বক্তৃতার পর বাজারে সুদের হার (Interest rate) বৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত জোরালো হয়েছে।

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান: 3/14

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান:

সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগকারীরা বন্ড বা অন্যান্য লাভজনক খাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, ফলে সোনার মতো সম্পদে বিনিয়োগের আকর্ষণ কমে যায়।

 

মার্কিন কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতির ডেটা:4/14

মার্কিন কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতির ডেটা:

 বিনিয়োগকারীদের নজর এখন আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের (US Jobs data) দিকে। 

মার্কিন কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতির ডেটা:5/14

মার্কিন কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতির ডেটা:

 এডিপি (ADP) এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট এবং নন-ফার্ম পে-রোল (Nonfarm payrolls)-এর পরিসংখ্যান খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে। এই ডেটা মার্কিন অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পরিষ্কার করবে এবং সুদের হারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।

 

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:6/14

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:

মার্কিন-ইরান দ্বন্দ্ব এবং হরমুজ প্রণালীতে সাম্প্রতিক উত্তেজনার জেরে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:7/14

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা:

তেলের দাম বাড়ার কারণে বিশ্বজুড়ে নতুন করে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যা সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আরও উসকে দিচ্ছে।

সোনা: 8/14

সোনা:

ভারতের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম প্রায় ১৪,৪০০ টাকা। অন্যদিকে ৯৯.৯% খাঁটি সোনার (Pure Gold) বাজার খোলার দাম ছিল ১,৫৫,১২৫ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড সোনার দাম ছিল ১,৫৪,৫০৪ টাকা।

 

এমসিএক্স (MCX) ফিউচার মার্কেট9/14

এমসিএক্স (MCX) ফিউচার মার্কেট

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে অক্টোবর মাসের চুক্তিতে সোনার দাম ২,০৪৫ টাকা কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৪,২৩৬ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম কমে আউন্স প্রতি ৪,৪৩৭.১০ ডলারে নেমেছে (যা গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন)।

 

রুপোর দাম10/14

রুপোর দাম

বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম রূপোর দাম ২,৫০০ টাকা। স্পট মার্কেটে রূপোর দাম কেজি প্রতি ২,৩৫,৪৫৫ টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। ফিউচার মার্কেটে রূপোর দাম ১,৯৫৫ টাকা কমে প্রতি কেজিতে ২,৪০,৪৮৯ টাকায় নেমে এসেছে।

 

বিশ্লেষকদের মতামত11/14

বিশ্লেষকদের মতামত

গত কয়েক মাস ধরে সোনা ও রুপোর দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই বিশাল পতন বাজারকে কিছুটা থমকে দিয়েছে।

আগামী দিনের পূর্বাভাস12/14

আগামী দিনের পূর্বাভাস

বাজার বিশ্লেষক রিকার্ডো ইভাঞ্জেলিস্তা জানিয়েছেন, সোনার দাম আবার ঘুরে দাঁড়াতে গেলে মার্কিন লেবার রিপোর্ট দুর্বল হতে হবে এবং পারস্য উপসাগরে উত্তেজনার প্রশমন ঘটতে হবে।

 

সোনা ও রুপোর আজকের দর: 13/14

সোনা ও রুপোর আজকের দর:

সামগ্রিকভাবে, সোনা ও রূপোর বাজার এখন খুবই নড়বড়ে। বিনিয়োগকারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

সোনার দামে পতন14/14

সোনার দামে পতন

যারা সোনা বা রুপোতে বিনিয়োগ করার কথা ভাবছেন, তাদের আগামী কয়েকদিন আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি, বিশেষ করে মার্কিন অর্থনৈতিক নীতি ও ডেটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কিছুদিন বাজারে এই অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে।

TAGS:
gold price fall

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